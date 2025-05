Matury 2025: Wystartował egzamin z języka angielskiego. Kiedy CKE opublikuje arkusze?

Trwają matury pisemne. O godz. 9:00 rozpoczęły się egzaminy z języków obcych nowożytnych. Większość maturzystów zmierzy się z testem z języka angielskiego. Uczniowie będą także zdawać język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język włoski i język rosyjski.

Trzeci dzień matur 2025. Dziś pora na język angielski

Dokładnie o godz. 9:00 rozpoczął się trzeci z cyklu obowiązkowych, pisemnych egzaminów dojrzałości. Po języku polskim i matematyce pora na języki obce nowożytne (poziom podstawowy). Podobnie jak w poprzednich latach przeważająca większość uczniów będzie zdawać język angielski. Egzamin maturalny ma formę pisemną. Na rozwiązanie wszystkich zadań z arkusza egzaminacyjnego uczniowie mają 120 minut.

W poniedziałek 5 maja uczniowie rozpoczęli maturalny maraton egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. We wtorek 6 maja uczniowie zmierzyli się z zadaniami maturalnymi z matematyki. W kolejnych dniach odbędą się m.in. egzaminy pisemne z przedmiotów dodatkowych (poziom rozszerzony), egzaminy z języków mniejszości narodowych oraz egzaminy maturalne w językach obcych. Maturzystów czeka także seria egzaminów ustnych. Te rozpoczną się 9 maja i potrwają do 24 maja.

Według danych CKE w 2025 r. przystąpienie do egzaminu maturalnego (Formuła 2023) zadeklarowało ogółem ok. 275 tys. osób. W tym roku zostanie przeprowadzonych ogółem ok. 1 445 986 egzaminów maturalnych w samej części pisemnej.