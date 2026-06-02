WSKZ – wspólna przestrzeń dla nauki i praktyki

Kadra ekspertów, która współpracuje z Wyższą Szkołą Kształcenia Zawodowego, liczy ponad 1100 osób. To, co ich łączy, jest dla studentów najcenniejszą wartością – pasja do nauki i chęć dzielenia się swoimi doświadczeniami. Znajdują się wśród nich przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych i obszarów praktyki. Są tu naukowcy z imponującym dorobkiem badawczym, wykładowcy z wieloletnim stażem dydaktycznym, eksperci, specjaliści, innowatorzy i przedsiębiorcy.

Właśnie taka różnorodność naukowa ma dla studentów WSKZ niezwykłe znaczenie. Jak sami mówią: „Na zajęciach stają przed nami znani profesorowie oraz praktycy, którzy omawiają z nami realne case study, nie tylko suchą teorię”. Doceniają oni także praktyczny wymiar kształcenia: Mamy zajęcia z mocnym gronem praktyków, którzy wiedzą, jak ta branża wygląda w rzeczywistości, a nie tylko w podręcznikach”.

Różnorodność kompetencji przekłada się bezpośrednio na jakość kształcenia – pozwala spojrzeć na zagadnienia z wielu stron i osadzić wiedzę w konkretnym kontekście zawodowym.

Inspiracje płynące ze świata

Kadra ekspertów WSKZ to jednak nie tylko polska myśl naukowa. Współczesna edukacja dawno wyszła poza tradycyjne ramy, a kluczem do sukcesu staje się połączenie źródeł wiedzy – tych rodzimych wraz z zagranicznymi. Międzynarodowy wymiar kształcenia w WSKZ realizowany jest poprzez współpracę z wybitnymi postaciami, które dokładają swoją cegiełkę do rozwoju nauki na wielu płaszczyznach. Wśród osób dzielących się wiedzą i doświadczeniem znaleźli się m.in. Michael Norton, profesor zarządzania z Harvard Business University czy Rajesh Bhargave, profesor nadzwyczajny marketingu w Imperial College Business School w Londynie.

WSKZ otwarta na globalne idee

Istotnym dla Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego elementem budowania środowiska akademickiego jest również współpraca ze specjalistami związanymi z zagranicznymi ośrodkami o światowej renomie. Międzynarodowa perspektywa pozwala studentom zetknąć się z różnymi tradycjami naukowymi i aktualnymi kierunkami badań na całym świecie. Wśród naukowców znajdują się osobistości znane z takich ośrodków akademickich jak:

Uniwersytet Oxfordzki,

Harvard Business School,

Uniwersytet Cornell,

Imperial College Business School w Londynie,

Columbia Law School,

Uniwersytet Cambridge.

Jak studenci WSKZ zdobywają wiedzę od zagranicznych ekspertów?

Współpraca z tak szeroką gamą ekspertów dowodzi, że uczelni niestraszne są bariery geograficzne i językowe. Dzięki rozwojowi komunikacji na odległość edukacja przestała ograniczać się wyłącznie do lokalnego podwórka – w WSKZ przyjmuje ona także formę wykładów gościnnych, seminariów i wystąpień specjalistycznych, które stają się oknem na świat, sprawiając, że codzienna nauka staje się ciekawsza i bardziej angażująca.

Możliwość czerpania wiedzy od zagranicznych ekspertów to dla studentów przestrzeń do poszerzania własnych horyzontów i perspektyw. Takie doświadczenia zdobyte w trakcie studiów, pozwalają uzyskać nie tylko globalny aspekt wiedzy akademickiej, ale i fundamenty pod przyszłą pracę w międzynarodowych, często rozproszonych zespołach.

Materiał Promocyjny