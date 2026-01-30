Aktualizacja: 30.01.2026 05:03 Publikacja: 30.01.2026 00:00
Rozdanie dyplomów ukończenia studiów MBA w Lubelskiej Akademii WSEI we wrześniu 2025 r.
MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ LUBELSKĄ AKADEMIĘ WSEI
N asza uczelnia od lat plasuje się w czołówce rankingów szkół wyższych, budując silny pomost między nauką a realnym biznesem. Wybierając studia MBA w Lubelskiej Akademii WSEI, wybierają państwo jakość potwierdzoną sukcesami naszych absolwentów w kraju i za granicą – podkreśla Teresa Bogacka, dr h.c., prezydent Lubelskiej Akademii WSEI.
W bieżącej rekrutacji oferujemy unikalne programy MBA, które odpowiadają na konkretne potrzeby rynkowe:
* MBA in Healthcare Management/Zarządzanie w Ochronie Zdrowia,
* MBA in Information Technology/Zarządzanie Branżą IT,
* MBA in Innovative Enterprise Management/Innowacyjne Zarządzanie Firmą,
* MBA in Public and Community Management/Zarządzanie w Sektorze Publicznym i Pozarządowym,
* MBA in Sports Management/Zarządzanie w Sporcie,
* MBA in Energy Management and Energy Transition/Zarządzanie Energią i Transformacją Energetyczną.
Studia MBA w Akademii WSEI to nie teoria z podręczników, to program dla menedżerów, którzy chcą:
* przejść na wyższy poziom odpowiedzialności,
* uporządkować decyzje strategiczne i finansowe,
* świadomie zarządzać ludźmi, procesami i wzrostem,
* budować realny wpływ, a nie tylko stanowisko.
– Mamy ponad tysiąc absolwentów studiów podyplomowych każdego roku. W trakcie studiów MBA w Lubelskiej Akademii WSEI słuchacze uczą się od praktyków biznesu, pracują na realnych case’ach i konfrontują swoje decyzje z innymi doświadczonymi liderami – mówi Ilona Hofman, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii WSEI. I dodaje: – MBA to inwestycja w kompetencje, które zostają na lata.
Zajęcia odbywają się w formule hybrydowej: 80 proc. zajęć online w czasie rzeczywistym, a 20 proc. w siedzibie uczelni (po jednym zjeździe w semestrze).
Nie czekaj na zmianę.
Wybierz studia MBA w Lubelskiej Akademii WSEI – decyduj, zarządzaj i wygrywaj.
Centrum Kształcenia Podyplomowego Adres: ul. Projektowa 4 20-209 Lublin
Tel. 81 749 32 24
e-mail: podyplomowe@wsei.pl
MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ LUBELSKĄ AKADEMIĘ WSEI
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Lifelong learning przestaje być hasłem motywacyjnym, a coraz częściej staje się warunkiem utrzymania się na rynk...
W świecie, w którym wiedza szybko traci na aktualności, a kompetencje muszą być nie tylko aktualizowane, ale i w...
Aby nadążyć za dynamicznymi zmianami na rynku pracy, nowymi regulacjami i rosnącymi oczekiwaniami pracodawców, w...
Ochrona zdrowia wchodzi w epokę decyzji opartych na danych, technologii i regulacjach. Executive MBA – Zdrowie i...
rozmowa | Prof. ucz. dr. hab. Michał Kaczmarczyk, ekspert Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, wykł...
Automatyzacja, sztuczna inteligencja i rosnąca niepewność rynkowa zmieniają sposób funkcjonowania firm szybciej...
Master of Business Administration jest cenionym na świecie sposobem kształcenia menedżerów wysokiego szczebla. N...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas