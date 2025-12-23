Materiał powstał we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim

To największe w historii Uniwersytetu Warszawskiego przedsięwzięcie infrastrukturalne. Na trzech kampusach – przy Krakowskim Przedmieściu, na Ochocie i na Służewie – powstają nowe gmachy dydaktyczne i naukowe, modernizowane są zabytkowe obiekty, rozwija się baza mieszkaniowa, a część zadań jest podporządkowana poprawie efektywności energetycznej. – Kilka lat temu uzyskaliśmy grant wart prawie miliard złotych na inwestycje, które w tej chwili są zaawansowane mniej więcej w 70 proc. – mówi rektor prof. Alojzy Z. Nowak. I wylicza najbardziej widoczne efekty: gmach przy ul. Dobrej 55 dla Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Wydziału Neofilologii, piękny budynek na Kampusie Ochota dla psychologii oraz świetny akademik na Służewie.

To, co z zewnętrznej perspektywy może wyglądać jak mozaika pojedynczych budów i remontów, na UW jest elementem jednego planu. Inwestycje mają stworzyć jak najlepsze warunki do pracy i studiowania, a nowe gmachy i modernizacje istniejącej infrastruktury umożliwiać realizację nowoczesnych interdyscyplinarnych badań i dydaktyki na najwyższym poziomie. Uczelnia zwraca uwagę, że efekty programu zostały zauważone także poza środowiskiem akademickim, ponieważ inwestycje UW otrzymały nagrody i wyróżnienia, takie jak m.in. tytuł Lidera Dostępności, Nagrodę Architektoniczną Prezydenta m.st. Warszawy, wyróżnienie w konkursie na Nagrodę Roku Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) czy wyróżnienie „Złoty Kompas”.

Strategia Uniwersytetu Warszawskiego 2023–2023 wyraźnie wskazuje, że odpowiedzialne zarządzanie uczelnią obejmuje długofalowe planowanie rozwoju, spójne decyzje inwestycyjne oraz świadome kształtowanie infrastruktury. Inwestycje nie są celem samym w sobie, lecz narzędziem realizacji strategicznych priorytetów UW, wzmacniającym potencjał naukowy, dydaktyczny i społeczny uczelni – podkreśla Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju.

– Współczesne zarządzanie uczelnią oznacza łączenie sprawnej realizacji inwestycji z myśleniem o tym, jak infrastruktura wspiera długofalowy rozwój uniwersytetu, w relacji z miastem, rynkiem i międzynarodowym otoczeniem akademickim. Infrastruktura jest jednym z istotnych narzędzi, poprzez które uczelnia komunikuje swoje ambicje. W praktyce oznacza to traktowanie przestrzeni akademickiej jako elementu strategii, a nie wyłącznie zaplecza technicznego, które wspiera współpracę nauki z biznesem i administracją publiczną – podkreśla Robert Grey, kanclerz UW.

Program wieloletni na lata 2016–2027

Największe inwestycje infrastrukturalne UW spina Program Wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016–2027”. Zakończono już 9 z 14 planowanych inwestycji. Prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju, podkreśla, że to największe w historii UW przedsięwzięcie infrastrukturalne, obejmujące kilkanaście inwestycji na trzech kampusach.

– Program został ustanowiony po to, by stworzyć nowoczesną, spójną i przyjazną dla użytkowników przestrzeń akademicką – dodaje prof. Krogulec. W jej ocenie program zapewnia wysokiej klasy warunki dla badań i dydaktyki, wzmacnia umiędzynarodowienie uczelni, porządkuje zasoby infrastrukturalne i zwiększa dostępność obiektów dla wszystkich użytkowników. Prorektor podkreśla też cel strategiczny: – Jest to inwestycja w przyszłość Uniwersytetu Warszawskiego, która pozwala utrzymać i wzmacniać konkurencyjność na poziomie europejskim i globalnym.

Jeśli chodzi o sposób przygotowywania inwestycji, to zadania Programu Wieloletniego są prowadzone partycypacyjnie, na bazie konsultacji z przyszłymi użytkownikami budynków. Ma to szczególne znaczenie w instytucji, której infrastruktura obsługuje jednocześnie dydaktykę, badania, administrację oraz potrzeby międzynarodowej społeczności.

Nowe gmachy i modernizacje

Wśród inwestycji, które w ostatnich miesiącach najmocniej zmieniły mapę uczelni, jest nowy budynek Wydziału Psychologii na Ochocie. 23 września 2025 r. odbyło się jego oficjalne otwarcie: gmach przy ul. Banacha 2D ma sześć pięter, a jego powierzchnia wynosi prawie 26,6 tys. mkw. W budynku znajdują się m.in. aula na ponad 380 osób, sale seminaryjne, wykładowe i komputerowe, pomieszczenia do pracy grupowej oraz laboratoria badawcze. Na dachu jest ogród, a także taras widokowy. Korzystać z niego będzie około 2 tys. osób.

Równolegle modernizowany jest Kampus Główny, w tym jego część zabytkowa. Pod koniec października 2024 r. oddano do użytku nowy budynek administracyjno-dydaktyczny na Górnym Dziedzińcu przy Krakowskim Przedmieściu. Swoje siedziby mają w nim jednostki zajmujące się obsługą kandydatów na studia oraz te związane z umiędzynarodowieniem UW i wsparciem zagranicznych studentów, doktorantów i pracowników.

Jesienią 2024 r. zakończono przebudowę Budynku Porektorskiego i adaptację poddasza Pałacu Kazimierzowskiego, gdzie na trzecim piętrze powstały nowe sale konferencyjne oraz zaplecze techniczne i socjalne.

Rektor prof. Alojzy Z. Nowak podkreśla połączenie nowego z historycznym. Mówi o obiektach dla Centrum Biznesu Uniwersytetu Warszawskiego i Biura ds. Rekrutacji. Sam Kampus Główny ocenia jako dobrze zaprojektowany i pięknie wkomponowany w historyczną zabudowę miejską centrum Warszawy.

Uczelnia przygotowuje także bardziej systemową zmianę przestrzeni Kampusu Głównego. 18 sierpnia 2025 r. rozstrzygnięto konkurs architektoniczno-urbanistyczny na zagospodarowanie jego terenu. Zwycięski projekt cechuje się poszanowaniem historycznego układu komunikacyjnego oraz rozwiązaniami przyjaznymi dla pieszych.

– Kampus Centralny to przestrzeń głęboko zakorzeniona w historii naszej uczelni i miasta, ale jednocześnie jedno z kluczowych narzędzi jej przyszłego rozwoju. Myślimy o nim nie tylko jako o zbiorze budynków, lecz jako o otwartej platformie współpracy – dla nauki, studentów, partnerów zewnętrznych i mieszkańców Warszawy – podkreśla Robert Grey, kanclerz UW. Rozpoczęcie realizacji założeń projektowych planowane jest w 2026 r.

Kolejnym ważnym punktem inwestycyjnej mapy UW jest Powiśle i budowa nowego gmachu przy ul. Bednarskiej 2/4. – 14 listopada 2025 r. wmurowaliśmy kamień węgielny pod nową inwestycję przy ul. Bednarskiej. Obiekt, którego zakończenie planujemy w 2027 r., będzie w przyszłości siedzibą m.in. Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii – mówi prof. Alojzy Z. Nowak. Zaplanowano tam specjalistyczne studia telewizyjne, radiowe i fotograficzne, nowoczesne Laboratorium Badań Medioznawczych, sale dydaktyczne i wykładowe oraz przestrzenie wspólne, patia i tarasy rekreacyjne.

– Równolegle – dodaje prof. Ewa Krogulec – UW kończy uzgodnienia projektu modernizacji budynku Wydziału Geologii na Kampusie Ochota. Inwestycja ma oznaczać kompleksowe dostosowanie obiektu do współczesnych wymogów technicznych, przeciwpożarowych oraz standardów dostępności. W Programie Wieloletnim zapisano też kolejne zadania, m.in. budowę Centrum Sportu i Rekreacji na Kampusie Ochota. Prorektor zwraca uwagę, że nowe Centrum Sportu i Rekreacji jest w przygotowaniu i ma być obiektem integrującym funkcje sportowe, rekreacyjne i prozdrowotne.

– Uniwersytet Warszawski jest dziś jednym z największych inwestorów publicznych w centrum miasta. Dlatego odpowiedzialność za sposób, w jaki rozwijamy nasze kampusy, wykracza poza potrzeby samej uczelni. Chcemy, by były to przestrzenie, które porządkują tkankę miejską, wzmacniają jakość przestrzeni publicznej i wpisują się w długofalowy rozwój Warszawy – zaznacza Robert Grey, kanclerz UW.

Akademiki i inwestycje mieszkaniowe

Budowa i modernizacja gmachów dydaktycznych to jedno, ale UW inwestuje też w standard życia studenckiego i zaplecze socjalne. We wrześniu 2024 r. otwarto Dom Studenta nr 7 przy ul. Sulimy 4; to nowoczesny gmach, w którym znajdują się 382 miejsca w pokojach jedno- oraz dwuosobowych. W maju 2024 r. zakończono także przebudowę Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku UW „Wrzos” w Kościelisku: ośrodek oferuje 28 miejsc i był nominowany w finale X edycji konkursu „Lider Dostępności” w kategorii obiekt mieszkalny/hotelowy.

– Do końca kadencji zamierzamy wyremontować minimum dwa akademiki, postawić budynek dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, tych najmłodszych, około 100 mieszkań i hotel asystenta czy hotel dla doktorantów – zapowiada prorektor UW ds. studenckich i jakości kształcenia prof. Maciej Raś. Podkreśla też, że modernizacja domów studenta ma być faktyczną zmianą standardu: – Podnosimy standardy obecnie funkcjonujących domów studenta do poziomu nowoczesnego budownictwa. To nie jest tylko malowanie, odnowienie – mówi, informując też, że UW będzie odchodzić od wspólnych toalet w obiektach mieszkalnych.

W planach mieszkaniowych uczelni znajduje się m.in. budowa Domu Doktoranta przy ul. Szturmowej 4, ma to być ok. 430 miejsc, a budynek ma powstać w technologii budownictwa modułowego. Jego ukończenie przewidywane jest na 2028 r. Poza tym od 2026 r. planowana jest przebudowa i remont Domu Studenta nr 3 przy ul. Kickiego 9 wraz z termomodernizacją budynku przy Kickiego 12. Ponadto od 2026 r. remontu i przebudowy doczeka się obiekt hotelowy „Hera” przy ul. Belwederskiej 26/30. Nastąpi też przebudowa i remont elewacji budynku przy Nowym Świecie 69, a zakończenie tej inwestycji zaplanowane jest na 2029 r.

Zielona transformacja i środki zewnętrzne

Władze UW łączą inwestycje infrastrukturalne z celami środowiskowymi. Rektor zapowiada domykanie programu jako spójnej całości. Wszystkie działania prowadzone są zgodnie z ostatnimi propozycjami i normami środowiskowymi.

– Budujemy tak zwane smart miasteczko uniwersyteckie, którego koncepcja opiera się na oszczędności energii i wody oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii – zaznacza rektor prof. Alojzy Z. Nowak. Temat rozwija prof. Ewa Krogulec: – Od kilku lat konsekwentnie realizujemy długofalowy projekt transformacji UW, w którym działania ekologiczne są ściśle powiązane z celami społecznymi, edukacyjnymi i rozwojowymi. Nie traktujemy zrównoważonego rozwoju jako zbioru incydentalnych działań, ale jako ramę, która wpływa na sposób planowania nowych inwestycji, podejmowania decyzji strategicznych, projektowania przestrzeni i prowadzenia badań – mówi prorektor prof. Ewa Krogulec. Przypomina o rozwiązaniach instytucjonalnych: – W 2022 r., decyzją rektora prof. Alojzego Z. Nowaka, została powołana Platforma Zielonego Dialogu. Jej główną misją jest wspieranie interdyscyplinarnych badań oraz kształcenia dotyczącego przemian środowiskowych, realizowaną m.in. poprzez spotkania, debaty i publikacje – wymienia.

– Zrównoważony rozwój traktujemy nie jako deklarację, lecz jako kryterium podejmowania decyzji inwestycyjnych. Efektywność energetyczna, dostępność czy cykl życia budynków mają dziś realny wpływ na koszty funkcjonowania uczelni, jej odporność finansową i wiarygodność wobec partnerów zewnętrznych – dodaje kanclerz UW.

Jednym z podstawowych narzędzi w obszarze zrównoważonego rozwoju ma być Raport Środowiskowy UW za lata 2023–2024. Prorektor ds. rozwoju podkreśla, że to pierwszy tak kompleksowy dokument zrealizowany w obszarze akademickim, który jest jednak czymś więcej niż analizą liczbową. Wskazuje na nowy standard myślenia o rozwoju UW. Jak dodaje, to właśnie na podstawie danych z raportu uczelnia podjęła decyzje o przygotowaniu projektów termomodernizacyjnych, które uzyskały finansowanie z programu FENG. UW pozyskuje środki zewnętrzne na inwestycje uzupełniające działania infrastrukturalne. Prof. Krogulec wskazuje, że w ramach programu FENG w 2024 i 2025 r. uczelnia uzyskała finansowanie dla trzech projektów termomodernizacyjnych, obejmujących obiekty o charakterze zabytkowym.

– Przygotowaliśmy pełną dokumentację aplikacyjną, przeprowadziliśmy analizy energetyczne i uzyskaliśmy dofinansowanie – mówi prorektor, zaznaczając jednocześnie, że konieczny jest wkład własny uniwersytetu. To nakłada na UW obowiązek pozyskiwania tych środków poza subwencją. Drugi strumień środków zewnętrznych uczelnia wiąże z programem FEnIKS: jesienią 2025 r. UW otrzymał dofinansowanie przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej i dostępności budynków przy ul. Żwirki i Wigury 93 oraz Nowy Świat 69 w Warszawie. Inwestycje osadzone są w długofalowej polityce rozwojowej.

– Skala i sposób prowadzenia tych inwestycji wynikają z przekonania, że infrastruktura akademicka dziś bezpośrednio wpływa na zdolność uczelni do budowania partnerstw – zarówno międzynarodowych, jak i z otoczeniem gospodarczym. Nowoczesna, dobrze zaprojektowana przestrzeń staje się warunkiem przyciągania talentów, projektów badawczych i współpracy z biznesem – zaznacza Robert Grey.

W czerwcu 2023 r. Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyjął Strategię UW na lata 2023–2032 przygotowaną w modelu partycypacyjnym. Dokument nadzorowany był przez rektora UW. W 2025 r. Senat przyjął sprawozdanie z realizacji pierwszego etapu strategii, a uczelnia kończy prace nad planem wykonawczym, który określa kolejne działania, wskaźniki, harmonogramy, odpowiedzialności i zasoby niezbędne do dalszego rozwoju uniwersytetu.

