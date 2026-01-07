Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Instytut Badań Edukacyjnych – Państwowy Instytut Badawczy kończy rekrutację ekspertów, którzy będą współtworzyć nowe podstawy programowe dla szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia można składać tylko do 11 stycznia, a właściwe prace nad dokumentami mają ruszyć z początkiem lutego.

Zmiany obejmą wszystkie typy szkół ponadpodstawowych: licea ogólnokształcące, technika oraz szkoły branżowe I i II stopnia. To kolejny etap zapowiadanej reformy programowej, która ma dostosować treści nauczania do współczesnych wyzwań edukacyjnych, technologicznych i społecznych.

Kogo poszukuje IBE

Do udziału w pracach zaproszeni zostali zarówno nauczyciele praktycy, jak i eksperci akademiccy. Instytut poszukuje specjalistów z zakresu dydaktyki przedmiotowej i ogólnej, kognitywistyki, a także osób doświadczonych w opisywaniu efektów kształcenia i formalnych aspektów podstaw programowych. Warunkiem jest znajomość realiów nauczania w szkołach ponadpodstawowych.