Uroczystość w wyjątkowej oprawie

Aula Leopoldina – perła barokowej architektury, uznawana za jedną z najpiękniejszych sal ceremonialnych w Europie – stworzyła niezwykle podniosłą oprawę dla inauguracji roku akademickiego Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Bogata symbolika wnętrza, monumentalne freski i unikalna atmosfera miejsca podkreśliły rangę wydarzenia, które zgromadziło przedstawicieli środowiska akademickiego, wykładowców, studentów pierwszego roku oraz zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się nadinspektor Paweł Półtorzycki, Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji, dr Przemysław Ruchlewski, rektor Pomorskiej Szkoły Wyższej, a także Ryszard Kessler, zastępca Prezydenta Wrocławia.

Ważnym punktem ceremonii była immatrykulacja studentów pierwszego roku. Ślubowanie reprezentantów odebrała dr Aneta Kazanecka, prorektor ds. studenckich. Był to moment szczególnie uroczysty i wzruszający, bo oznaczający oficjalne przyjęcie studentów do grona akademickiej wspólnoty.

Nie bójcie się zadawać pytań, drodzy studenci, kwestionować i przełamywać paradygmaty. Miejcie otwarte głowy – mówił prorektor ds. nauki WSKZ dr Jakub Kufel do studentów zgromadzonych w Auli.

W trakcie uroczystości wręczono nagrody Wydziału Nauk Społecznych za wybitne dokonania w różnych obszarach działalności akademickiej. Wyróżnienia otrzymali:

* za wybitne osiągnięcia organizacyjne – dr Natalia Najgiebauer,

* za wybitne osiągnięcia dydaktyczne – mgr Mehmet Omurlu,

* za wybitne osiągnięcia naukowe – dr Adam Rzetecki,

* dla najlepszego koła naukowego – Koło Psychologii Klinicznej WSKZ,

* za wybitne osiągnięcia – Samorząd Studencki.

Dr Janusz Bryk, w uznaniu znaczącego dorobku naukowego, dydaktycznego oraz aktywności organizacyjnej, decyzją Rektora otrzymał zaszczytny tytuł Profesora Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego.

Wyjątkowi goście i fascynujący wykład inauguracyjny

Wydarzenie miało wyjątkowy wymiar dzięki obecności wybitnych autorytetów naukowych. Prof. Ewa Gruza – znana badaczka kryminalistyki, autorka wielu publikacji i ekspertka współpracująca z instytucjami publicznymi – wygłosiła wykład inauguracyjny zatytułowany „Kryminalistyczna zagadka pewnego jabłka”.

W barwny i zajmujący sposób opowiadała o tym, jak codzienne przedmioty mogą stać się kluczem do rozwiązania skomplikowanych zagadek kryminalnych. Jej wystąpienie nie tylko zaciekawiło publiczność, lecz także pokazało, jak ważna jest dociekliwość i interdyscyplinarne podejście w nauce.

Obecność takich naukowych tuz to dla naszej społeczności akademickiej ogromne wyróżnienie. Ich wiedza i doświadczenie inspirują nas do dalszego rozwoju i wyznaczają wysokie standardy pracy naukowej oraz dydaktycznej – podkreśliła dr hab. Irena Malinowska, dziekan WSKZ.

Nowy rok, nowe wyzwania, ta sama misja

Tegoroczna inauguracja pokazała nie tylko siłę akademickiej wspólnoty, ale także kierunek, w którym konsekwentnie zmierza Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Uczelnia od ponad dwóch dekad rozwija się, łącząc bogatą tradycję akademicką z nowoczesnym podejściem do edukacji. WSKZ wykorzystuje sprawdzone techniki i metody kształcenia na odległość. Studenci i słuchacze korzystają intuicyjnej platformy e-learningowej i materiałów dydaktycznych przygotowanych przez ekspertów. Współpraca z uznanymi praktykami sprawia, że wiedza teoretyczna przekłada się tu na umiejętności niezbędne w pracy zawodowej.

Naszym celem jest przygotowanie studentów do rzeczywistych wyzwań zawodowych – zaznaczyła dziekan WSKZ.

Nowy rozdział w ofercie edukacyjnej WSKZ

Rozpoczynający się rok akademicki otwiera przed studentami, słuchaczami i kandydatami zupełnie nowe możliwości. Niedawno ruszyła rekrutacja na studia inżynierskie, które przygotują absolwentów do pracy w świecie nowych technologii i przemysłowej transformacji.

To jednak dopiero początek zmian – w niedalekiej przyszłości w ofercie Uczelni pojawią się kolejne studia, odpowiadające na potrzeby nowoczesnej gospodarki. W planach są m.in. studia magisterskie skoncentrowane na obszarze nowych technologii. Nowe propozycje w ofercie WSKZ to szansa na to, by rozwijać się w najbardziej perspektywicznych dziedzinach i zyskać szansę na karierę w zawodach przyszłości.

Nowy rok akademicki to czas ambitnych projektów i działań, które pomogą nam rozwijać nowoczesne metody kształcenia, a także budować trwałe relacje z otoczeniem biznesowym i społecznym – podkreśliła dr hab. Irena Malinowska.

Przestrzeń wymiany idei i inspiracji

Inauguracja roku akademickiego 2025/26 to także oficjalne otwarcie nowego sezonu konferencyjnego. WSKZ od lat znana jest z aktywnego udziału w życiu akademickim poprzez organizację konferencji naukowych i wykładów mistrzowskich. Spotkania z ekspertami, praktykami i studentami tworzą unikalną przestrzeń wymiany myśli i doświadczeń.

W nowym roku akademickim Uczelnia planuje kolejne wydarzenia, które będą wspaniałą okazją do dyskusji o najważniejszych problemach współczesności.

Symboliczny początek nowego etapu

Inauguracja roku akademickiego to zawsze moment szczególny – zwłaszcza dla studentów pierwszego roku, którzy zostali oficjalnie przyjęci do społeczności akademickiej.

Stawiajcie trudne pytanie, szukajcie tego wszystkiego, co jest trudne – bo wiedza ma przyszłość, jest wartością i treścią społeczeństwa – podkreślił Ryszard Kessler.

Dla Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego uroczystość miała wymiar symboliczny – otworzyła nowy rozdział w historii Uczelni, podkreślając jej misję kształcenia, prowadzenia dialogu i wprowadzania innowacji.

