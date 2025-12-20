Reklama

Pisownia na nowo. Co zmieni się w polskiej ortografii od przyszłego roku?

Polska ortografia szykuje się na największe porządki od dziesięcioleci. Od 1 stycznia przyszłego roku zaczną obowiązywać nowe zasady pisowni i interpunkcji, które mają uprościć reguły, ograniczyć liczbę wyjątków i dostosować normę językową do rzeczywistego sposobu, w jaki Polacy posługują się językiem na co dzień. Zmiany zostały opracowane przez Radę Języka Polskiego i będą miały charakter powszechnie obowiązujący.

Publikacja: 20.12.2025 10:34

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Językoznawcy podkreślają, że nie jest to rewolucja, lecz gruntowna korekta systemu, który przez lata obrastał w niekonsekwencje. Reforma ma charakter porządkujący – zamiast wprowadzać zupełnie nowe rozwiązania, w wielu miejscach sankcjonuje praktyki już obecne w języku i eliminuje reguły, które były trudne do uzasadnienia i jeszcze trudniejsze do nauczenia.

Wielkie litery i nazwy własne

Jedną z najbardziej zauważalnych zmian będzie nowe podejście do użycia wielkich liter. Dotyczy to między innymi nazw mieszkańców miast i regionów, które dotąd zapisywano małą literą. Od nowego roku norma przewiduje w tych przypadkach wielką literę, co ma przywrócić logiczną spójność między nazwą własną a utworzonym od niej określeniem.

Ujednolicone zostaną również zasady zapisu nazw obiektów publicznych, takich jak place, ronda czy instytucje, a także nazw orderów, medali i odznaczeń. W praktyce oznacza to koniec licznych wahań i rozbieżności, które dotąd były widoczne nawet w oficjalnych dokumentach i publikacjach prasowych.

Pisownia łączna i rozdzielna pod lupą

Drugim obszarem, który przeszedł szczególnie dokładny przegląd, jest pisownia łączna i rozdzielna. To właśnie ona od lat sprawiała najwięcej problemów uczniom, nauczycielom i redaktorom. Nowe zasady mają wyraźniej rozgraniczać, kiedy dany element jest częścią jednego wyrazu, a kiedy samodzielną jednostką.

Celem jest ograniczenie liczby wyjątków oraz wprowadzenie reguł, które da się logicznie wyjaśnić, a nie tylko zapamiętać. Językoznawcy nie ukrywają, że w wielu przypadkach dotychczasowa norma była oderwana od praktyki językowej. Reforma ma tę lukę zamknąć.

Nowy słownik jako punkt odniesienia

Kluczowym elementem całego systemu będzie nowy słownik ortograficzny, który stanie się podstawowym źródłem obowiązującej normy. To właśnie on ma rozstrzygać wątpliwości dotyczące zapisu konkretnych wyrazów i form, zastępując dotychczasowe, często rozproszone i nie zawsze spójne opracowania.

Słownik ma pełnić rolę praktycznego narzędzia – nie tylko dla uczniów i nauczycieli, ale także dla redaktorów, urzędników i wszystkich osób zawodowo posługujących się językiem. Jego zadaniem będzie nie tyle piętnowanie błędów, ile wskazywanie jednoznacznych, aktualnych rozwiązań zgodnych z nową normą.

To właśnie na zapisy słownikowe będą mogli powoływać się autorzy tekstów, egzaminatorzy i wydawnictwa, co ma zakończyć wieloletnie spory o to, która forma jest poprawna, a która jedynie „dopuszczalna”.

Spokojne przejście, bez karania za stare formy

Zmiany nie wejdą w życie z dnia na dzień w sposób bezwzględny. Przewidziano okres przejściowy, w którym zarówno stare, jak i nowe formy będą uznawane za poprawne, między innymi w pracach egzaminacyjnych. Ma to dać czas na oswojenie się z nowymi zasadami i stopniowe wprowadzanie ich do praktyki szkolnej.

Dopiero po kilku latach nowa norma ma stać się jedynym obowiązującym punktem odniesienia. Dzięki temu reforma nie powinna wywołać chaosu ani niepotrzebnego stresu – zwłaszcza wśród uczniów.

Język, który ma służyć użytkownikom

Zmiany w ortografii zawsze budzą emocje. Dla jednych są sygnałem nowoczesności, dla innych zagrożeniem dla tradycji. Autorzy reformy przekonują jednak, że język nie jest skamieliną, lecz żywym narzędziem komunikacji. Jeśli zasady przestają być zrozumiałe i funkcjonalne, wymagają korekty.

Nowa ortografia – wsparta jednolitym słownikiem – ma sprawić, że poprawna pisownia stanie się mniej stresująca, a bardziej intuicyjna. Jeśli ten cel zostanie osiągnięty, będzie to jedna z najważniejszych zmian w polskiej kulturze języka ostatnich lat.

Źródło: rp.pl

