Executive MBA – Zdrowie i Nowe Technologie

Studia dla decydentów sektora ochrony zdrowia

W ochronie zdrowia jedyną stałą jest dziś zmiana. Zmiana regulacyjna, technologiczna, organizacyjna i społeczna. Wraz z nią rośnie znaczenie kompetencji, które jeszcze kilka lat temu pozostawały domeną wyspecjalizowanych zespołów analitycznych: zarządzania danymi, cyberbezpieczeństwa, wdrożeń sztucznej inteligencji, projektów transformacyjnych oraz decyzji inwestycyjnych podejmowanych pod presją czasu i prawa.

Executive MBA – Zdrowie i Nowe Technologie odpowiada na te wyzwania, integrując zarządzanie, prawo, finanse i technologię w spójny, nowoczesny program kształcenia menedżerskiego. To propozycja dla osób pełniących – lub przygotowujących się do pełnienia – ról decyzyjnych w sektorze ochrony zdrowia, które chcą nie tylko reagować na zmiany, ale też aktywnie je współtworzyć.

Program realizowany jest na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – uczelni o ugruntowanej pozycji w obszarze medycyny, nauk o zdrowiu i kształcenia kadr dla systemu ochrony zdrowia.

System zdrowia na zakręcie

Koszty, regulacje i cyfrowa rewolucja

Polski system ochrony zdrowia – podobnie jak systemy w całej Europie – funkcjonuje dziś pod presją wielu nakładających się wyzwań: starzenia się społeczeństwa, rosnących potrzeb zdrowotnych, deficytu kadr, ograniczeń finansowych oraz coraz bardziej złożonego otoczenia regulacyjnego. Równolegle postępuje cyfrowa transformacja: e-zdrowie, eksplozja danych medycznych, systemy AI oraz cyberbezpieczeństwo stają się warunkiem sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania organizacji.

W tym kontekście zarządzanie ochroną zdrowia przestaje być klasycznym „zarządzaniem usługami”. Staje się zarządzaniem złożonym ekosystemem, w którym decyzje organizacyjne, finansowe, prawne i technologiczne są ze sobą ściśle powiązane, a ich skutki wykraczają daleko poza bieżący wynik finansowy.

Program dla decydentów – nie dla administratorów

Studia podyplomowe Executive MBA – Zdrowie i Nowe Technologie został zaprojektowany z myślą o osobach podejmujących kluczowe decyzje: strategiczne, inwestycyjne, regulacyjne i technologiczne. To studia dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi, lekarzy i profesjonalistów medycznych pełniących lub planujących funkcje menedżerskie, liderów projektów, menedżerów odpowiedzialnych za innowacje, cyfryzację i rozwój organizacji – zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Program adresowany jest także do osób działających na styku medycyny, technologii, finansów i regulacji: w firmach technologicznych, farmaceutycznych, ubezpieczeniowych oraz instytucjach publicznych i nadzorczych.

Zdrowie i technologia w DNA programu

Założeniem programu jest przekonanie, że współczesny lider ochrony zdrowia musi rozumieć nie tylko funkcjonowanie organizacji medycznej, ale również mechanizmy budowania przewagi strategicznej w warunkach presji regulacyjnej, planowania inwestycji technologicznych, zarządzania ryzykiem prawnym i cybernetycznym oraz podejmowania decyzji opartych na danych.

Nowe technologie – systemy AI, e-zdrowie, cyberbezpieczeństwo, robotyka i innowacje cyfrowe – nie są w programie dodatkiem, lecz narzędziem zarządczym. Uczestnicy uczą się oceniać je przez pryzmat realnego wpływu na bezpieczeństwo pacjenta, odpowiedzialność prawną, jakość procesów i zaufanie do organizacji.

Praktyka decyzyjna zamiast ogólników

Jednym z kluczowych wyróżników studiów jest ich praktyczny charakter. Program oparty jest na case studies, warsztatach, symulacjach decyzyjnych i grach strategicznych, odzwierciedlających realne dylematy menedżerskie sektora zdrowia. Uczestnicy uczą się podejmowania decyzji w warunkach niepewności, presji czasu i ograniczonych zasobów – z pełną świadomością konsekwencji organizacyjnych, finansowych, prawnych i wizerunkowych.

Szczególny nacisk położono na zarządzanie zmianą, kryzysem, komunikacją oraz współpracą w złożonym ekosystemie interesariuszy.

Zakres merytoryczny: pełne spektrum zarządzania

Program obejmuje cztery kluczowe filary:

* Strategia i zarządzanie – planowanie strategiczne, zarządzanie projektami, zmiana i kryzys, gry strategiczne;

* Przywództwo i kompetencje menedżerskie – leadership, zarządzanie zespołami, negocjacje, komunikacja, odporność lidera;

* Finanse i efektywność – ekonomia zdrowia, controlling, inwestycje, Lean Management, jakość i akredytacja;

* Prawo i nowe technologie – prawo medyczne i farmaceutyczne, regulacje finansowania, AI w zdrowiu, cyberbezpieczeństwo i innowacje.

Efekt końcowy: lider systemowy

Absolwenci Executive MBA – Zdrowie i Nowe Technologie rozumieją ochronę zdrowia jako całość: system regulacji, finansów, technologii i ludzi. Są przygotowani do podejmowania odpowiedzialnych decyzji strategicznych, zarządzania transformacją oraz przywództwa w warunkach stałej zmiany.

W świecie, w którym technologia, dane i bezpieczeństwo informacji stają się równie istotne jak budżet, kadry i jakość, kluczowe pytanie brzmi: kto potrafi połączyć te obszary w spójną strategię?

Executive MBA – Zdrowie i Nowe Technologie to studia dla tych, którzy chcą tę przyszłość współtworzyć – świadomie, nowocześnie i strategicznie.

Dlaczego studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Pięć powodów, które docenią liderzy ochrony zdrowia

1. Nowe technologie i AI jako realna kompetencja zarządcza, nie marketingowy dodatek.

2. Integracja prawa, finansów, strategii i cyberbezpieczeństwa w jednym modelu decyzyjnym.

3. Praktyka oparta na realnych scenariuszach zarządczych i symulacjach decyzyjnych.

4. Przygotowanie do zarządzania dużymi organizacjami i złożonym ekosystemem interesariuszy.

5. Kompetencje odporne na przyszłość: decyzyjność w niepewności, zarządzanie zmianą i kryzysem.

Executive MBA – Zdrowie i Nowe Technologie

Stała zmiana. Świadome przywództwo. Strategiczna przyszłość ochrony zdrowia.

Rekrutacja: IV–VII 2026

Szczegóły: www.ckp.umed.pl

