Aktualizacja: 03.10.2025 01:32 Publikacja: 02.10.2025 18:57
dhdhd
Foto: Adobe Stock
Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.
„My, uczniowie i uczennice, rodzice, nauczyciele i nauczycielki, pracownicy oświaty, przedstawiciele i przedstawicielki organizacji młodzieżowych, organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele władzy ustawodawczej i wykonawczej, jednostek samorządu terytorialnego, związków zawodowych i instytucji, których celem jest ochrona praw dziecka – uczestnicy debaty na temat przeciwdziałania przemocy rówieśniczej – zgodnie stwierdzamy, że każde dziecko ma prawo do dorastania w świecie bez przemocy, w świecie, w którym dbamy o swoje potrzeby i wzajemnie respektujemy swoje prawa i obowiązki”.
Czytaj więcej
Przemocy rówieśniczej doświadcza więcej niż co drugi uczeń.
Tak rozpoczyna się Pakt na rzecz przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, podpisany w środę, 1 października, w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dokument jest wspólną deklaracją środowisk oświatowych, organizacji społecznych oraz instytucji państwowych, mającą na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i wzmocnienie kultury szacunku w polskich szkołach.
Sygnatariusze paktu podkreślili, że każde dziecko zasługuje na naukę i rozwój w atmosferze wolnej od agresji. W deklaracji zapisano zobowiązanie do wspierania inicjatyw oraz tworzenia regulacji przeciwdziałających przemocy rówieśniczej. – Będziemy wspierać inicjatywy i tworzyć regulacje mające na celu przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w polskich szkołach – głosi treść dokumentu.
Pakt podpisali przedstawiciele:
A także uczniowie, nauczyciele, rodzice i organizacje pozarządowe.
Czytaj więcej
Zdaniem specjalistów, sposób, w jaki dorośli rozmawiają z dziećmi o trudnych wydarzeniach, może m...
Dokument został podpisany w ramach ogólnopolskiej inicjatywy „Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej”, organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od 29 września do 3 października. W tym czasie w szkołach i lokalnych społecznościach realizowane są działania obejmujące szeroki zakres profilaktyki, edukacji i interwencji – wszystko po to, by wzmacniać kulturę szacunku i reagowania na przemoc.
Resort edukacji zapowiada, że Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej stanie się wydarzeniem cyklicznym, a podpisany pakt będzie punktem wyjścia do długofalowych działań systemowych. Ich celem ma być nie tylko ograniczenie przemocy, lecz także kształtowanie wśród uczniów postaw empatii, współpracy i wzajemnego wsparcia.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.
„My, uczniowie i uczennice, rodzice, nauczyciele i nauczycielki, pracownicy oświaty, przedstawiciele i przedstawicielki organizacji młodzieżowych, organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele władzy ustawodawczej i wykonawczej, jednostek samorządu terytorialnego, związków zawodowych i instytucji, których celem jest ochrona praw dziecka – uczestnicy debaty na temat przeciwdziałania przemocy rówieśniczej – zgodnie stwierdzamy, że każde dziecko ma prawo do dorastania w świecie bez przemocy, w świecie, w którym dbamy o swoje potrzeby i wzajemnie respektujemy swoje prawa i obowiązki”.
Jak wygląda edukacja w szkole przy szpitalu psychiatrycznym? Co jest przyczyną kryzysu zdrowia psychicznego uczn...
Zdaniem specjalistów, sposób, w jaki dorośli rozmawiają z dziećmi o trudnych wydarzeniach, może mieć długofalowe...
Trwa rozbudowa aplikacji mObywatel. Dostępna jest już wersja aplikacji dla uczniów, czyli mObywatel Junior. Nowe...
Na polskich ulicach pojawiły się „szon patrole” – samozwańcze, młodociane policje obyczajowe piętnujące dziewczę...
Za bezpieczeństwo dzieci odpowiada dyrektor szkoły, a bezpośrednio – opiekun wycieczki. Ich zadaniem jest przest...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas