N asza uczelnia od lat plasuje się w czołówce rankingów szkół wyższych, budując silny pomost między nauką a realnym biznesem. Wybierając studia MBA w Lubelskiej Akademii WSEI, wybierają państwo jakość potwierdzoną sukcesami naszych absolwentów w kraju i za granicą – podkreśla Teresa Bogacka, dr h.c., prezydent Lubelskiej Akademii WSEI.

W bieżącej rekrutacji oferujemy unikalne programy MBA, które odpowiadają na konkretne potrzeby rynkowe:

* MBA in Healthcare Management/Zarządzanie w Ochronie Zdrowia,

* MBA in Information Technology/Zarządzanie Branżą IT,

* MBA in Innovative Enterprise Management/Innowacyjne Zarządzanie Firmą,

* MBA in Public and Community Management/Zarządzanie w Sektorze Publicznym i Pozarządowym,

* MBA in Sports Management/Zarządzanie w Sporcie,

* MBA in Energy Management and Energy Transition/Zarządzanie Energią i Transformacją Energetyczną.

Studia MBA w Akademii WSEI to nie teoria z podręczników, to program dla menedżerów, którzy chcą:

* przejść na wyższy poziom odpowiedzialności,

* uporządkować decyzje strategiczne i finansowe,

* świadomie zarządzać ludźmi, procesami i wzrostem,

* budować realny wpływ, a nie tylko stanowisko.

– Mamy ponad tysiąc absolwentów studiów podyplomowych każdego roku. W trakcie studiów MBA w Lubelskiej Akademii WSEI słuchacze uczą się od praktyków biznesu, pracują na realnych case’ach i konfrontują swoje decyzje z innymi doświadczonymi liderami – mówi Ilona Hofman, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii WSEI. I dodaje: – MBA to inwestycja w kompetencje, które zostają na lata.

Zajęcia odbywają się w formule hybrydowej: 80 proc. zajęć online w czasie rzeczywistym, a 20 proc. w siedzibie uczelni (po jednym zjeździe w semestrze).

Nie czekaj na zmianę.

Wybierz studia MBA w Lubelskiej Akademii WSEI – decyduj, zarządzaj i wygrywaj.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Adres: ul. Projektowa 4 20-209 Lublin

Tel. 81 749 32 24

e-mail: podyplomowe@wsei.pl

podyplomowe.wsei.eu

