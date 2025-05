Kierunki polityki edukacyjnej na rok szkolny 2025/2026 – zapowiedzi Ministerstwa Edukacji

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Reklama

Wraz z wiceminister Katarzyną Lubnauer przedstawiła priorytety, które mają kształtować polskie szkoły w roku 2025/2026. Nowe wytyczne koncentrują się na jakości kształcenia, dobrostanie uczniów i warunkach pracy nauczycieli.

Priorytety edukacyjne: kompetencje, obywatelskość i zdrowie

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyznaczyło osiem kluczowych obszarów działań, które będą wyznaczały kierunek działań szkół i placówek edukacyjnych. Na pierwszym miejscu znalazło się kształtowanie myślenia analitycznego oraz interdyscyplinarne podejście do nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. MEN podkreśla, że rozwój kompetencji matematycznych i naukowych to fundament nowoczesnej edukacji oraz klucz do przygotowania przyszłych specjalistów.

Drugim filarem nowej polityki ma być edukacja obywatelska i patriotyczna – szkoła ma wychowywać nie tylko do wiedzy, ale i do odpowiedzialności społecznej, lokalnego zaangażowania i świadomości obywatelskiej. Podobny nacisk położono na promocję zdrowego trybu życia, aktywność fizyczną i profilaktykę – zarówno zdrowotną, jak i psychiczną.