W drugiej turze wyborów do urn poszło przeszło 70 proc. młodych ludzi.

Przez lata zarzucano młodym, że nie angażują się w sprawy obywatelskie. I teraz oto młodzi poszli do wyborów i zagłosowali. Jednak, jak się okazuje, niekoniecznie tak, jakby niektórzy dorośli sobie tego życzyli. Bo młodzi wyraźnie się nam radykalizują.

Młodzi zwykle są bardziej radykalni. I też nikt nie powiedział, że mają myśleć tak jak ludzie w średnim wieku czy starsi.

Oczywiście, oni mają prawo być radykalni, bo taka jest młodość: to czas szybkich, jasnych wyborów. I politycy, którzy nastawili swój przekaz do młodych, osiągnęli to, co zakładali. Politycy powinni się zastanowić teraz nad tym, co takiego dzieje się w szkole, że młodzi się w niej aż tak intensywnie radykalizują.

Oni dojrzewali w szkole PiS-u, część z nich nie chodziła już do gimnazjum.

To są młodzi, którzy wychowali się w bardzo tradycyjnej szkole. Choć rzeczywiście ta szkoła za rządów PiS była szkołą coraz bardziej skostniałą, w której brakowało powietrza i przestrzeni na spontaniczność i oddolne aktywności obywatelskie.

Gimnazja były trochę inne.

To prawda, dawały one młodym ludziom większą możliwość pokazania, czego chcą. Ale niestety, ten okres w naszym systemie edukacji trwał za krótko, żebyśmy rzeczywiście przyzwyczaili się do tego, że młodzi mają głos.