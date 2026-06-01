Rekrutacja na UJ rozpoczęła się w poniedziałek 1 czerwca. Rejestracja na studia jednolite magisterskie oraz I stopnia potrwa do 9 lipca. W tym roku akademickim dostępnych będzie 278 kierunków studiów, w tym 13 nowości. Uczelnia szacuje, że liczba studentów zwiększy się o 16,7 tys. osób.

Reklama Reklama

Nowe zasady naboru na medycynę. Co się zmieni?

Jedną z najważniejszych zmian w rekrutacji na Uniwersytet Jagielloński ma być odejście od wymogu trzech rozszerzonych przedmiotów maturalnych przy rekrutacji na kierunek lekarski.

– Doszliśmy do wniosku, że matematyka spośród tych trzech przedmiotów ma najmniejsze znaczenie dla przyszłych studiów medycznych. Biologia i chemia są kluczowe – wyjaśnia rektor UJ, prof. Piotr Jedynak, cytowany przez portal lovekrakow.pl

Jak dodaje rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, większość uczelni medycznych bierze pod uwagę dwa rozszerzenia. Zdaniem władz UJ, zdawanie trzech rozszerzeń stanowi ogromne obciążenie dla młodych ludzi.

Uniwersytet Jagielloński informuje o planach już teraz, by przyszli kandydaci zdążyli się do nich przygotować. Kryteria na najbliższy rok 2026/2027 nie uległy zmianie. Od rekrutacji na rok akademicki 2027/2028 podstawą ustalenia listy rankingowej ma być średnia punktów uzyskanych tylko z dwóch przedmiotów:

biologii i chemii lub

lub biologii i matematyki

lub chemii i matematyki

Od naboru na rok akademicki 2030/2031 planowana jest rekrutacja w oparciu jedynie o wyniki z biologii i chemii. Wynik z matematyki nie będzie brany pod uwagę.

W roku akademickim 2026/2027 Uniwersytet Jagielloński uruchomi 13 nowych kierunków studiów. Będą to:

chemia sądowa na Wydziale Chemii;

filologia ukraińska z drugim językiem obcym na Wydziale Filologicznym;

humanistyka cyfrowa na Wydziale Filologicznym;

krytyka współczesna na Wydziale Polonistyki;

lingwistyka i technologie językowe na Wydziale Filologicznym;

Mathematics and Computer Science Advanced Track na Wydziale Matematyki i Informatyki;

Media studies i komunikowanie multimodalne na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej;

Responsible Entrepreneurship and Management na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej;

studia azjatyckie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych;

studia wschodnie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych;

środkowoeuropejskie studia rumunistyczne na Wydziale Filologicznym.

Nowości będzie więcej. Dopłaty do posiłków dla studentów

Od października uczelnia przewiduje dofinansowania do posiłków, w wysokości kilkunastu zł w barach na terenie uczelni.

– Wiemy, że dla części studiujących barierą są wysokie koszty życia w Krakowie. Od 1 października tego roku zamierzamy wprowadzić rozwiązanie polegające na dopłatach do posiłków. Studenci będą mogli zjeść wartościowe posiłki w bardzo atrakcyjnej cenie. Mamy cztery kampusy. Chcemy, żeby na każdym z kampusów było takie miejsce, gdzie będzie można w rozsądnej cenie zjeść posiłek – powiedział rektor UJ prof. Piotr Jedynak.

Ze względu na dużą liczbę tegorocznych maturzystów, uczelnia przewiduje także możliwość zwiększenia limitu przyjęć na część kierunków.

– Jesteśmy świadomi faktu, że w tym roku więcej młodych osób zdaje maturę i że Uniwersytet nie może tego nie dostrzegać. Już w zeszłym roku na część kierunków, gdzie była bardzo duża liczba świetnych kandydatów, przyjęliśmy zdecydowanie więcej niż 10 proc. dodatkowych studentów. Teraz również nie przyjmiemy polityki jednakowego zwiększania limitów na wszystkie kierunki u nas, tylko na te kierunki, gdzie jest dużo dobrych kandydatów i organizacja procesu dydaktycznego pozwoli zachować jakość kształcenia – podkreśla rektor UJ.