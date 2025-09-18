Legitymacja szkolna w aplikacji mObywatel Junior. Jak dodać dokument do aplikacji?

Wersja aplikacji mObywatel dla młodych użytkowników jest już dostępna. Kluczowa funkcja pozwala na potwierdzenie uprawnień (np. zniżek w transporcie) powiązanych ze statusem ucznia. Do zainstalowania aplikacji mObywatel Junior wymagane jest urządzenie mobilne z systemem Android 8.0 (lub wyższym) lub systemem iOS 16 (lub wyższym).

Dla kogo aplikacja mObywatel Junior?

Nowa aplikacja to wersja systemu mObywatel, przeznaczona dla uczniów w każdym wieku. Co istotne, aktywacja aplikacji nie wymaga posiadania Profilu Zaufanego. Użytkownik do aktywowania aplikacji mObywatel Junior potrzebuje jednak kodu QR lub kodu UUID (32 znaki). Kody są udostępniane przez placówki szkolne za pośrednictwem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (zpe.gov.pl).

Warto jednocześnie pamiętać, że kody są dostępne na platformie tylko dla uczniów szkół, które zdążyły już wprowadzić dane do systemu.

Cyfrowa legitymacja szkolna w telefonie

Użytkownik aplikacji mObywatel Junior może dodać cyfrową wersję legitymacji szkolnej. Dokument pełni taką samą rolę jak standardowa legitymacja szkolna (ale nie jest jej zamiennikiem), czyli m.in. potwierdza prawo do zniżek w transporcie publicznym. Aby potwierdzić uprawnienia ucznia wystarczy okazać dokument lub zweryfikować go przez kod QR.