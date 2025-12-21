Na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej uznajemy, że sztuczna inteligencja stała się na tyle rozległym obszarem informatyki, iż kształcenie informatyczne wymaga zróżnicowania. Dlatego elementy sztucznej inteligencji są obecne na wszystkich specjalnościach kierunku „informatyka stosowana” – mówi prof. Adam Wojciechowski, dyrektor Instytutu Informatyki na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (FTIMS) oraz prorektor ds. rozwoju Politechniki Łódzkiej.

Uczą od lat

Choć sztuczna inteligencja w powszechnym użyciu znajduje się dopiero od kilku lat, jej historia sięga lat 50. XX wieku. Stanowi ona podstawę nowoczesnych technologii, umożliwiając wykonywanie zadań wymagających ludzkiej inteligencji. Jej nauczanie uniwersyteckie w Polsce liczy już natomiast – w zależności od uczelni – kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt lat.

Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie kształcenie związane ze sztuczną inteligencją odbywa się od kilkunastu lat.

– W początkowej fazie były to pojedyncze przedmioty. Obecnie prowadzone są zajęcia dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (S1/N1) oraz specjalność dla studentów studiów drugiego stopnia (S2/N2) – mówi prof. Krzysztof Małecki, dziekan Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Także na Politechnice Łódzkiej studia związane ze sztuczną inteligencją funkcjonują od wielu lat i są systematycznie rozwijane wraz z dynamicznymi zmianami technologicznymi. Sama tematyka sztucznej inteligencji obecna jest na uczelni od dekad.

A na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (UEP) elementy sztucznej inteligencji są obecne w programach studiów od 2012 roku.

– Wówczas na kierunku informatyka i ekonometria (studia licencjackie) wprowadzony został przedmiot systemy sztucznej inteligencji, początkowo jako fakultatywny, a następnie obowiązkowy. Zwiększano także liczbę godzin przeznaczonych na te zagadnienia – mówi dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał, dyrektor studiów w zakresie informatyki i analiz ekonomicznych na UEP.

W 2025 roku przedmioty związane ze sztuczną inteligencją są już w programie kilku kierunków studiów zarówno licencjackich: informatyka i analityka danych (sztuczna inteligencja), jak i magisterskich: marketing (sztuczna inteligencja w marketingu), cyfrowe łańcuchy dostaw (wykorzystanie sztucznej inteligencji w logistyce), nadzór i kontrola (sztuczna inteligencja w gospodarce i finansach firm), informatyka i ekonometria (uczenie maszynowe) czy przemysł 4.0 (podstawy uczenia maszynowego).

Politechnika Gdańska prowadzi studia związane ze sztuczną inteligencją od 2021 roku, kiedy na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki wprowadzono specjalności sztuczna inteligencja oraz uczenie maszynowe w ramach studiów magisterskich II stopnia. Funkcjonują one jako specjalności na istniejących kierunkach.

– Obok studiów magisterskich uczelnia prowadzi również studia podyplomowe dotyczące AI i automatyzacji procesów biznesowych, skierowane przede wszystkim do osób aktywnych zawodowo, chcących poszerzyć kompetencje w zakresie analizy danych, programowania oraz wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w biznesie – mówi Patryk Rosiński z biura prasowego uczelni.

Nowe kompetencje

Studia związane ze sztuczną inteligencją na AGH w Krakowie są rozwijane od wielu lat – początkowo jako specjalności, a obecnie także jako pełne kierunki studiów I i II stopnia oraz studia podyplomowe. Obejmują m.in. informatykę – data science, uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję, inżynierię i analizę danych oraz informatykę i systemy inteligentne.

Programy kształcenia łączą solidne podstawy informatyki i matematyki z praktycznymi umiejętnościami w zakresie uczenia maszynowego, głębokiego uczenia, analizy dużych zbiorów danych, przetwarzania języka naturalnego oraz widzenia maszynowego.

Uzupełnieniem oferty są studia podyplomowe, skierowane zarówno do specjalistów IT, jak i osób spoza branży, chcących zdobyć kompetencje w obszarze AI. Kluczową przewagą AGH jest dostęp do zaawansowanej infrastruktury obliczeniowej Cyfronetu, umożliwiającej pracę z dużymi modelami.

Na Politechnice Łódzkiej przy tworzeniu oferty studiów związanych z AI kluczowe znaczenie ma wiedza i doświadczenie licznych ekspertów w dziedzinie sztucznej inteligencji pracujących na uczelni. – Politechnika Łódzka może poszczycić się kategorią A w dyscyplinie „informatyka techniczna i telekomunikacja” oraz przynależnością do elitarnego grona uczelni wyróżnionych w ramach Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB), co stanowi potwierdzenie najwyższych kompetencji kadry badawczo-dydaktycznej – podkreśla prof. Wojciechowski z PŁ.

Dodaje, że profesjonalna kadra, w połączeniu z innowacyjnymi formami kształcenia, umożliwia skuteczne przygotowanie studentów na różnych poziomach zaawansowania – zarówno do rozumienia zachodzących zmian technologicznych, jak i do aktywnego współtworzenia tych zmian. Istotnym elementem kształcenia jest również odpowiedzialna, bezpieczna i etyczna edukacja, która w obliczu dynamicznego rozwoju technologii stanowi jeden z priorytetów Politechniki Łódzkiej.

Studia z zakresu sztucznej inteligencji są dziś projektowane jako odpowiedź na realne potrzeby rynku pracy, a nie jako kierunki o charakterze wyłącznie teoretycznym.

Jak podkreśla prof. Krzysztof Małecki z ZUT, absolwenci zyskują „szerokie możliwości rozwoju zawodowego, uczestnictwo w ciekawych projektach informatycznych oraz możliwość budowania rozwiązań związanych z transformacją cyfrową”.

Programy studiów podążają na bieżąco za rozwojem sztucznej inteligencji

Kluczowe znaczenie ma tu ścisłe powiązanie programów kształcenia z otoczeniem gospodarczym. Na ZUT programy studiów są regularnie konsultowane z firmami, a studenci realizują dwusemestralne projekty inżynierskie oraz prace dyplomowe odnoszące się do najnowszych trendów w informatyce technicznej i telekomunikacji.

Podobne podejście funkcjonuje na Politechnice Gdańskiej. Jak wskazuje Patryk Rosiński, rzecznik tej uczelni, studia związane ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym prowadzone są tam od 2021 roku jako specjalności na studiach magisterskich II stopnia. Ich adresatami są absolwenci kierunków technicznych po studiach I stopnia.

Równolegle uczelnia oferuje studia podyplomowe z zakresu AI i automatyzacji procesów biznesowych, skierowane głównie do osób aktywnych zawodowo, chcących rozszerzyć kompetencje w obszarze analizy danych, programowania oraz wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w praktyce biznesowej.

Istotnym elementem kształcenia jest również silne powiązanie dydaktyki z badaniami naukowymi.

Prof. Jacek Kucharski, dziekan Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (WEEIA), podkreśla, że studenci są włączani w projekty badawcze oraz prace dyplomowe realizowane w oparciu o aktualne wyzwania technologiczne, co pozwala utrzymać programy studiów na bieżąco z rozwojem sztucznej inteligencji.

Politechnika Koszalińska uruchomiła w tym roku nowy kierunek studiów inżynierskich sztuczna inteligencja w przemyśle. Kierunek prowadzony jest przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki i ma profil ogólnoakademicki.

Studia są adresowane do osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem sztucznej inteligencji w przemyśle, m.in. w obszarach analizy danych, automatyzacji procesów produkcyjnych oraz projektowania inteligentnych systemów wspierających decyzje.

Program łączy wiedzę inżynierską z nowoczesnymi technologiami cyfrowymi, robotyką i systemami autonomicznymi, a jego ważnym elementem są projekty, laboratoria i współpraca z otoczeniem gospodarczym.

Sztuczna Inteligencja sprawdza się w wielu dziedzinach

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oferta studiów rozwijających kompetencje AI tworzona jest strategicznie i w ścisłej współpracy z praktykami.

Dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał z UEP zwraca uwagę, że uczelnia tworzy ofertę studiów w sposób strategiczny i nowoczesny, tak aby była nie tylko atrakcyjna, lecz także aktualna i wyprzedzająca trendy cyfrowej transformacji.

Programy powstają w ścisłej współpracy z praktykami – od etapu koncepcji, przez dobór treści, aż po finalne opiniowanie. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa Rada Konsultacyjna Pracodawców, która zapewnia zgodność programów z oczekiwaniami rynku.

Dzięki temu absolwenci rozumieją nie tylko mechanizmy cyfrowej transformacji, ale także potrafią wdrażać rozwiązania AI w realnych procesach gospodarczych. Jak pokazują prognozy zawarte w raporcie „The Future of Jobs 2025”, zapotrzebowanie na kompetencje technologiczne, w tym AI i big data, będzie w najbliższych latach rosło najszybciej.

Absolwenci kierunku sztuczna inteligencja w przemyśle na Politechnice Koszalińskiej mogą rozwijać się zawodowo w nowoczesnych branżach przemysłowych, zajmując się automatyzacją produkcji, analizą danych, zarządzaniem systemami SI oraz projektowaniem innowacyjnych rozwiązań cyfrowych.

Mogą pracować m.in. jako inżynierowie AI, specjaliści ds. analizy danych, konsultanci SI, eksperci ds. współpracy człowiek–robot czy inżynierowie systemów autonomicznych i cyberfizycznych. – Takie kompetencje otwierają przed nimi ścieżki kariery w istniejących firmach oraz w nowo powstających, innowacyjnych zawodach przemysłowych – podkreśla Piotr Pawłowski z Biura Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej.

A Patryk Rosiński z Politechniki Gdańskiej zapewnia, że absolwenci zdobywają umiejętności wysoko cenione na rynku pracy, m.in. w zakresie uczenia maszynowego, wizji komputerowej, przetwarzania języka naturalnego oraz automatyzacji procesów.

Z kolei prof. Adam Wojciechowski z Politechniki Łódzkiej zwraca uwagę, że absolwenci posiadają zaawansowane kompetencje m.in. w zakresie uczenia maszynowego, głębokich sieci neuronowych, uczenia ze wzmocnieniem oraz nowoczesnych metod analizy danych. Dzięki temu są przygotowani nie tylko do wdrażania, ale także do projektowania inteligentnych systemów.

Uczelnie zgodnie podkreślają, że studia z zakresu sztucznej inteligencji przygotowują do pracy nie tylko w sektorze IT.

Absolwenci znajdują zatrudnienie również w finansach, przemyśle, logistyce, marketingu czy doradztwie technologicznym, a zdobyte kompetencje pozwalają im skutecznie odnaleźć się na dynamicznym, także międzynarodowym rynku pracy.