Są decyzje, które kiedyś podejmowało się „po kolei”: najpierw rynek, potem konkurencja, następnie budżet i ludzie. Dziś ta kolejność coraz częściej się nie sprawdza. Liderki i liderzy dostają na biurko sprawy, w których kryzys łańcucha dostaw spotyka się z cyberbezpieczeństwem, presja kosztowa – z oczekiwaniami zespołów, a tempo technologii – z ograniczeniami regulacyjnymi. W tle dzieją się procesy, które w krótkim czasie potrafią zmienić zasady gry: automatyzacja, sztuczna inteligencja, nowe modele pracy, rosnąca wrażliwość klientów na wiarygodność oraz odpowiedzialność marek. W takich warunkach nie wystarcza znajomość „narzędzi zarządzania”. Trzeba rozumieć kontekst, umieć stawiać dobre pytania i podejmować decyzje, gdy dane są niepełne, a ryzyko ma kilka wymiarów jednocześnie: finansowy, operacyjny, prawny, technologiczny i reputacyjny. Dlatego studia MBA w coraz większym stopniu stają się narzędziem pracy lidera – aktualizacją sposobu myślenia i działania, który musi nadążać za realnym tempem zmian, a nie za planem sprzed roku.

W Akademii Leona Koźmińskiego takie podejście nadaje ton edukacji biznesowej. Przywództwo nie jest tu stylem ani zestawem haseł, ale kompetencją do ćwiczenia w praktyce: w sytuacjach konfliktu interesów, niepewności, presji czasu i odpowiedzialności. Programy MBA są doświadczeniem, które porządkuje myślenie o organizacji, uczy krytycznego wnioskowania i pozwala testować decyzje w bezpiecznych warunkach, zanim trafią na prawdziwe stoły decyzyjne. To edukacja, która pomaga widzieć całość: od strategii, przez finanse i operacje, po kulturę organizacyjną i relacje. Bo właśnie w tych połączeniach najczęściej rozstrzygają się dziś sukcesy i porażki – nie w jednym dziale, nie w jednym wskaźniku, nie w jednym „sprytnym” pomyśle, lecz w umiejętności łączenia perspektyw i konsekwencji we wdrożeniu.

Rynek programów MBA jest głośny – niemal każdy obiecuje „transformację”, „networking” i „nowe otwarcie”. Różnica pojawia się wtedy, gdy jakość da się zweryfikować i porównać w skali świata. Akademia Leona Koźmińskiego należy do elitarnego grona szkół biznesu z tzw. Triple Crown – trzema najważniejszymi akredytacjami: EQUIS, AMBA i AACSB. Taki status ma mniej niż 1 proc. szkół biznesu na świecie. Dla uczestników to praktyczna gwarancja standardu, bo akredytacje nie są nagrodą za jednorazowy projekt, tylko wymagającym systemem oceny obejmującym spójność programu, poziom kadry, umiędzynarodowienie, relacje z biznesem, zasady jakościowe, a także standardy etyczne i organizacyjne. Mówiąc prościej: to obiektywne ramy, które sprawdzają, czy uczelnia potrafi utrzymać jakość „w codzienności” – w doborze treści, metodach uczenia, selekcji uczestników i konsekwencji w realizacji programu.

Drugim twardym punktem odniesienia są rankingi. Program Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego został sklasyfikowany wśród najlepszych na świecie w rankingu „Financial Times” Executive MBA 2025 i jest najwyżej ocenionym programem w Europie Środkowo-Wschodniej. To także jedyny program z Polski ujęty w tym zestawieniu. W rankingu programów Executive MBA „Perspektywy” 2025 program Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego zajął pierwsze miejsce w Polsce ex aequo, dzieląc je z Canadian Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie.

Międzynarodowy wymiar nie kończy się jednak na tabelach. Uczelnia jest reprezentantem Europy Środkowo-Wschodniej zaproszonym do Global Network for Advanced Management – konsorcjum założonego przez Yale School of Management, które łączy wiodące szkoły biznesu i umożliwia pracę w globalnym środowisku oraz uczenie się w dialogu z menedżerami i zespołami z różnych rynków. Dla uczestników MBA to realna wartość: poszerzenie perspektywy i skonfrontowanie własnych praktyk z najlepszymi wzorcami zarządzania na świecie, bez ulegania modom i uproszczeniom.

Akademia Leona Koźmińskiego rozwija portfolio studiów MBA w logice realnych potrzeb: inaczej prowadzi się transformację w firmie technologicznej, inaczej w finansach, a inaczej w sektorze zdrowia czy w organizacjach opartych na złożonych operacjach. Dlatego obok flagowego Executive MBA – dostępnego również w języku angielskim – uczelnia oferuje programy specjalistyczne, które przekładają uniwersalne podstawy zarządzania na konkretne konteksty branżowe. MBA Cyfrowa transformacja i sztuczna inteligencja pomaga menedżerom projektować zmianę technologiczną, tak by była strategią, a nie listą narzędzi, i by uwzględniała dane, procesy, ludzi, a także ryzyka i odpowiedzialność. MBA Finanse rozwija kompetencje podejmowania decyzji opartych na liczbach, ale też rozumienia konsekwencji finansowych strategii, inwestycji i scenariuszy ryzyka – szczególnie ważnych w świecie droższego kapitału i większej niepewności. MBA HR odpowiada na pytania o to, jak budować organizacje w czasie zmian: od kultury i przywództwa, po procesy, motywację i rozwój talentów. MBA IT koncentruje się na roli technologii jako kręgosłupa organizacji – od zarządzania projektami i architekturą, po bezpieczeństwo i współpracę biznes–IT. MBA Zdrowie uwzględnia specyfikę sektora, w którym zarządzanie odbywa się w warunkach szczególnej odpowiedzialności społecznej i złożonych interesariuszy. MBA dla inżynierów i przedsiębiorców wzmacnia kompetencje skalowania – pozwala łączyć myślenie techniczne z biznesowym, budować przewagę i rozwijać firmę lub organizację w sposób uporządkowany. MBA Logistyka i łańcuchy dostaw odpowiada na wyzwania odporności operacyjnej, ryzyka, jakości i ciągłości działania w świecie, w którym „dostępność” przestała być oczywistością, a przewagę buduje umiejętność przewidywania i zabezpieczania krytycznych procesów.

Ważne jest przy tym, że studia MBA w Akademii Leona Koźmińskiego są dalekie od krótkiego kursu. Programy trwają cztery semestry i są zaprojektowane dla osób aktywnych zawodowo – tak by dało się je pogodzić z odpowiedzialnością menedżerską, a jednocześnie utrzymać intensywność rozwoju. Ten model ma prostą konsekwencję: nauka nie zostaje na sali. Uczestnicy przychodzą na zjazd z konkretnymi wyzwaniami, a wracają do firm z hipotezą, planem działania i argumentacją, którą potrafią obronić przed zarządem, zespołem czy partnerami. Zwieńczeniem programu jest projekt doradczy dotyczący realnego problemu menedżerskiego, realizowany w małych zespołach i broniony przed komisją. To moment, w którym wiedza przestaje być „zestawem tematów” i zamienia się w decyzje, rekomendacje oraz język, który ułatwia wdrożenie zmiany: od precyzyjnego zdefiniowania problemu, przez analizę opcji, po świadome zarządzanie konsekwencjami.

Selekcja i społeczność: dlaczego grupa jest częścią programu

Dobre studia MBA zaczynają się jeszcze przed pierwszym zjazdem – na etapie rekrutacji. W Akademii Leona Koźmińskiego proces rekrutacyjny obejmuje test kompetencyjny typu GMAT oraz rozmowę kwalifikacyjną. Od kandydatek i kandydatów wymagane jest doświadczenie zawodowe, w tym na stanowiskach menedżerskich, a także znajomość języka angielskiego. Taka selekcja to warunek jakości pracy w grupie: dzięki niej w sali spotykają się równorzędni partnerzy do dyskusji – osoby, które wnoszą własne doświadczenia, potrafią kwestionować założenia, uczyć się od siebie i pracować na realnych case’ach. W praktyce oznacza to cenny sparing intelektualny: rozmowę, w której można sprawdzić własne decyzje, usłyszeć kontrargument i zobaczyć, jak ten sam problem rozwiązuje się w innej branży. Dla wielu menedżerów właśnie ta różnorodność perspektyw staje się jednym z najważniejszych efektów programu – bo uczy nie tylko zarządzania, ale i dojrzałej komunikacji w sytuacjach złożoności.

Uczelnia pokazuje skalę społeczności również w liczbach: programy MBA tworzą środowisko około 7000 absolwentek i absolwentów, a wokół niego odbywają się cykliczne spotkania i wydarzenia absolwenckie. W czasach, w których zaufanie staje się walutą, a liderzy coraz częściej szukają bezpiecznej przestrzeni do rozmów o dylematach decyzyjnych, taka sieć relacji jest wartością samą w sobie – i jednym z najbardziej trwałych efektów edukacji menedżerskiej. To także źródło inspiracji, partnerstw i profesjonalnych rekomendacji, które pojawiają się nie „od święta”, tylko wtedy, gdy realnie są potrzebne: przy zmianie roli, wejściu na nowy rynek, transformacji organizacji czy budowie zespołu.

Zwrot z inwestycji: liczby i te mniej oczywiste efekty

W świecie biznesu trudno uciec od pytania o zwrot z inwestycji. W karcie wyników według rankingu „Financial Times” Executive MBA 2025 przywoływane są wskaźniki dotyczące m.in. średniego wzrostu wynagrodzeń absolwentów, odsetka osób deklarujących osiągnięcie celów oraz wysokiej oceny programu; wskazywana jest też średnia wysokość wynagrodzenia trzy lata po ukończeniu studiów. Takie dane są ważne, bo pokazują, że edukacja menedżerska może mieć mierzalny efekt.

Równie istotne są jednak zmiany trudniejsze do policzenia, a często decydujące o jakości zarządzania: większa klarowność priorytetów, lepsze rozumienie mechanizmów działania organizacji, wyższa jakość dyskusji strategicznych, odwaga w podejmowaniu decyzji oraz umiejętność prowadzenia ludzi przez zmianę – bez chaosu i bez utraty sensu. W praktyce to właśnie te „miękkie” efekty dają twarde rezultaty: krótszy czas decyzji, lepszą jakość wdrożeń, większą spójność zespołów i większą odporność organizacji na turbulencje, które dziś są raczej regułą niż wyjątkiem. Program MBA jest więc inwestycją nie tylko w wiedzę, ale też w dojrzałość menedżerską: zdolność do działania wtedy, gdy odpowiedź nie jest oczywista, a stawka jest realna.

Rekrutacja na programy MBA w Akademii Leona Koźmińskiego trwa do 15 lutego (start semestru wiosennego). To data ważna nie dlatego, że zamyka formularz, ale dlatego, że wyznacza moment, w którym decyzja o rozwoju przestaje być „kiedyś”, a staje się konkretnym planem w kalendarzu – z jasnym celem, inwestycją czasu i realnym przełożeniem na to, jak zarządza się dzisiaj. W świecie, w którym zmiana nie pyta o gotowość, dobrze mieć kompetencje, które pozwalają ją prowadzić, a nie tylko jej ulegać.

