Studia MBA – co to za rodzaj kształcenia?

Studia Master of Business Administration są stworzone dla osób, które chcą uzyskać zaawansowaną wiedzę o przywództwie, efektywnym zarządzaniu i funkcjonowaniu w dynamicznym świecie biznesu. Studia MBA kierowane są przede wszystkim do aktywnych zawodowo profesjonalistów i pasjonatów biznesu, którzy już zajmują stanowiska kierownicze lub na nie aspirują. W trakcie nauki, uczestnicy tych prestiżowych studiów, zyskują zdolność podejmowania decyzji strategicznych, umiejętność zarządzania zespołami i zmianą organizacyjną. Ponadto zostają wyposażeni w kompetencje negocjacyjne i finansowe, które pozwalają im funkcjonować na poziomie zarządczym. To oczywiście również nauka o etykiecie biznesowej i zasadach komunikacji, budowaniu relacji z interesariuszami oraz przywództwie, coachingu czy mentoringu.

Praca po MBA – jakie perspektywy dają te studia?

Dokumentacja ukończonych studiów Master of Business Administration daje dowód na uzyskanie przez absolwenta kompetencji niezbędnych do podejmowania strategicznych z punktu widzenia organizacji decyzji oraz tworzenia długofalowych planów rozwoju poszczególnych działów. Obecni menedżerowie i przyszli liderzy z tym prestiżowym wykształceniem stają się poszukiwanymi kandydatami na stanowiska dyrektorskie, członków zarządów czy partnerów w firmach konsultingowych.

Dziś zainteresowani mogą wybierać spośród wielu elitarnych studiów MBA, skrojonych pod potrzeby rynkowe. Jak podaje mbaportal.pl, jedne z najlepiej płatnych stanowisk po ukończeniu MBA to: kierownik ds. finansów, starszy menedżer projektu, bankier inwestycyjny czy konsultant ds. zarządzania.

Na uwagę zasługuje fakt, że zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2017 roku świadectwo ukończenia studiów MBA uprawnia do kandydowania na stanowiska w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Absolwenci tych studiów są zwolnieni z obowiązku zdawania egzaminu dla kandydatów na te stanowiska.

Wynagrodzenia absolwentów studiów MBA

Inwestycja w edukację menedżerską to decyzja, która zwraca się na wielu poziomach. Poza korzyściami w postaci uzyskania kompetencji przywódczo-strategicznych oraz globalnego spojrzenia na perspektywę biznesową, ukończenie tych cenionych w świecie biznesu studiów wiąże się z przewagą w postaci wysokich zarobków. Według najnowszych analiz MBA pozostaje jednym z najbardziej dochodowych kierunków rozwoju zawodowego w Polsce.

Dane z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) z 2023 roku wyraźnie wskazują: posiadanie potwierdzenia ukończenia studiów MBA znacząco zwiększa poziom wynagrodzeń. Mediana zarobków absolwentów wynosi 15 300 zł miesięcznie, co oznacza, że osoby bez tego dyplomu zarabiają przeciętnie o 47% mniej – ich mediana to 7 100 zł. W górnych 25% najlepiej wynagradzanych absolwentów MBA pensje przekraczają 23 000 zł, a najwyżej zarabiające 10% osiąga poziom ponad 31 000 zł miesięcznie.

Studia MBA online w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego

Praca w dynamicznie rozwijającym się biznesie, zarówno w kadrze zarządzającej, jak i w roli kandydata na stanowiska menedżerskie pochłania znaczne zasoby czasu i energii. Dodatkowe obowiązki edukacyjne i jednoczesne ograniczenie czasu wolnego poza pracą, mogłyby odroczyć decyzję o podjęciu kształcenia, które niesie za sobą wiele wymiernych korzyści.

Wybierając Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego, dylematy o podjęciu studiów znikają. Uczelnia oferuje studia MBA online, dzięki czemu nauka może przebiegać równolegle z pracą zawodową – nie wymusza urlopów ani nieobecności w biurze. Kompetencje menedżerskie rosną stopniowo, bez zaniedbania bieżących projektów w pracy. Materiały dydaktyczne opracowane przez ekspertów z branży biznesu znajdują się na platformie e-learningowej, co umożliwia powrót do nich wielokrotnie i naukę według własnego harmonogramu dnia.

WSKZ ma w swojej bogatej ofercie m.in. studia MBA na kierunkach:

* MBA Zarządzanie,

* MBA IT,

* MBA Finanse,

* MBA HR,

* MBA w ochronie zdrowia,

* Executive MBA,

* International MBA,

Rekrutacja na studia MBA w WSKZ jest otwarta. Wystarczy wejść na stronę studia-online.pl i sprawdzić wybrany kierunek. Jeśli przy jego nazwie znajduje się informacja o otwartej rekrutacji – można zapisać się od razu.

Zapisz się na studia MBA w WSKZ i rozwijaj przywództwo z wizją – już dziś.

