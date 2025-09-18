Reklama

Legitymacja szkolna w aplikacji mObywatel Junior. Jak dodać dokument do aplikacji?

Trwa rozbudowa aplikacji mObywatel. Dostępna jest już wersja aplikacji dla uczniów, czyli mObywatel Junior. Nowe rozwiązanie pozwala na podłączenie do aplikacji cyfrowej legitymacji szkolnej. Wiadomo, kiedy pojawią się kolejne funkcje.

Publikacja: 18.09.2025 15:37

Do aplikacji mObywatel Junior można podpiąć cyfrową wersję legitymacji szkolnej.

Do aplikacji mObywatel Junior można podpiąć cyfrową wersję legitymacji szkolnej.

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Pryga

Wersja aplikacji mObywatel dla młodych użytkowników jest już dostępna. Kluczowa funkcja pozwala na potwierdzenie uprawnień (np. zniżek w transporcie) powiązanych ze statusem ucznia. Do zainstalowania aplikacji mObywatel Junior wymagane jest urządzenie mobilne z systemem Android 8.0 (lub wyższym) lub systemem iOS 16 (lub wyższym).

Dla kogo aplikacja mObywatel Junior? 

Nowa aplikacja to wersja systemu mObywatel, przeznaczona dla uczniów w każdym wieku. Co istotne, aktywacja aplikacji nie wymaga posiadania Profilu Zaufanego. Użytkownik do aktywowania aplikacji mObywatel Junior potrzebuje jednak kodu QR lub kodu UUID (32 znaki). Kody są udostępniane przez placówki szkolne za pośrednictwem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (zpe.gov.pl).

Warto jednocześnie pamiętać, że kody są dostępne na platformie tylko dla uczniów szkół, które zdążyły już wprowadzić dane do systemu.

Czytaj więcej

Zmiany w harmonogramie programu „Cyfrowy uczeń”
Szkoły podstawowe i średnie
Zmiany w harmonogramie programu „Cyfrowy uczeń”

Cyfrowa legitymacja szkolna w telefonie 

Użytkownik aplikacji mObywatel Junior może dodać cyfrową wersję legitymacji szkolnej. Dokument pełni taką samą rolę jak standardowa legitymacja szkolna (ale nie jest jej zamiennikiem), czyli m.in. potwierdza prawo do zniżek w transporcie publicznym. Aby potwierdzić uprawnienia ucznia wystarczy okazać dokument lub zweryfikować go przez kod QR.

Reklama
Reklama

Szkolna legitymacja cyfrowa w aplikacji jest również ważna i dostępna, gdy telefon przechodzi w tryb offline. Użytkownik może także aktualizować dokument, gdy nie ma dostępu do internetu.

Jak aktywować aplikację mObywatel Junior?

Pierwszy krok to pobranie aplikacji ze sklepu Google Play lub App Store. Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji należy wybrać wersję mObywatel Junior. Młodzi użytkownicy mają do wybory trzy motywy graficzne (energia, geometria, kosmos). Użytkownik musi również ustalić 6-cyfrowy PIN dostępu.

Jeżeli szkoła wygenerowała cyfrowe legitymacje, uczeń lub rodzic (a także opiekun) może pobrać kod QR logując się na Zintegrowaną Platformę Edukacyjną. Ostatni krok to wpisanie kodu i dodanie legitymacji.

Czytaj więcej

Prof. Marek Konopczyński, pedagog, członek Kolegium Nauk Pedagogicznych PAN
Rodzice i uczniowie
Podcast „Szkoła na nowo”: Szon patrole, hejt i kryzys wychowawczy w polskiej szkole

Legitymacja szkolna dziecka w telefonie rodzica

Cyfrową wersję legitymacji szkolnej rodzic lub opiekun dziecka może dodać do swojej aplikacji mObywatel. W tym wypadku, podobnie jak w aplikacji mObywatel Junior, należy pobrać kod QR lub 32-znakowy kod UUID z Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Rodzice lub opiekunowie ucznia mogą w aplikacji dodać kilka legitymacji szkolnych dzieci lub podopiecznych. Łącznie cyfrową legitymację szkolną można dodać na pięciu różnych urządzeniach:

  • uczeń może posiadać legitymację w aplikacji mObywatel Junior,
  • rodzic lub opiekun może dodać legitymację dziecka lub podopiecznego na czterech różnych urządzeniach w aplikacji mObywatel.
Reklama
Reklama

Ministerstwo Cyfryzacji: mObywatel Junior będzie mieć kolejne funkcje

Funkcje nowej aplikacji dla uczniów zaprezentowano 18 września w trakcie konferencji prasowej minister edukacji Barbary Nowackiej i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego.

W trakcie spotkania przedstawiono podstawowe funkcje aplikacji mObywatel Junior. Zapowiedziano także jej dalszą rozbudowę. “W 2027 roku aplikacja mObywatel Junior zostanie wzbogacona o pakiet edukacyjny – plany lekcji, wykazy ocen i możliwość kontaktu ze szkołą. To jakościowa zmiana, dzięki której w rządowej aplikacji będzie można w jednym miejscu sprawdzić informacje o dziecku, a wszystko będzie dostępne bezpłatnie” – wyjaśnił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski

Czytaj więcej

Szkoła po liftingu. Co się zmienia dla nauczycieli i uczniów od 1 września?
Edukacja i wychowanie
Szkoła po liftingu. Co się zmienia dla nauczycieli i uczniów od 1 września?

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Smartfony aplikacje mObywatel

Wersja aplikacji mObywatel dla młodych użytkowników jest już dostępna. Kluczowa funkcja pozwala na potwierdzenie uprawnień (np. zniżek w transporcie) powiązanych ze statusem ucznia. Do zainstalowania aplikacji mObywatel Junior wymagane jest urządzenie mobilne z systemem Android 8.0 (lub wyższym) lub systemem iOS 16 (lub wyższym).

Dla kogo aplikacja mObywatel Junior? 

Pozostało jeszcze 91% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Prof. Marek Konopczyński, pedagog, członek Kolegium Nauk Pedagogicznych PAN
Rodzice i uczniowie
Podcast „Szkoła na nowo”: Szon patrole, hejt i kryzys wychowawczy w polskiej szkole
Wycieczki szkolne 2025/2026. Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu i ich organizacji?
Rodzice i uczniowie
Wycieczki szkolne 2025/2026. Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu i ich organizacji?
Edukacja zdrowotna w szkołach. MEN rusza z kampanią informacyjną
Rodzice i uczniowie
Edukacja zdrowotna w szkołach. MEN rusza z kampanią informacyjną
„Gwarancja spokojnego startu roku szkolnego 2025/2026”. Przedłużenie przepisów dla dzieci i młodzież
Rodzice i uczniowie
„Gwarancja spokojnego startu roku szkolnego 2025/2026”. Przedłużenie przepisów dla dzieci i młodzieży z Ukrainy
Rada rodziców nie jest podmiotem prawnym, a – co za tym idzie – w świetle prawa nie ma zdolności do
Rodzice i uczniowie
Czy rada rodziców w szkole może żądać składek? Przepisy są jednoznaczne
Reklama
Reklama
e-Wydanie