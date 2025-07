Nowy przedmiot. Edukacja zdrowotna, czyli szansa na zmianę

6 marca 2025 roku minister Barbara Nowacka podpisała projekty rozporządzeń w sprawie podstawy programowej dwóch nowych przedmiotów: edukacji obywatelskiej i edukacji zdrowotnej, które mają pojawić się w szkołach od września 2025 roku. W treściach przewidzianych dla edukacji zdrowotnej znalazły się m.in. zagadnienia związane z rozwojem emocjonalnym i psychicznym, przeciwdziałaniem uzależnieniom, przemocy rówieśniczej i seksualnej, a także tematami neuroróżnorodności i niepełnosprawności.

Jak zauważa RPO, żaden dotychczasowy przedmiot szkolny nie obejmował tak szeroko pojętej psychoedukacji w sposób systemowy i obowiązkowy. Obecnie podobne treści pojawiają się najczęściej fragmentarycznie – na lekcjach wychowawczych lub wychowania do życia w rodzinie, na które jednak nie uczęszczają wszyscy uczniowie.

Potrzeba powszechności i systemowego podejścia w edukacji zdrowotnej

Rzecznik przyznaje, że zgodnie z obecnymi planami, nauczanie przedmiotu edukacja zdrowotna ma być dobrowolne. Choć taka decyzja mieści się w granicach swobody regulacyjnej władz oświatowych, RPO apeluje, by objąć nim jak największą liczbę uczniów.

– To nie może być przedmiot tylko dla wybranych – sugeruje w wystąpieniu do MEN.

Wiącek przypomina także, że zgodnie z preambułą do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, „zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka”, a jego ochrona należy do obowiązków państwa. Tym samym nowy przedmiot w szkołach należy postrzegać jako realizację konstytucyjnego nakazu (art. 68 ust. 3 Konstytucji RP), zgodnie z którym „władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom”.