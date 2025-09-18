Legitymacja szkolna w aplikacji mObywatel Junior. Jak dodać dokument do aplikacji?

Aktualizacja: 18.09.2025 16:11 Publikacja: 18.09.2025 15:37
Do aplikacji mObywatel Junior można podpiąć cyfrową wersję legitymacji szkolnej.
Wersja aplikacji mObywatel dla młodych użytkowników jest już dostępna. Kluczowa funkcja pozwala na potwierdzenie uprawnień (np. zniżek w transporcie) powiązanych ze statusem ucznia. Do zainstalowania aplikacji mObywatel Junior wymagane jest urządzenie mobilne z systemem Android 8.0 (lub wyższym) lub systemem iOS 16 (lub wyższym).
Nowa aplikacja to wersja systemu mObywatel, przeznaczona dla uczniów w każdym wieku. Co istotne, aktywacja aplikacji nie wymaga posiadania Profilu Zaufanego. Użytkownik do aktywowania aplikacji mObywatel Junior potrzebuje jednak kodu QR lub kodu UUID (32 znaki). Kody są udostępniane przez placówki szkolne za pośrednictwem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (zpe.gov.pl).
Warto jednocześnie pamiętać, że kody są dostępne na platformie tylko dla uczniów szkół, które zdążyły już wprowadzić dane do systemu.
Użytkownik aplikacji mObywatel Junior może dodać cyfrową wersję legitymacji szkolnej. Dokument pełni taką samą rolę jak standardowa legitymacja szkolna (ale nie jest jej zamiennikiem), czyli m.in. potwierdza prawo do zniżek w transporcie publicznym. Aby potwierdzić uprawnienia ucznia wystarczy okazać dokument lub zweryfikować go przez kod QR.
Szkolna legitymacja cyfrowa w aplikacji jest również ważna i dostępna, gdy telefon przechodzi w tryb offline. Użytkownik może także aktualizować dokument, gdy nie ma dostępu do internetu.
Pierwszy krok to pobranie aplikacji ze sklepu Google Play lub App Store. Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji należy wybrać wersję mObywatel Junior. Młodzi użytkownicy mają do wybory trzy motywy graficzne (energia, geometria, kosmos). Użytkownik musi również ustalić 6-cyfrowy PIN dostępu.
Jeżeli szkoła wygenerowała cyfrowe legitymacje, uczeń lub rodzic (a także opiekun) może pobrać kod QR logując się na Zintegrowaną Platformę Edukacyjną. Ostatni krok to wpisanie kodu i dodanie legitymacji.
Cyfrową wersję legitymacji szkolnej rodzic lub opiekun dziecka może dodać do swojej aplikacji mObywatel. W tym wypadku, podobnie jak w aplikacji mObywatel Junior, należy pobrać kod QR lub 32-znakowy kod UUID z Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Rodzice lub opiekunowie ucznia mogą w aplikacji dodać kilka legitymacji szkolnych dzieci lub podopiecznych. Łącznie cyfrową legitymację szkolną można dodać na pięciu różnych urządzeniach:
Funkcje nowej aplikacji dla uczniów zaprezentowano 18 września w trakcie konferencji prasowej minister edukacji Barbary Nowackiej i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego.
W trakcie spotkania przedstawiono podstawowe funkcje aplikacji mObywatel Junior. Zapowiedziano także jej dalszą rozbudowę. “W 2027 roku aplikacja mObywatel Junior zostanie wzbogacona o pakiet edukacyjny – plany lekcji, wykazy ocen i możliwość kontaktu ze szkołą. To jakościowa zmiana, dzięki której w rządowej aplikacji będzie można w jednym miejscu sprawdzić informacje o dziecku, a wszystko będzie dostępne bezpłatnie” – wyjaśnił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski
