Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Rząd opublikował założenia projektu zmiany ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) – jednej z najważniejszych inwestycji cyfrowych w polskiej edukacji ostatnich lat. Choć dokument dopiero wchodzi w fazę konsultacji i nie był jeszcze formalnie rozpatrywany przez Radę Ministrów, jego propozycje pokazują wyraźny kierunek, w którym może zmierzać cyfryzacja szkoły w Polsce.

Dlaczego OSE potrzebuje zmian?

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna od 2018 r. zapewnia bezpłatny, szybki i bezpieczny internet we wszystkich polskich szkołach. To dzięki niej uczniowie korzystają z zasobów online, nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne, a szkoły mogą realizować zadania administracyjne w bezpiecznym środowisku cyfrowym.

Jednak infrastruktura sieci wymaga odświeżenia: rośnie liczba szkół, a także wymagania sprzętowe i bezpieczeństwa. Bez zmian prawnych, które umożliwią modernizację i stabilne finansowanie, OSE mogłaby zacząć tracić na efektywności.