Jak przygotować ludzi i uczelnie na erę AI

Kompetencje cyfrowe przestają być dodatkiem – stają się warunkiem przetrwania i rozwoju firm oraz pracowników. Jakie umiejętności będą decydować o sukcesie w erze automatyzacji i sztucznej inteligencji? Które kompetencje cyfrowe będą kluczowe dla pracowników w perspektywie najbliższych pięciu–siedmiu lat, niezależnie od branży?

Michał Kaczmarczyk: Będą to kompetencje cyfrowe zwiększające produktywność i zdolność adaptacji. Najważniejsza stanie się umiejętność pracy z narzędziami wykorzystującymi sztuczną inteligencję oraz krytyczna ocena ich wyników. Równie istotne będą: rozumienie danych, znajomość zasad bezpieczeństwa cyfrowego, automatyzowanie powtarzalnych zadań oraz sprawna komunikacja i współpraca w środowisku cyfrowym. Do tego dochodzi zdolność ciągłego uczenia się technologii, także w wymiarze kulturowym.

Mówił pan o kluczowych kompetencjach cyfrowych, które decydują o sukcesie w erze AI i automatyzacji. Skoro stają się one podstawą efektywnej pracy, jak wygląda ich praktyczne zastosowanie w zawodach nietechnicznych, takich jak administracja, ochrona zdrowia czy edukacja? Które umiejętności są już niezbędne, a które dopiero zaczynają nabierać znaczenia?

W zawodach nietechnicznych kompetencje cyfrowe stają się podstawowym warunkiem skutecznej pracy. W administracji oznaczają przejście od obsługi dokumentów do zarządzania procesami cyfrowymi, danymi i komunikacją z obywatelami w kanałach elektronicznych. W ochronie zdrowia coraz większe znaczenie ma telemedycyna, umiejętność pracy z dokumentacją elektroniczną, systemami informacyjnymi, danymi pacjentów oraz bezpiecznego korzystania z narzędzi wspierających diagnostykę i organizację pracy. W edukacji kompetencje cyfrowe to już nie tylko obsługa platform, ale też projektowanie nauczania z wykorzystaniem technologii, krytyczna ocena źródeł i wspieranie uczniów w świadomym korzystaniu z narzędzi cyfrowych, w tym AI. Wspólnym mianownikiem jest przesunięcie od „obsługi technologii” do jej świadomego, odpowiedzialnego i efektywnego wykorzystania w codziennych zadaniach.

Mimo że kompetencje cyfrowe stają się niezbędne w codziennej pracy, wiele firm wciąż zmaga się z ich niedoborem. Które z tych umiejętności są obecnie najtrudniejsze do pozyskania na polskim rynku pracy i dlaczego?