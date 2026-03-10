W Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego spotykają się dwa ważne wymiary kształcenia: akademicka rzetelność oraz doświadczenie wynikające z praktyki zawodowej. Dzięki temu studenci mogą rozwijać wiedzę teoretyczną, jednocześnie poznając jej zastosowanie w realnych wyzwaniach współczesnego rynku pracy. Dla studentów to połączenie jest kluczowe.
„Na zajęciach stają przed nami znani profesorowie oraz praktycy, którzy omawiają realne case study, nie tylko teorię” – wyjaśnia Magdalena, studentka psychologii w WSKZ.
Taki sposób kształcenia pozwala wyjść poza ramy podręczników. Uczy krytycznej analizy, brania odpowiedzialności i trafnej oceny złożonych zjawisk gospodarczych czy społecznych. Zróżnicowane formy kształcenia Ważnym elementem edukacji kształcenia w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego.
Ważnym elementem edukacji kształcenia w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego jest współpraca z międzynarodowymi ekspertami, realizowana poprzez wykłady gościnne, prelekcje oraz specjalistyczne wystąpienia.
Program wzbogacają także wykłady mistrzowskie, seminaria, warsztaty oraz dostęp do nagranych wystąpień uznanych ekspertów z różnych branż. Dzięki temu studenci mają bezpośredni kontakt z aktualną wiedzą i najnowszymi trendami, a jednocześnie poznają różne szkoły myślenia oraz metody pracy. Takie podejście pozwala wyjść poza jeden schemat dydaktyczny i odpowiada na wyzwania świata, w którym wiedza i doświadczenia z różnych środowisk się przenikają.
Jednym z filarów uczelni jest współpraca z ekspertami pracującymi w renomowanych ośrodkach na całym świecie. Przy pomocy wykładów gościnnych czy materiałów tworzonych przy ich współpracy wiedzą ze studentami dzielą się m.in.:
Kadrę WSKZ tworzy ponad tysiąc specjalistów, którzy na co dzień łączą pracę naukową z aktywnością zawodową. Zarządzają projektami, prowadzą badania i pracują w ważnych instytucjach publicznych oraz prywatnych firmach. Dzięki temu studenci uczą się od osób, które na bieżąco mierzą się z wyzwaniami swoich branż – i właśnie ten kontakt z praktyką zawodową często wskazują jako jeden z największych atutów studiów.
