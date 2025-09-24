– Nasi nauczyciele muszą łączyć nie tylko proces dydaktyczny, ale też proces terapeutyczny – podkreśla Barbara Chudzicka. I dodaje, że w jej placówce nie da się oddzielić nauczania od troski o zdrowie psychiczne uczniów, bo niemal każdy z nich poddawany jest intensywnej terapii.

W podcaście rozmawiamy o najtrudniejszych problemach współczesnej szkoły – od hejtu rówieśniczego, przez opresyjność systemu edukacji, po dramatyczne historie uczniów mierzących się z kryzysami psychicznymi.

By z tym się zmierzyć, kluczowe jest budowanie zaufania. – Dziecko, które nie czuje się bezpiecznie przy dorosłych, nie otworzy się ani na proces terapeutyczny, ani na dydaktykę – mówi Chudzicka. Wielu jej uczniów przychodzi z doświadczeniem hejtu i niezrozumienia, dlatego kadra stawia na rolę „towarzyszących dorosłych”, a nie jedynie oceniających nauczycieli.

Czym różni się szkoła masowa od szkoły przyszpitalnej?

Rozmowa dotyczy też różnic między szkołą przy szpitalu a szkołą masową. – My mamy komfort małych klas, często do dziesięciu osób. W szkołach masowych nauczyciel z klasą liczącą 26 uczniów naprawdę nie jest w stanie być uważnym na każdego – tłumaczy dyrektorka. I w przeciwieństwie do ich szkoły, w szkołach masowych priorytetem jest realizacja materiału i wyniki egzaminacyjne. – U nas najważniejsze jest zdrowie ucznia – mówi Barbara Chudzicka.