Reklama

Sieć przyszłości w planach rządu. Założenia reformy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Rząd opublikował założenia nowelizacji ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Projekt przewiduje modernizację infrastruktury, zwiększenie nakładów finansowych oraz uproszczenie procedur, co ma zapewnić szkołom szybszy i bezpieczniejszy internet.

Publikacja: 18.02.2026 14:44

Sieć przyszłości w planach rządu. Założenia reformy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Rząd opublikował założenia projektu zmiany ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) – jednej z najważniejszych inwestycji cyfrowych w polskiej edukacji ostatnich lat. Choć dokument dopiero wchodzi w fazę konsultacji i nie był jeszcze formalnie rozpatrywany przez Radę Ministrów, jego propozycje pokazują wyraźny kierunek, w którym może zmierzać cyfryzacja szkoły w Polsce.

Czytaj więcej

Cyfryzacja szkół w Polsce: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
Szkoły podstawowe i średnie
Cyfryzacja szkół w Polsce: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

Dlaczego OSE potrzebuje zmian?

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna od 2018 r. zapewnia bezpłatny, szybki i bezpieczny internet we wszystkich polskich szkołach. To dzięki niej uczniowie korzystają z zasobów online, nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne, a szkoły mogą realizować zadania administracyjne w bezpiecznym środowisku cyfrowym.

Jednak infrastruktura sieci wymaga odświeżenia: rośnie liczba szkół, a także wymagania sprzętowe i bezpieczeństwa. Bez zmian prawnych, które umożliwią modernizację i stabilne finansowanie, OSE mogłaby zacząć tracić na efektywności.

Reklama
Reklama

Co przewidują założenia ustawy?

Z opublikowanych dokumentów wynika, że projekt ma trzy główne cele:

• Zwiększenie środków na rozwój OSE – pozwoli to na długofalowe finansowanie modernizacji sieci w kolejnych latach.

• Modernizacja infrastruktury lokalnej w szkołach – w praktyce oznacza szybszy internet i bardziej stabilne połączenia w klasach i pracowniach komputerowych.

• Uproszczenie procedur – szkoły i organ prowadzący mają zyskać większą elastyczność w korzystaniu z usług OSE, przy mniej skomplikowanej biurokracji.

Czytaj więcej

Cyfrowy start. Jak szkoły i nauczyciele oswajają technologię
Szkoły podstawowe i średnie
Cyfrowy start. Jak szkoły i nauczyciele oswajają technologię

Co to oznacza dla edukacji?

Dla uczniów – stabilny i bezpieczny dostęp do internetu i narzędzi cyfrowych. Dla nauczycieli – mniej problemów technicznych i lepsze narzędzia dydaktyczne. Dla rodziców – sygnał, że państwo traktuje cyfrową edukację jako trwały filar systemu edukacyjnego.

Reklama
Reklama

Co dalej?

Na razie mamy tylko założenia, które mogą ulec zmianie w toku rządowych konsultacji i analiz. To pierwszy krok w kierunku aktualizacji OSE – sieci, która stała się kluczowym elementem nowoczesnej edukacji w Polsce.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Edukacja
Mała szkoła zamiast pustego gmachu. Sejm szuka kompromisu na demograficzne czasy
Szkoły podstawowe i średnie
Mała szkoła zamiast pustego gmachu. Sejm szuka kompromisu na demograficzne czasy
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Doradztwo zawodowe z nowymi zasadami. Rodzice zyskują formalny wpływ
Szkoły podstawowe i średnie
Doradztwo zawodowe z nowymi zasadami. Rodzice zyskują formalny wpływ
Obowiązek czy wybór? Spór o edukację zdrowotną w szkołach
Szkoły podstawowe i średnie
Obowiązek czy wybór? Spór o edukację zdrowotną w szkołach
Nie IT i marketing? Prognoza zapotrzebowania na zawody szkolnictwa branżowego na 2026 rok
Szkoły podstawowe i średnie
Nie IT i marketing? Prognoza zapotrzebowania na zawody szkolnictwa branżowego na 2026 rok
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Materiał Promocyjny
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama