I co ważne, nie trzeba czekać do października, by rozpocząć naukę. Rekrutacja prowadzona jest również na semestr letni, a zajęcia ruszają w lutym lub marcu.

Rekrutacja prowadzona jest cały czas

Na praktycznie każdej wyższej uczelni jest szeroki wybór studiów podyplomowych. Każdy chętny znajdzie w ofercie coś dla siebie. – Aktualnie u nas trwa rekrutacja na 22 kierunki studiów podyplomowych, które wystartują w semestrze letnim. W sumie mamy blisko 100 kierunków w ofercie – mówi Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka prasowa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Na Politechnice Śląskiej nabór na studia podyplomowe w semestrze letnim rozpoczął się grudniu i potrwa do 22 lutego. – Uczelnia posiada bogatą i zróżnicowaną ofertę studiów podyplomowych, która jest systematycznie poszerzana. Nowość w ofercie dydaktycznej stanowią studia podyplomowe Legal Linguistics oraz lingwistyka prawnicza, odpowiadające na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne kompetencje z zakresu języka prawa i komunikacji prawniczej – mówi Iwona Flanczewska-Rogalska, rzecznik prasowa Politechniki Śląskiej.

Podobnie sytuacja wygląda w uczelniach ekonomicznych i biznesowych. – Studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie mogą rozpoczynać się zarówno w semestrze zimowym, jak i letnim, a część programów prowadzi rekrutację ciągłą – informuje Anna Domalewska z SGH w Warszawie.

Na Akademii Leona Koźmińskiego obecnie trwa rekrutacja na ponad 75 kierunków, co dobrze pokazuje różnorodność potrzeb rozwojowych rynku: od kompetencji przyszłości, przez programy sektorowe, po kierunki odpowiadające na nowe regulacje i transformacje technologiczne.

Zdecydowana większość studiów podyplomowych trwa dwa semestry, czyli jeden rok akademicki, choć są również kierunki trwające trzy semestry, a programy MBA – nawet cztery.

– Najczęściej jest to jeden rok intensywnej nauki zaprojektowanej tak, by można ją było pogodzić z pracą zawodową – zaznacza dr Sylwia Hałas-Dej, prorektorka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Zróznicowane formy

Równie zróżnicowane są formy kształcenia. Studia podyplomowe realizowane są stacjonarnie, zdalnie lub w formule hybrydowej.

– W ofercie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu są kierunki prowadzone stacjonarnie, online oraz w formule mieszanej – mówi Joanna Borkowska z UE we Wrocławiu. Pozwala to lepiej dopasować studia do możliwości czasowych uczestników.

Z kolei Akademia Leona Koźmińskiego stawia na bezpośredni kontakt. – Dominują zajęcia stacjonarne w formule weekendowych zjazdów, bo to one zapewniają intensywną wymianę doświadczeń i pracę warsztatową – podkreśla dr Sylwia Hałas-Dej.

Wiele nowości. W tym funkcjonowanie organizacji w warunkach kryzysu

Oferta studiów podyplomowych liczona jest dziś w dziesiątkach, a nawet setkach kierunków i stale się zmienia. Uczelnie co roku wprowadzają nowości, odpowiadając na aktualne wyzwania gospodarcze i społeczne.

– Nowe programy projektowane są z myślą o bardzo konkretnych kompetencjach – podkreśla Anna Żmuda-Muszyńska z AGH.

Na Politechnice Śląskiej można wybierać m.in. wśród takich kierunków, jak bezpieczeństwo i higiena pracy, gospodarka odpadami, inżynieria procesów odlewniczych i obróbki plastycznej, Legal Linguistics czy odnawialne źródła energii w procesach produkcyjnych i logistycznych.

Wśród aktualnych przykładów pojawiają się studia dotyczące transformacji energetycznej, skierowane m.in. do pracowników samorządów, kierunki związane z odnawialnymi źródłami energii oraz gospodarką obiegu zamkniętego. Równolegle rozwijane są programy poświęcone sztucznej inteligencji w biznesie i marketingu.

– Coraz więcej kierunków dotyczy wykorzystania AI w zarządzaniu, finansach czy komunikacji – zauważa Joanna Borkowska z UE we Wrocławiu.

Nowości pojawiają się także w obszarze przywództwa i kultury organizacyjnej. – Uruchamiamy programy łączące zarządzanie z psychologią, dobrostanem pracowników i funkcjonowaniem organizacji w warunkach kryzysu – mówi dr Sylwia Hałas-Dej z Akademii Leona Koźmińskiego.

Z kolei SGH rozwija kierunki związane z bezpieczeństwem i infrastrukturą. – Nowe studia koncentrują się m.in. na zarządzaniu infrastrukturą krytyczną i cyberbezpieczeństwie procesów przemysłowych – wskazuje Anna Domalewska z SGH.

Koszt studiów podyplomowych zależy od programu, formy zajęć oraz stopnia specjalizacji. – Wysokość opłat jest zróżnicowana i zależy m.in. od wykorzystania specjalistycznych narzędzi, laboratoriów czy oprogramowania – wyjaśnia Anna Żmuda-Muszyńska z AGH.

Najczęściej ceny za studia podyplomowe mieszczą się w przedziale od około 5 do 12 tys. zł za cały tok studiów, choć bardziej zaawansowane programy mogą być droższe. – Standardem jest możliwość rozłożenia opłat na raty – zauważa Anna Domalewska z SGH.

Dlaczego warto zdecydować się na studia podyplomowe? Zdaniem przedstawicieli uczelni to dziś jedna z najszybszych dróg do aktualizacji kompetencji. – Nasze nowości łączy wspólna cecha: są osadzone w praktyce i projektowane tak, by uczestnicy mogli zastosować zdobytą wiedzę w organizacji od razu – podkreśla dr Sylwia Hałas-Dej z Akademii Leona Koźmińskiego.

A Joanna Borkowska z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zauważa, że nawet osoby z wykształceniem wyższym coraz częściej decydują się na dalszą naukę, bo tego od nich wymaga rynek pracy.

