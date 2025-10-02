Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Reklama Reklama

„My, uczniowie i uczennice, rodzice, nauczyciele i nauczycielki, pracownicy oświaty, przedstawiciele i przedstawicielki organizacji młodzieżowych, organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele władzy ustawodawczej i wykonawczej, jednostek samorządu terytorialnego, związków zawodowych i instytucji, których celem jest ochrona praw dziecka – uczestnicy debaty na temat przeciwdziałania przemocy rówieśniczej – zgodnie stwierdzamy, że każde dziecko ma prawo do dorastania w świecie bez przemocy, w świecie, w którym dbamy o swoje potrzeby i wzajemnie respektujemy swoje prawa i obowiązki”.

Tak rozpoczyna się Pakt na rzecz przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, podpisany w środę, 1 października, w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dokument jest wspólną deklaracją środowisk oświatowych, organizacji społecznych oraz instytucji państwowych, mającą na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i wzmocnienie kultury szacunku w polskich szkołach.

Pakt na rzecz przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Wspólne zobowiązanie

Sygnatariusze paktu podkreślili, że każde dziecko zasługuje na naukę i rozwój w atmosferze wolnej od agresji. W deklaracji zapisano zobowiązanie do wspierania inicjatyw oraz tworzenia regulacji przeciwdziałających przemocy rówieśniczej. – Będziemy wspierać inicjatywy i tworzyć regulacje mające na celu przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w polskich szkołach – głosi treść dokumentu.