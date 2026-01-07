Aktualizacja: 09.01.2026 09:54 Publikacja: 07.01.2026 18:22
Instytut Badań Edukacyjnych – Państwowy Instytut Badawczy kończy rekrutację ekspertów, którzy będą współtworzyć nowe podstawy programowe dla szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia można składać tylko do 11 stycznia, a właściwe prace nad dokumentami mają ruszyć z początkiem lutego.
Zmiany obejmą wszystkie typy szkół ponadpodstawowych: licea ogólnokształcące, technika oraz szkoły branżowe I i II stopnia. To kolejny etap zapowiadanej reformy programowej, która ma dostosować treści nauczania do współczesnych wyzwań edukacyjnych, technologicznych i społecznych.
Do udziału w pracach zaproszeni zostali zarówno nauczyciele praktycy, jak i eksperci akademiccy. Instytut poszukuje specjalistów z zakresu dydaktyki przedmiotowej i ogólnej, kognitywistyki, a także osób doświadczonych w opisywaniu efektów kształcenia i formalnych aspektów podstaw programowych. Warunkiem jest znajomość realiów nauczania w szkołach ponadpodstawowych.
Rekrutacja obejmuje bardzo szerokie spektrum przedmiotów – od języka polskiego, historii, matematyki czy biologii, przez edukację obywatelską, biznes i zarządzanie, aż po nowe obszary, takie jak analiza i modelowanie danych, sztuczna inteligencja i robotyka czy astronomia. Na liście znalazły się również przedmioty artystyczne i humanistyczne, m.in. historia sztuki, wiedza o mediach, filozofia czy historia tańca.
Z kandydatów spełniających kryteria formalne wyłonione zostaną kilkuosobowe zespoły eksperckie – każdy liczący od 9 do 10 osób. Ich skład ma zapewnić różnorodność perspektyw: w każdym zespole znajdzie się co najmniej jeden nauczyciel liceum, technikum i szkoły branżowej, a także osoby mające doświadczenie w tworzeniu podstaw programowych, przedstawiciele stowarzyszeń przedmiotowych oraz eksperci z towarzystw naukowych.
Projekty nowych podstaw nie będą powstawać w oderwaniu od zewnętrznej oceny. Dokumenty trafią do recenzji i konsultacji, a autorzy będą zobowiązani do wprowadzania poprawek i przygotowania kolejnych wersji.
Po zakończeniu rekrutacji, jeszcze w styczniu, zaplanowano szkolenia online dla wybranych ekspertów. Zasadnicza praca nad podstawami programowymi rozpocznie się 1 lutego i potrwa do końca września. Efektem ma być komplet projektów gotowych do dalszych etapów procedowania w systemie oświaty.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, wymagań wobec kandydatów oraz harmonogramu prac dostępne są na stronie internetowej Instytutu Badań Edukacyjnych – Państwowego Instytutu Badawczego.
