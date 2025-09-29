Psychologia – dziedzina ciągłych zmian

Psychologia to fascynująca, dynamiczna nauka, która z każdym dniem odsłania kolejne tajemnice ludzkiego umysłu. Bada skomplikowane mechanizmy emocji, procesy poznawcze, motywacje, pamięć, sposoby podejmowania życiowych decyzji, a także to, jak czynniki społeczne, kulturowe i biologiczne kształtują ludzkie zachowania.

Jako dziedzina naukowa wyróżnia się wyjątkową wszechstronnością – jej zastosowania sięgają niemal każdej sfery ludzkiego doświadczenia, od kariery zawodowej po najbardziej osobiste aspekty życia. Daje narzędzia do wspierania zdrowia psychicznego, radzenia sobie ze stresem, budowania odporności emocjonalnej czy tworzenia zdrowych relacji międzyludzkich. Studiowanie psychologii to zagłębienie się w świat ludzkiej natury, a także podróż w głąb samego siebie.

Nic dziwnego zatem, że ten kierunek od lat cieszy się dużą popularnością wśród studentów. Jak pokazują wyniki rekrutacji na studia na rok akademicki 2024/2025 udostępnione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, psychologia zajęła 1 miejsce według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów, a w poprzednich latach również nie schodziła z podium.

Studia psychologiczne jako przyszłościowy wybór

Wykształcenie psychologiczne niesie ze sobą wiele perspektyw zawodowych w różnych branżach. Według raportu „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” opracowanego przez PARP w 2024 r. aż 87% absolwentów tego kierunku zatrudniło się w pierwszym roku po jego ukończeniu.

Dlaczego warto studiować psychologię na studiach licencjackich w WSKZ?

Uczelnia umożliwia zdobywanie wiedzy z wielu obszarów psychologii, w zależności od preferencji i zainteresowań. Studia licencjackie na tym kierunku stanowią idealny wybór dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć swoją drogę w świecie zawiłości ludzkich emocji i zachowań. Jakie korzyści płyną z ich wyboru?



* Nauka lepszego rozumienia emocji, potrzeb i zachowań – swoich i innych osób.

* Pozyskanie wszechstronnych kompetencji przydatnych w każdej branży.

* Możliwość studiowania z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość – studenci otrzymują dostęp do platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne.

* Wiedza od renomowanych specjalistów z branży – wykładowców i praktyków z prestiżowych polskich oraz zagranicznych uczelni, w tym z Harvard, Cambridge, czy Oxford.

* Dyplom lub świadectwo zgodne z wymogami MEiN, honorowane w całej Unii Europejskiej

To się w głowie nie mieści! Cykl podcastów z ekspertami

W ramach kampanii „To się w głowie nie mieści”, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego zaprasza na cykl darmowych podcastów o psychologii, prowadzonych przez prof. Artura Ziółkowskiego – dr hab. nauk medycznych i nauk o zdrowiu, specjalizującego się w obszarze nauk o kulturze fizycznej oraz psychologii, eksperta psychoterapii oraz psychologii sportu.

Wśród gości podcastu znajdą się uznani psychologowie i specjaliści dziedzin społecznych, m.in.:



* prof. dr. hab. Mariusz Jędrzejko – pedagog i socjolog, diagnosta uzależnień, profesor w Instytucie Psychologii WSKZ, autor ponad 200 publikacji naukowych,

* prof. zw. dr hab. Kazimierz Pospiszyl – wybitny polski psycholog, profesor nauk humanistycznych i autor ponad czterystu publikacji z psychologii społecznej, socjologii i pedagogiki,

* dr Rafał Muda – psycholog, laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitną rozprawę doktorską o wpływie języka obcego na podejmowanie decyzji,

* prof. dr hab. Tomasz Grzyb – specjalista w dziedzinie psychologii społecznej, redaktor naczelny „Polish Psychological Bulletin”, prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej.



Wszystkie podcasty z cyklu „To się w głowie nie mieści” znajdziesz na: https://studia-online.pl/podcasty-psychologiczne

Zainspiruj się psychologią w nowoczesnej uczelni

Studia licencjackie to nie wszystko. WSKZ posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych z psychologii adresowanych do specjalistów, których praca koncentruje się na drugim człowieku – nauczycielom, pedagogom i wszystkim, którzy chcą lepiej rozumieć emocje i ich wpływ na ludzi.

Dostępne studia podyplomowe to m.in.:

Psychotraumatologia.

Psychodietetyka.

Psychologia kliniczna i psychoterapia.

Coaching z elementami psychologii.

Seksuologia kliniczna.

Neuropsychologia.

Rekrutacja na studia psychologiczne jest otwarta – wejdź na https://studia-online.pl/podcasty-psychologiczne i rozpocznij swoją edukacyjną podróż w głąb ludzkiego umysłu!

