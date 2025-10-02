Przemek Kossakowski ambasadorem kampanii Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego

Człowiek, który nauczył się sztuki przetrwania w dżungli, opanował języki lokalnych społeczności i mierzył się z ekstremalnymi wyzwaniami – dziś, jako ambasador Kierunku Edukacja w WSKZ pokazuje, że prawdziwa siła tkwi w rozwoju i nieustannym poszerzaniu swoich horyzontów. Przemek Kossakowski wielokrotnie przekraczał swoje mentalne i fizyczne bariery. Przygotowując się do kolejnej wyprawy, zachęca wraz z Wyższą Szkołą Kształcenia Zawodowego, do otworzenia się na nowe doświadczenia, poprzez zapisanie się na studia.

Jak sam mówi: „Wiedza jest jak podróż bez mapy – nigdy nie wiesz, dokąd cię zaprowadzi. Czasem trafiasz na skrzyżowanie, czasem na ślepą uliczkę, ale zawsze wracasz bogatszy. Bo wiedza zmienia. Najpierw ciebie, potem może i cały świat”.

W nowej roli ambasadora uczelni Przemek Kossakowski zachęca do przyjęcia postawy współczesnego odkrywcy – a w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego jest wiele do odkrycia! Uczelnia oferuje studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, co sprawia, że można je pogodzić z pracą i innymi obowiązkami. Za materiały dydaktyczne dostępne na platformie e-learningowej odpowiada kadra ekspertów – wykładowców i praktyków z renomowanych polskich oraz zagranicznych uczelni.

Kierunek Edukacja poznasz na: https://studia-online.pl/kierunek-edukacja-z-przemkiem-kossakowskim

Kierunek Edukacja zmienia życie polskiej młodzieży

Kierunek Edukacja to jednak nie tylko zachęta do podjęcia studiów. W ramach kampanii Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego rozpoczęła inicjatywę społeczną. Jej głównym założeniem jest wyrównanie szans edukacyjnych młodych ludzi wchodzących w dorosłość, którzy pochodzą z domów dziecka lub wychowują się w trudnych warunkach. Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją One Day oraz Fundacją DOM, którym przyświeca podobny cel.

Fundacje One Day i DOM działają na rzecz wsparcia młodych ludzi doświadczających trudnych sytuacji życiowych — pierwsza koncentruje się na usamodzielnianiu młodzieży z pieczy zastępczej, a druga na wyrównywaniu szans życiowych dzieci i młodzieży z dysfunkcyjnych rodzin. W ramach inicjatywy WSKZ przekaże bezpłatne indeksy na studia młodzieży, która z różnych przyczyn ma na progu dorosłości znacznie trudniejszy start niż ich rówieśnicy.

– Naszą misją jest nie tylko dydaktyka, ale też rozwój i realne wsparcie społeczne – mówi Wojciech Kazanecki, pełnomocnik dziekana ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czym podkreśla wartości uczelni – przekonanie, że zdobywanie wiedzy jest dla każdego – niezależnie od wieku czy sytuacji życiowej.

Równy dostęp do edukacji wyższej

Dane fundacyjne pokazują, że corocznie setki osób opuszczających placówki opiekuńcze czy dorastających w wymagającym środowisku nie decyduje się na rozpoczęcie studiów, ponieważ napotykają bariery finansowe i pozostają bez potrzebnej pomocy.

W dodatku, jak pokazuje Raport „Skok w dorosłość 2023” opracowany przez Fundację Dobrych Inicjatyw, do najczęściej występujących problemów wśród wychowanków pieczy zastępczej należy nieadekwatny wybór ścieżki rozwoju, m.in. przyszłego zawodu. Właśnie dlatego rozpoczęcie studiów jest tak ważne – daje młodym ludziom szansę na świadome ukierunkowanie swojego życia i zdobycie perspektywicznych umiejętności w dziedzinie, która ich interesuje.

Współpraca Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego z Fundacjami One Day oraz DOM w ramach projektu Kierunek Edukacja, to krok w stronę otworzenia podopiecznym Fundacji nowej drogi rozwoju. Otrzymane wykształcenie może zaprocentować zdobyciem stabilnego zatrudnienia i poprawieniem ich sytuacji ekonomicznej. W rezultacie proces usamodzielnienia może przebiegać łatwiej i być mniejszym obciążeniem dla wchodzących w dorosłość młodych ludzi.

Materiał Partnera