Pakt przeciw przemocy. Wspólna deklaracja dla bezpieczeństwa uczniów

Sygnatariusze paktu podkreślili, że każde dziecko zasługuje na naukę i rozwój w atmosferze wolnej od agresji. W deklaracji zapisano zobowiązanie do wspierania inicjatyw oraz tworzenia regulacji przeciwdziałających przemocy rówieśniczej.

Publikacja: 02.10.2025 18:57

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

„My, uczniowie i uczennice, rodzice, nauczyciele i nauczycielki, pracownicy oświaty, przedstawiciele i przedstawicielki organizacji młodzieżowych, organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele władzy ustawodawczej i wykonawczej, jednostek samorządu terytorialnego, związków zawodowych i instytucji, których celem jest ochrona praw dziecka – uczestnicy debaty na temat przeciwdziałania przemocy rówieśniczej – zgodnie stwierdzamy, że każde dziecko ma prawo do dorastania w świecie bez przemocy, w świecie, w którym dbamy o swoje potrzeby i wzajemnie respektujemy swoje prawa i obowiązki”.

Tak rozpoczyna się Pakt na rzecz przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, podpisany w środę, 1 października, w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dokument jest wspólną deklaracją środowisk oświatowych, organizacji społecznych oraz instytucji państwowych, mającą na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i wzmocnienie kultury szacunku w polskich szkołach.

Pakt na rzecz przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Wspólne zobowiązanie

Sygnatariusze paktu podkreślili, że każde dziecko zasługuje na naukę i rozwój w atmosferze wolnej od agresji. W deklaracji zapisano zobowiązanie do wspierania inicjatyw oraz tworzenia regulacji przeciwdziałających przemocy rówieśniczej. – Będziemy wspierać inicjatywy i tworzyć regulacje mające na celu przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w polskich szkołach – głosi treść dokumentu.

Pakt podpisali przedstawiciele:

  • Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich,
  • Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości,
  • Komendy Głównej Policji,
  • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • Ministerstwa Zdrowia,
  • Centrum Edukacji Artystycznej,
  • Ośrodka Rozwoju Edukacji,
  • kuratoriów oświaty,samorządowcy.

A także uczniowie, nauczyciele, rodzice i organizacje pozarządowe.

Ogólnopolska inicjatywa MEN

Dokument został podpisany w ramach ogólnopolskiej inicjatywy „Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej”, organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od 29 września do 3 października. W tym czasie w szkołach i lokalnych społecznościach realizowane są działania obejmujące szeroki zakres profilaktyki, edukacji i interwencji – wszystko po to, by wzmacniać kulturę szacunku i reagowania na przemoc.

Deklaracja na przyszłość

Resort edukacji zapowiada, że Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej stanie się wydarzeniem cyklicznym, a podpisany pakt będzie punktem wyjścia do długofalowych działań systemowych. Ich celem ma być nie tylko ograniczenie przemocy, lecz także kształtowanie wśród uczniów postaw empatii, współpracy i wzajemnego wsparcia.

Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Edukacja Szkoły Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN)

