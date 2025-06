„Szkołę stworzono według wskazówek diabła” powiedział znany francuski pedagog Celestyn Frene. Co to oznacza? – Dziecko lubi przygodę, a umieszczono je w zamkniętych salach – mówi dr Marzena Żylińska, germanistka, metodyczna, inicjatorka i współtwórczyni ruchu Budzących się Szkół. Nasza rozmówczyni wskazuje na zasadnicze sprzeczności między naturalnymi potrzebami dziecka a realiami szkolnej codzienności. W edukacji liczy się nie to, co dziecko umie, ale jakie ma wyniki i ostatecznie - czy ma pasek na świadectwie. A dzieci, które się nie dostosowują, mają w szkole ciężko.

Reklama

Dlaczego niektóre dzieci są „niegrzeczne w szkole”

Omawiamy różne postawy uczniów wobec systemu: tych, którzy dla akceptacji wyrzekają się siebie i tych, którzy walczą o autonomię, nazywani są często „niegrzecznymi”. – One tylko walczą o to, by móc się rozwijać zgodnie ze swoimi potrzebami – tłumaczy ekspertka.

Rozmawiamy też o ocenianiu. – Stopnie odwracają uwagę od tego, czego dzieci się uczą – słyszymy. Zamiast cyferek, niektóre szkoły wprowadzają inne formy docenienia dziecka jak listy, fotoalbumy, rozmowy – elementy budujące więź i motywację. – Słyszałam o dziewczynce, która codziennie czytała list od nauczycielki, mimo trudności z czytaniem – opowiada.

Nadmierne sprawdzanie wiedzy uczniów zaburza proces edukacyjny

Poruszamy również problem testów i presji. – Od czasu, jak zniesiono obowiązkowe prace domowe, liczba sprawdzianów wzrosła dwukrotnie – zauważa gość podcastu. A przecież – jak mówi przysłowie – „krowa od ciągłego ważenia nie daje bardziej tłustego mleka”.

Najwięcej uwagi poświęcamy relacjom. – Na strachu nie może powstać nic dobrego – pada w rozmowie. Bez zaufania i relacji nie ma prawdziwej nauki. – Szkoła powinna uczyć szacunku nie dla zwycięzców, ale dla trudu każdego małego człowieka.