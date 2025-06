– To odpowiedź na sygnały płynące do resortu edukacji, wskazujące na trudności w tworzeniu pełnych oddziałów w związku z niżem demograficznym – podkreśla MEN w uzasadnieniu projektu. Nowe przepisy mają dać samorządom większą decyzyjność i elastyczność w reagowaniu na lokalne potrzeby.

Wychowanie fizyczne. Nauczyciel WF zyska nowe kompetencje

Druga zmiana zakłada rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do wydania opinii o braku możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego. Do tej pory mogli to robić tylko trener, instruktor lub lekarz. Teraz do tej grupy dołączyć ma nauczyciel wychowania fizycznego.

Resort tłumaczy tę decyzję kwalifikacjami nauczycieli WF-u, którzy mają uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych i znają swoich uczniów najlepiej, często obserwując ich rozwój fizyczny przez wiele lat.

Koniec kursów instruktorskich w szkołach mistrzostwa sportowego

Trzecia zmiana to uchylenie przepisu, który pozwalał na prowadzenie w szkołach kursów instruktorskich dla uczniów dwóch ostatnich klas szkół mistrzostwa sportowego. MEN argumentuje, że w obecnym stanie prawnym zawód instruktora sportu i trenera sportu nie są zawodami regulowanymi, a więc brak jest podstaw do organizowania takich kursów w ramach szkolnego systemu edukacji.

– W związku z tym regulacja stała się bezprzedmiotowa i zasadne jest jej usunięcie – czytamy w uzasadnieniu projektu.