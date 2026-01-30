Edukacja, która pracuje na Twoją przyszłość

Oferta Akademii WSB to nie tylko imponująca liczba programów – to przede wszystkim ich jakość, elastyczność i zgodność z realiami rynku pracy oraz wyzwaniami cyfrowej transformacji. Jak podkreśla prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor Akademii WSB: „Edukacja musi być dziś elastyczna, mobilna i dopasowana do wyzwań rynku pracy. Akademia WSB nie tylko uczy – ona zmienia życie.”

Uczelnia proponuje studia zarówno w trybie online, hybrydowym, jak i stacjonarnym. Umożliwia to naukę osobom pracującym, rodzicom, a także tym, którzy chcą uczyć się z dowolnego miejsca na świecie.

Synergia nauki i praktyki

Jednym z największych atutów studiów podyplomowych w Akademii WSB jest ich praktyczny wymiar. Programy są tworzone we współpracy z przedstawicielami biznesu, instytucji publicznych i międzynarodowymi ekspertami. „Nasze kierunki przygotowujemy we współpracy z praktykami – liderami branż. To właśnie ta synergia nauki i praktyki sprawia, że nasi absolwenci są natychmiast gotowi do działania” – mówi prof. Marcin Lis, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem.

Wśród najbardziej popularnych kierunków znajdują się m.in.: HR Business Partner, Compliance Officer, Inżynieria AI oraz Zrównoważony Rozwój i ESG.

Kompetencje z przyszłością

Akademia WSB wychodzi naprzeciw globalnym trendom, wprowadzając innowacyjne programy takie jak „MBA – Zielone Kompetencje”, które przygotowują do zarządzania zrównoważonym rozwojem oraz przeciwdziałania greenwashingowi. Uczestnicy mogą uzyskać certyfikaty Green Belt oraz Black Belt Lean Six Sigma.

Jak zauważa prof. Lis: „Naszym celem jest nie tylko przekazanie wiedzy – my uczymy działania w świecie, który się zmienia szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.”

Inwestycja w siebie

Wielu absolwentów Akademii WSB podkreśla, że studia podyplomowe otworzyły przed nimi nowe możliwości – od awansu, przez zmianę branży, po rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. „Rzeczywista wartość edukacji nie wynika tylko z dyplomu – chodzi o kompetencje, relacje, pewność siebie i umiejętność poruszania się w złożonym świecie” – mówi prof. Dacko-Pikiewicz. I dodaje: „Rozwój to nie koszt – to inwestycja. Tylko od nas zależy, kiedy ją zrealizujemy.”

Akademia WSB ma uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych doktora i doktora habilitowanego aż w siedmiu dyscyplinach. To Nauki o Zarządzaniu i Jakości, Pedagogika, Nauki o Bezpieczeństwie, Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport, Nauki o Rodzinie, Stosunki Międzynarodowe oraz Inżynieria Bezpieczeństwa. Uczelnia ponadto oferuje szeroki wachlarz kierunków studiów I i II stopnia, programy MBA i Executive MBA, a także studia podyplomowe i szkoły doktorskie. Studenci mogą wybrać naukę w jednej z 10 lokalizacji i skorzystać m.in. z ofert Wydziału Nauk Stosowanych (m.in. Prawo, Psychologia, Bezpieczeństwo Narodowe, Zarządzanie), Collegium Medicum (m.in. Kierunek Lekarski, Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne, Kosmetologia), Business School (studia doktoranckie w języku angielskim, ponad 100 kierunków studiów podyplomowych, w tym programy MBA realizowane we współpracy z EY Academy of Business).

Rekrutacja trwa

Kandydaci mogą zapisać się na studia w trybie online poprzez stronę uczelni – www.wsb.edu.pl. Dla wielu osób może to być pierwszy krok do nowego etapu w karierze – krok, który dziś jest nie tyle szansą, co koniecznością.

Akademia WSB – bo przyszłość zaczyna się teraz.

Materiał Promocyjny