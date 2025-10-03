Reklama

Uczniowie rezygnują z edukacji zdrowotnej. Powody bardziej pragmatyczne niż "ideologia"

Spływające, choć wciąż wstępne dane pokazują, że w niektórych regionach uczniowie - zwłaszcza ci starsi - masowo rezygnują z zajęć z edukacji zdrowotnej. Zdaniem ekspertów samych zainteresowanych i ich rodziców odstraszają głównie kwestie organizacyjne, a nie "ideologiczne".

Publikacja: 03.10.2025 09:05

Ustalenia „Rzeczpospolitej” potwierdzają, że w niektórych regionach uczniowie masowo nie stawiają si

Ustalenia „Rzeczpospolitej” potwierdzają, że w niektórych regionach uczniowie masowo nie stawiają się na zajęcia z edukacji zdrowotnej

Foto: Adobe Stock

Nadia Senkowska

– Od początku oczywistym było, że umieszczenie edukacji zdrowotnej na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, jako przedmiot nieobowiązkowy, się nie sprawdzi. Zawsze znajdą się rodzice i dzieci, które będą na nie uczęszczać, ale znaczna część zrezygnuje – mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, komentując informacje o wypisach z tego przedmiotu.

W kierowanej przez niej placówce na edukację zdrowotną chodzi jedna trzecia z 330 uprawnionych do tego uczniów. Zrezygnowali przede wszystkim ci z dwóch klas ósmych, najbardziej obciążeni zajęciami ze względu na czekający ich egzamin końcowy. Stojąca na czele stołecznej podstawówki wyjaśnia, że jej placówka – która wcześniej już postarała się o krajowy certyfikat szkoły promującej zdrowie – postawiła na pracę zespołu. W jego skład wchodzi nie tylko nauczyciel prowadzący przedmiot, ale też trzech wuefistów, biolog i dwóch psychologów. – Staramy się też o wsparcie z POZ i pomoc pielęgniarki. Chcemy zapraszać do współpracy ekspertów z zewnątrz, oczywiście za zgodą rodziców – tłumaczy Danuta Kozakiewicz.

Ilu uczniów chodzi na edukację zdrowotną? Oficjalnych danych jeszcze nie ma, te wstępne wskazują na masową rezygnację 

Pełnoletni uczniowie – a w imieniu tych młodych ich rodzice – mogli zrezygnować z zajęć z edukacji zdrowotnej do 25 września. Do tego czasu w przestrzeni publicznej trwała ożywiona dyskusja na temat rzekomego nacechowania ideologicznego, jakie zdaniem oponentów przybrać miały prezentowane w ich trakcie treści. Do wypisania dzieci zachęcał też Episkopat. Ministerstwo Edukacji odpierało zarzuty, a zwolennicy wprowadzenia przedmiotu do szkół przekonywali, że te o rzekomej seksualizacji dzieci są bezpodstawne. Stali na stanowisku, że edukacja pomoże zwiększyć samoświadomość wśród dorastających nastolatków, bo przedmiot przewidziany został dla starszych klas szkół podstawowych (z klas IV-VIII) i klas I-III liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia.

Oficjalnych danych o skali rezygnacji jeszcze nie znamy, bo te dopiero spływają do ministerstwa. Do końca września dyrektorzy musieli bowiem wprowadzić je do Systemu Informacji Oświatowej, a to właśnie na podstawie zgromadzonych w nim danych wiedzę czerpie resort. Jednak informacje, do których docierają dziennikarze, nie są optymistyczne; choć oczywiście nie dotyczy to wszystkich regionów.

Dyrektorka podstawówki w Goleniowie: na zajęcia z edukacji zdrowotnej chodzi u nas 80 proc. uczniów, ale uczy jej nauczycielka z ogromnym autorytetem i doświadczeniem 

– W naszej szkole na edukację zdrowotną uczęszcza 80 proc. uczniów. W pojedynczych klasach statystyki są jeszcze wyższe, sięgające nawet ponad 90 proc., a w klasie ósmej zrezygnowała tylko jedna osoba – mówi dr Jeannette Słaby, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie. – Ewenementem jest zaś klasa siódma, gdzie na zajęcia zdecydowało się tylko 5 na 18 uczniów, bo te przypadają na pierwszą godzinę lekcyjną – dodaje.

Choć dr Słaby zauważa, że inni dyrektorzy sygnalizują, iż skala rezygnacji jest bardzo zróżnicowana, sama nie jest zwolenniczką narzucania obowiązku chodzenia na zajęcia. – U nas prowadzi je nauczycielka ciesząca się ogromnym autorytetem wśród uczniów, będąc też położną z 20-letnim doświadczeniem, która wcześniej odbyła rozmowy ze wszystkimi klasami, przekonując je do udziału w lekcjach. Wyjaśniała, że podczas nich poruszane będą nie tylko zagadnienia związane z seksualnością, ale też zdrowym stylem życia czy metodami radzenia sobie ze stresem – wskazuje dyrektorka. Przyznaje, że choć wymagało to ogromnego zaangażowania wychowawców i rozmów z rodzicami, to efekty są zadowalające.

We wrocławskich szkołach ponadpodstawowych i specjalnych z edukacji zdrowotnej zrezygnowali prawie wszyscy uczniowie 

Ustalenia „Rzeczpospolitej” potwierdzają jednak, że w niektórych regionach uczniowie masowo nie stawiają się na zajęcia. Jak poinformował nas rzecznik prasowy lubelskiego kuratora oświaty Artur Pawłowski, w podstawówkach w całym województwie rezygnację z nich złożyło 68 proc., w liceach ogólnokształcących – 86 proc., w technikach – 85 proc., a w branżowych szkołach I stopnia – 76 proc. W sumie w regionie – 73 proc. wszystkich uczniów, zaś w samym Lublinie – o dwa proc. więcej.

Urząd Miejski we Wrocławiu przekazał z kolei, że tam w podstawówkach na edukację nie chodzi ponad 56 proc. (głównie w klasach VII i VIII), zaś w szkołach ponadpodstawowych i specjalnych – już ponad 92 proc. Z kolei gdański urząd podał, że w szkołach samorządowych uczęszcza na nią 43 proc. uczniów podstawówek, zaś w liceach tylko 21 proc. Jeszcze gorzej jest w technikach (9 proc.), a także w szkołach branżowych I stopnia (18 proc.).

– Otrzymuję informacje o wyznaczaniu godzin edukacji zdrowotnej na tzw. zerówkę, czyli na 7:00 rano, albo na ostatnie lekcje w dniu – co w przypadku licealistów, zwłaszcza pełnoletnich, niemal automatycznie skutkuje niską frekwencją – komentuje   Patryk Hałajczak, przewodniczący warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i praktyk pracujący w przedszkolu oraz szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 

„Uczniowie znają nauczycieli z prowadzenia innych przedmiotów i mają wyrobione zdanie, co do sposobu ich pracy”

Patryk Hałajczak przyznaje, że z rozmów z licealistami i psychologami ze stolicy i okolic wynika, że konieczne jest przemyślenie organizacji edukacji zdrowotnej. 

Uważa jednak, że dopiero oficjalne statystyki pokażą rzeczywisty obraz zainteresowania nowym przedmiotem. – Nie chciałbym siać defetyzmu, ale te wyniki powinny stać się punktem odniesienia i argumentem do dalszego działania – także w zakresie organizacji i włączania psychologów w prowadzenie tego przedmiotu – komentuje. 

I potwierdza słowa dyrektorki Słaby, że autorytet prowadzącego zajęcia jest kluczowy. – Niestety są szkoły, gdzie bywa inaczej – zdarza się, że powierzane są one osobom, które wśród młodzieży się nim nie cieszą. Co więcej, uczniowie znają tych nauczycieli z prowadzenia innych obowiązkowych przedmiotów i mają już wyrobione zdanie, co do ich sposobu pracy – podkreśla. 

Dyrektorka stołecznej szkoły: niewiele osób rezygnuje ze względu na opór polityczno-ideologiczny 

Dr Kozakiewicz również potwierdza, że powody rezygnacji bywają mocno pragmatyczne. – W rozmowach z dyrektorami rodzice często podkreślają, że najczęściej wypisują dzieci z zajęć, bo odbywają się one na pierwszej i ostatniej lekcji, a nastolatkowie zwykle wolą dłużej pospać lub wyjść do domu wcześniej. Niewiele osób rezygnuje ze względu na opór polityczno-ideologiczny – mówi.

Jak zastrzega, dyrektorzy nie mają oczywiście wypytywać opiekunów o przyczyny ich decyzji, ale ci sami dzielą się swoimi motywacjami. – Dlatego uważam, że ten rok powinniśmy wykorzystać na sprawdzenie, jak nauczycielom idzie realizacja podstawy programowej, a także czy rodzice i uczniowie widzą potrzebę, aby coś w niej zmienić – wskazuje.

Dyrektorka stołecznej podstawówki uważa, że powinno się go wykorzystać na poważną ewaluację treści, tak, aby w przyszłym roku móc rozmawiać już o wprowadzeniu tego przedmiotu dla wszystkich. – W tym czasie w życie wejdzie duża reforma edukacji „Kompas jutra”, a jeśli rzeczywiście odciąży ona uczniów i pozwoli im na swobodniejsze dysponowanie swoim czasem, pojawi się pole do dyskusji – dodaje.

Na czym zdaniem dr Kozakiewicz miałaby opierać się debata o podstawie programowej? Dyrektorka nie ma wątpliwości – to będzie próba przełamania oporów przeciwników edukacji zdrowotnej, ale przy wsłuchaniu się w ich argumenty. – Oczywiście, jakaś grupa zawsze pozostanie nieprzekonana, ale jeśli zyskamy powszechną akceptację społeczną dla tych treści, edukacja zdrowotna może choć w pewnym stopniu pomóc dzieciom walczyć z otyłością, cyberprzemocą, uzależnieniem od internetu, depresją – argumentuje. – Dlatego nie możemy się zadowolić obecną sytuacją i skwitować jej stwierdzeniem, że jest jak jest. Mamy do wykonania olbrzymią robotę – konkluduje.

Psycholog: młodzi ludzie nie chcą uczestniczyć w „wojnie dziadersów”

Patryk Hałajczak  jest zdania, że zamieszanie wokół przedmiotu nie wpłynęło dobrze na całą sytuację. – Młodzi ludzie coraz częściej mówią, że nie chcą „uczestniczyć w wojnie” – i tutaj zacytuję wprost, jak sami to określają: w „wojnie dziadersów” – przyznaje psycholog. – Takie głosy także do mnie docierają i pokazują, że młodzież bardzo uważnie obserwuje debatę publiczną. Warto się zastanowić, jak ta debata wygląda i jak może być odbierana przez młodych, bo to również wpływa na ich decyzję o uczestnictwie w zajęciach – podsumowuje ekspert. 

Szkoły Zdrowie edukacja zdrowotna

– Od początku oczywistym było, że umieszczenie edukacji zdrowotnej na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, jako przedmiot nieobowiązkowy, się nie sprawdzi. Zawsze znajdą się rodzice i dzieci, które będą na nie uczęszczać, ale znaczna część zrezygnuje – mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, komentując informacje o wypisach z tego przedmiotu.

W kierowanej przez niej placówce na edukację zdrowotną chodzi jedna trzecia z 330 uprawnionych do tego uczniów. Zrezygnowali przede wszystkim ci z dwóch klas ósmych, najbardziej obciążeni zajęciami ze względu na czekający ich egzamin końcowy. Stojąca na czele stołecznej podstawówki wyjaśnia, że jej placówka – która wcześniej już postarała się o krajowy certyfikat szkoły promującej zdrowie – postawiła na pracę zespołu. W jego skład wchodzi nie tylko nauczyciel prowadzący przedmiot, ale też trzech wuefistów, biolog i dwóch psychologów. – Staramy się też o wsparcie z POZ i pomoc pielęgniarki. Chcemy zapraszać do współpracy ekspertów z zewnątrz, oczywiście za zgodą rodziców – tłumaczy Danuta Kozakiewicz.

