Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego uczniowie rezygnują z edukacji zdrowotnej?

Jakie organizacyjne bariery wpływają na frekwencję na zajęciach?

Jakie są różnice w podejściu do edukacji zdrowotnej między różnymi regionami?

Jakie argumenty przytaczają zwolennicy i przeciwnicy obowiązkowej edukacji zdrowotnej?

– Od początku oczywistym było, że umieszczenie edukacji zdrowotnej na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, jako przedmiot nieobowiązkowy, się nie sprawdzi. Zawsze znajdą się rodzice i dzieci, które będą na nie uczęszczać, ale znaczna część zrezygnuje – mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, komentując informacje o wypisach z tego przedmiotu.

W kierowanej przez niej placówce na edukację zdrowotną chodzi jedna trzecia z 330 uprawnionych do tego uczniów. Zrezygnowali przede wszystkim ci z dwóch klas ósmych, najbardziej obciążeni zajęciami ze względu na czekający ich egzamin końcowy. Stojąca na czele stołecznej podstawówki wyjaśnia, że jej placówka – która wcześniej już postarała się o krajowy certyfikat szkoły promującej zdrowie – postawiła na pracę zespołu. W jego skład wchodzi nie tylko nauczyciel prowadzący przedmiot, ale też trzech wuefistów, biolog i dwóch psychologów. – Staramy się też o wsparcie z POZ i pomoc pielęgniarki. Chcemy zapraszać do współpracy ekspertów z zewnątrz, oczywiście za zgodą rodziców – tłumaczy Danuta Kozakiewicz.

Ilu uczniów chodzi na edukację zdrowotną? Oficjalnych danych jeszcze nie ma, te wstępne wskazują na masową rezygnację

Pełnoletni uczniowie – a w imieniu tych młodych ich rodzice – mogli zrezygnować z zajęć z edukacji zdrowotnej do 25 września. Do tego czasu w przestrzeni publicznej trwała ożywiona dyskusja na temat rzekomego nacechowania ideologicznego, jakie zdaniem oponentów przybrać miały prezentowane w ich trakcie treści. Do wypisania dzieci zachęcał też Episkopat. Ministerstwo Edukacji odpierało zarzuty, a zwolennicy wprowadzenia przedmiotu do szkół przekonywali, że te o rzekomej seksualizacji dzieci są bezpodstawne. Stali na stanowisku, że edukacja pomoże zwiększyć samoświadomość wśród dorastających nastolatków, bo przedmiot przewidziany został dla starszych klas szkół podstawowych (z klas IV-VIII) i klas I-III liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia.