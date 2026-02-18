Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.
Rząd opublikował założenia projektu zmiany ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) – jednej z najważniejszych inwestycji cyfrowych w polskiej edukacji ostatnich lat. Choć dokument dopiero wchodzi w fazę konsultacji i nie był jeszcze formalnie rozpatrywany przez Radę Ministrów, jego propozycje pokazują wyraźny kierunek, w którym może zmierzać cyfryzacja szkoły w Polsce.
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna od 2018 r. zapewnia bezpłatny, szybki i bezpieczny internet we wszystkich polskich szkołach. To dzięki niej uczniowie korzystają z zasobów online, nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne, a szkoły mogą realizować zadania administracyjne w bezpiecznym środowisku cyfrowym.
Jednak infrastruktura sieci wymaga odświeżenia: rośnie liczba szkół, a także wymagania sprzętowe i bezpieczeństwa. Bez zmian prawnych, które umożliwią modernizację i stabilne finansowanie, OSE mogłaby zacząć tracić na efektywności.
Z opublikowanych dokumentów wynika, że projekt ma trzy główne cele:
• Zwiększenie środków na rozwój OSE – pozwoli to na długofalowe finansowanie modernizacji sieci w kolejnych latach.
• Modernizacja infrastruktury lokalnej w szkołach – w praktyce oznacza szybszy internet i bardziej stabilne połączenia w klasach i pracowniach komputerowych.
• Uproszczenie procedur – szkoły i organ prowadzący mają zyskać większą elastyczność w korzystaniu z usług OSE, przy mniej skomplikowanej biurokracji.
Dla uczniów – stabilny i bezpieczny dostęp do internetu i narzędzi cyfrowych. Dla nauczycieli – mniej problemów technicznych i lepsze narzędzia dydaktyczne. Dla rodziców – sygnał, że państwo traktuje cyfrową edukację jako trwały filar systemu edukacyjnego.
