Podcast: dlaczego przed szpitalami psychiatrycznymi ustawiają się kolejki karetek z dziećmi?

Jak wygląda edukacja w szkole przy szpitalu psychiatrycznym? Co jest przyczyną kryzysu zdrowia psychicznego uczniów? Co mogą zrobić nauczyciele, by edukacja była procesem wspierającym rozwój młodego człowieka? O tym w podcaście „Szkoła na nowo” opowiada Barbara Chudzicka, dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrycznym w Józefowie.

Publikacja: 24.09.2025 16:00

Joanna Ćwiek-Świdecka

Nasi nauczyciele muszą łączyć nie tylko proces dydaktyczny, ale też proces terapeutyczny – podkreśla Barbara Chudzicka. I dodaje, że w jej placówce nie da się oddzielić nauczania od troski o zdrowie psychiczne uczniów, bo niemal każdy z nich poddawany jest intensywnej terapii.

W podcaście rozmawiamy o najtrudniejszych problemach współczesnej szkoły – od hejtu rówieśniczego, przez opresyjność systemu edukacji, po dramatyczne historie uczniów mierzących się z kryzysami psychicznymi.

By z tym się zmierzyć, kluczowe jest budowanie zaufania. – Dziecko, które nie czuje się bezpiecznie przy dorosłych, nie otworzy się ani na proces terapeutyczny, ani na dydaktykę – mówi Chudzicka. Wielu jej uczniów przychodzi z doświadczeniem hejtu i niezrozumienia, dlatego kadra stawia na rolę „towarzyszących dorosłych”, a nie jedynie oceniających nauczycieli.

Czytaj więcej

Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka
Szkoły podstawowe i średnie
Nowacka: będzie nowy podręcznik reagowania w sytuacjach kryzysowych

Czym różni się szkoła masowa od szkoły przyszpitalnej?

Rozmowa dotyczy też różnic między szkołą przy szpitalu a szkołą masową. – My mamy komfort małych klas, często do dziesięciu osób. W szkołach masowych nauczyciel z klasą liczącą 26 uczniów naprawdę nie jest w stanie być uważnym na każdego – tłumaczy dyrektorka. I w przeciwieństwie do ich szkoły, w szkołach masowych priorytetem jest realizacja materiału i wyniki egzaminacyjne. – U nas najważniejsze jest zdrowie ucznia – mówi Barbara Chudzicka.

Sporo uwagi poświęcono w podcaście problemowi kryzysu zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. – Nie jest tak, że teraz jest więcej kryzysów. Teraz zaczęło się o nich mówić – podkreśla dyrektorka. Alarmujące są momenty kumulacji kryzysów – początek roku szkolnego, koniec semestru czy okres świąteczny. – To są chwile, kiedy pojawiają się kolejki karetek przed oddziałem psychiatrii dziecięcej – mówi dyrektorka.

Problemem okazują się także postawy rodziców. – Niejednokrotnie w gabinecie słyszałam: ja rozumiem, że dziecko jest w kryzysie, ale ono nie może zawalić tego semestru. A ja wtedy odpowiadałam: »chyba teraz walczymy o życie, a nie o piątkę« – relacjonuje Chudzicka. Dlatego często brak współpracy rodziców uniemożliwia skuteczną terapię.

Czytaj więcej

Bez paniki i fake newsów. MEN uczy szkoły rozmawiać z uczniami o zagrożeniach
Rodzice i uczniowie
Bez paniki i fake newsów. MEN uczy szkoły rozmawiać z uczniami o zagrożeniach

Jak wspierać nauczycieli?

Rozmowa dotyka również roli nauczycieli. Dyrektorka podkreśla, że to zawód wymagający ogromnej dojrzałości emocjonalnej. – Trzeba być bardzo kompetentnym i emocjonalnie poukładanym, żeby móc towarzyszyć dzieciom w kryzysie – zaznacza. Dlatego kluczowa jest także opieka nad kadrą pedagogiczną, spotkania superwizyjne i przestrzeń do rozmowy o własnych problemach.

Na zakończenie pada gorzka refleksja o systemie edukacji. – W szkole dzieci uczą się często dla wyniku, a nie dla siebie. A naszym sukcesem jest to, aby dziecko chciało wiedzieć dla własnej potrzeby, dla własnego rozwoju – mówi dyrektorka. I dodaje: – Nie wyrwiemy dziecka z dysfunkcyjnej rodziny, ale możemy dać mu namiastkę bezpieczeństwa i akceptacji. To jest ta nasza wygrana.

To poruszający odcinek, który stawia pytania o granice odpowiedzialności szkoły, rodziców i całego systemu. Czy polska szkoła potrafi dziś wspierać ucznia, zamiast go przygniatać?

