Aktualizacja: 29.10.2025 15:45 Publikacja: 29.10.2025 15:40
Foto: Mat. Partnera
Studia MBA – co to za rodzaj kształcenia?
Studia Master of Business Administration są stworzone dla osób, które chcą uzyskać zaawansowaną wiedzę o przywództwie, efektywnym zarządzaniu i funkcjonowaniu w dynamicznym świecie biznesu. Studia MBA kierowane są przede wszystkim do aktywnych zawodowo profesjonalistów i pasjonatów biznesu, którzy już zajmują stanowiska kierownicze lub na nie aspirują. W trakcie nauki, uczestnicy tych prestiżowych studiów, zyskują zdolność podejmowania decyzji strategicznych, umiejętność zarządzania zespołami i zmianą organizacyjną. Ponadto zostają wyposażeni w kompetencje negocjacyjne i finansowe, które pozwalają im funkcjonować na poziomie zarządczym. To oczywiście również nauka o etykiecie biznesowej i zasadach komunikacji, budowaniu relacji z interesariuszami oraz przywództwie, coachingu czy mentoringu.
Praca po MBA – jakie perspektywy dają te studia?
Dokumentacja ukończonych studiów Master of Business Administration daje dowód na uzyskanie przez absolwenta kompetencji niezbędnych do podejmowania strategicznych z punktu widzenia organizacji decyzji oraz tworzenia długofalowych planów rozwoju poszczególnych działów. Obecni menedżerowie i przyszli liderzy z tym prestiżowym wykształceniem stają się poszukiwanymi kandydatami na stanowiska dyrektorskie, członków zarządów czy partnerów w firmach konsultingowych.
Dziś zainteresowani mogą wybierać spośród wielu elitarnych studiów MBA, skrojonych pod potrzeby rynkowe. Jak podaje mbaportal.pl, jedne z najlepiej płatnych stanowisk po ukończeniu MBA to: kierownik ds. finansów, starszy menedżer projektu, bankier inwestycyjny czy konsultant ds. zarządzania.
Na uwagę zasługuje fakt, że zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2017 roku świadectwo ukończenia studiów MBA uprawnia do kandydowania na stanowiska w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Absolwenci tych studiów są zwolnieni z obowiązku zdawania egzaminu dla kandydatów na te stanowiska.
Wynagrodzenia absolwentów studiów MBA
Inwestycja w edukację menedżerską to decyzja, która zwraca się na wielu poziomach. Poza korzyściami w postaci uzyskania kompetencji przywódczo-strategicznych oraz globalnego spojrzenia na perspektywę biznesową, ukończenie tych cenionych w świecie biznesu studiów wiąże się z przewagą w postaci wysokich zarobków. Według najnowszych analiz MBA pozostaje jednym z najbardziej dochodowych kierunków rozwoju zawodowego w Polsce.
Dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) z 2023 roku wyraźnie wskazują: posiadanie potwierdzenia ukończenia studiów MBA znacząco zwiększa poziom wynagrodzeń. Mediana zarobków absolwentów wynosi 15 300 zł miesięcznie, co oznacza, że osoby bez tego dyplomu zarabiają przeciętnie o 47% mniej – ich mediana to 7 100 zł. W górnych 25% najlepiej wynagradzanych absolwentów MBA pensje przekraczają 23 000 zł, a najwyżej zarabiające 10% osiąga poziom ponad 31 000 zł miesięcznie.
Studia MBA online w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego
Praca w dynamicznie rozwijającym się biznesie, zarówno w kadrze zarządzającej, jak i w roli kandydata na stanowiska menedżerskie pochłania znaczne zasoby czasu i energii. Dodatkowe obowiązki edukacyjne i jednoczesne ograniczenie czasu wolnego poza pracą, mogłyby odroczyć decyzję o podjęciu kształcenia, które niesie za sobą wiele wymiernych korzyści.
Wybierając Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego, dylematy o podjęciu studiów znikają. Uczelnia oferuje studia MBA online, dzięki czemu nauka może przebiegać równolegle z pracą zawodową – nie wymusza urlopów ani nieobecności w biurze. Kompetencje menedżerskie rosną stopniowo, bez zaniedbania bieżących projektów w pracy. Materiały dydaktyczne opracowane przez ekspertów z branży biznesu znajdują się na platformie e-learningowej, co umożliwia powrót do nich wielokrotnie i naukę według własnego harmonogramu dnia.
WSKZ ma w swojej bogatej ofercie m.in. studia MBA na kierunkach:
* MBA Zarządzanie,
* MBA IT,
* MBA Finanse,
* MBA HR,
* MBA w ochronie zdrowia,
* Executive MBA,
* International MBA,
Rekrutacja na studia MBA w WSKZ jest otwarta. Wystarczy wejść na stronę studia-online.pl i sprawdzić wybrany kierunek. Jeśli przy jego nazwie znajduje się informacja o otwartej rekrutacji – można zapisać się od razu.
Zapisz się na studia MBA w WSKZ i rozwijaj przywództwo z wizją – już dziś.
Materiał Partnera
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Studia MBA – co to za rodzaj kształcenia?
Studia Master of Business Administration są stworzone dla osób, które chcą uzyskać zaawansowaną wiedzę o przywództwie, efektywnym zarządzaniu i funkcjonowaniu w dynamicznym świecie biznesu. Studia MBA kierowane są przede wszystkim do aktywnych zawodowo profesjonalistów i pasjonatów biznesu, którzy już zajmują stanowiska kierownicze lub na nie aspirują. W trakcie nauki, uczestnicy tych prestiżowych studiów, zyskują zdolność podejmowania decyzji strategicznych, umiejętność zarządzania zespołami i zmianą organizacyjną. Ponadto zostają wyposażeni w kompetencje negocjacyjne i finansowe, które pozwalają im funkcjonować na poziomie zarządczym. To oczywiście również nauka o etykiecie biznesowej i zasadach komunikacji, budowaniu relacji z interesariuszami oraz przywództwie, coachingu czy mentoringu.
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
– Dla wielu uczniów wybór zagranicznej uczelni nie ma nic wspólnego z prestiżem. Chodzi o jakość, praktyczne pod...
W sobotę, 4 października, w barokowej Auli Leopoldina zabrzmiało tradycyjne Gaudeamus igitur. Tym samym społeczn...
Ponad 150 studentów, z których część wynajęła już mieszkania i sprowadziła się do Krakowa, zostało bez studiów....
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Zdanie matury, wybór kierunku i uczelni, a następnie rozpoczęcie studiów – dla wielu to naturalna kolej rzeczy....
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas