Różne punkty widzenia – fundament nauki w WSKZ

W Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego spotykają się dwa ważne wymiary kształcenia: akademicka rzetelność oraz doświadczenie wynikające z praktyki zawodowej. Dzięki temu studenci mogą rozwijać wiedzę teoretyczną, jednocześnie poznając jej zastosowanie w realnych wyzwaniach współczesnego rynku pracy. Dla studentów to połączenie jest kluczowe.

„Na zajęciach stają przed nami znani profesorowie oraz praktycy, którzy omawiają realne case study, nie tylko teorię” – wyjaśnia Magdalena, studentka psychologii w WSKZ.

Taki sposób kształcenia pozwala wyjść poza ramy podręczników. Uczy krytycznej analizy, brania odpowiedzialności i trafnej oceny złożonych zjawisk gospodarczych czy społecznych. Zróżnicowane formy kształcenia Ważnym elementem edukacji kształcenia w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego.

Zróżnicowane formy kształcenia

Ważnym elementem edukacji kształcenia w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego jest współpraca z międzynarodowymi ekspertami, realizowana poprzez wykłady gościnne, prelekcje oraz specjalistyczne wystąpienia.

Program wzbogacają także wykłady mistrzowskie, seminaria, warsztaty oraz dostęp do nagranych wystąpień uznanych ekspertów z różnych branż. Dzięki temu studenci mają bezpośredni kontakt z aktualną wiedzą i najnowszymi trendami, a jednocześnie poznają różne szkoły myślenia oraz metody pracy. Takie podejście pozwala wyjść poza jeden schemat dydaktyczny i odpowiada na wyzwania świata, w którym wiedza i doświadczenia z różnych środowisk się przenikają.

Kadra o międzynarodowym doświadczeniu

Jednym z filarów uczelni jest współpraca z ekspertami pracującymi w renomowanych ośrodkach na całym świecie. Przy pomocy wykładów gościnnych czy materiałów tworzonych przy ich współpracy wiedzą ze studentami dzielą się m.in.:

Chris Barton – twórca aplikacji Shazam, innowator i pionier systemów mobilnych związany wcześniej z Google i Dropboxem;

dr Anu Bradford – profesor na Columbia Law School i ekspertka od prawa międzynarodowego, autorka książki „Efekt brukselski”, wydanej przez Oxford University Press;

Jeff Hoffmann – globalny przedsiębiorca i doradca takich instytucji jak ONZ czy Biały Dom, specjalizujący się w obszarze sztucznej inteligencji.

WSKZ – miejsce, gdzie nauka spotyka się z praktycznym działaniem

Kadrę WSKZ tworzy ponad tysiąc specjalistów, którzy na co dzień łączą pracę naukową z aktywnością zawodową. Zarządzają projektami, prowadzą badania i pracują w ważnych instytucjach publicznych oraz prywatnych firmach. Dzięki temu studenci uczą się od osób, które na bieżąco mierzą się z wyzwaniami swoich branż – i właśnie ten kontakt z praktyką zawodową często wskazują jako jeden z największych atutów studiów.

