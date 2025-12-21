Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu kształci specjalistów od wykorzystania technologii kwantowych. Informatyka kwantowa to interdyscyplinarny kierunek studiów, łączący w sobie obszary wiedzy z zakresu fizyki i informatyki. Studia te będą kształcić specjalistów w zakresie wdrażania technologii kwantowych w przemyśle związanym z technologiami informatycznymi, a także pracowników badawczych w podstawowych dziedzinach fizyki. Studenci informatyki kwantowej zdobywają wiedzę i kompetencje w zakresie samodzielnego tworzenia i optymalizacji programów na komputerach lub symulatorach kwantowych, a także zostaną zaznajomieni z istniejącymi algorytmami kwantowymi.

Specjaliści poszukiwani

– Obecnie komputery kwantowe oferują nowe algorytmy i nowe sposoby przetwarzania informacji, pozwalające na szybsze rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych spotykanych np. w medycynie, chemii, ochronie środowiska, bankowości, logistyce i zarządzaniu – mówi prorektor UAM prof. Michał Banaszak. – Potrzebni są specjaliści łączący wiedzę z zakresu fizyki kwantowej z doświadczeniem i umiejętnościami tradycyjnie uważanymi za informatyczne. Ani klasyczne wykształcenie w zakresie fizyki, ani też tradycyjne wykształcenie inżynierskie nie przygotowują absolwenta do tego typu zadań, zwłaszcza w obliczu zmieniającego się obecnie rynku pracy wynikającego z wdrażania technologii kwantowych. Większe możliwości stwarza umiejętność powiązania kompetencji ścisłych związanych z fizyką kwantową oraz kompetencji z zakresu informatyki stosowanej – dodaje prorektor prof. Michał Banaszak.

Kreatywne podejście

Z kolei na Wydziale Informatyki AGH można studiować m.in. zarządzanie bezpieczeństwem informacji. To nowoczesny kierunek łączący informatykę z wiedzą z zakresu zarządzania i ochrony informacji. Studenci poznają zarówno techniczne aspekty bezpieczeństwa systemów IT, jak i kwestie prawne, organizacyjne oraz zarządcze związane z ochroną danych. To idealny wybór dla osób, które chcą kształcić się w jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów informatyki.

Innym kierunkiem na tej uczelni jest tworzenie przestrzeni wirtualnych i gier. To studia dla pasjonatów gier komputerowych, technologii VR/AR oraz kreatywnego podejścia do informatyki. Program łączy elementy programowania, grafiki komputerowej, modelowania 3D i projektowania interaktywnych światów. Studenci uczą się nie tylko, jak tworzyć gry, ale również jak budować zaawansowane środowiska wirtualne wykorzystywane w różnych dziedzinach – od rozrywki po edukację i przemysł.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie proponuje natomiast kierunek informatyka i ekonometria. Studia kształcą specjalistów, którzy w oparciu o zdobytą wiedzę i umiejętności w zakresie technologii informatycznych oraz narzędzi analizy matematyczno-ekonomicznej będą przygotowani do pracy na stanowiskach wymagających stosowania narzędzi informatyki z uwzględnieniem realiów zarządzania przedsiębiorstwami.

– Kanon informatyczny (architektura systemów komputerowych, algorytmy, bazy danych, programowanie, grafika, systemy i sieci komputerowe) został rozbudowany o przedmioty (zarządzanie, rachunkowość, badania operacyjne czy ekonomia w praktyce) odpowiadające wymogom współczesnego rynku pracy – mówi dr Mariusz Wrzesień, prodziekan Wydziału Informatyki Stosowanej.

Zaawansowane systemy

Natomiast na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu można znaleźć studia informatyka i inżynieria danych. Jak tłumaczy uczelnia, trwająca od kilku lat transformacja cyfrowa rewolucjonizuje sposób, w jaki działają instytucje i przedsiębiorstwa na całym świecie. Dzięki rozwojowi technologii cyfrowych dane stały się cennym zasobem, który napędza innowacje i podejmowanie świadomych decyzji. Dlatego obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, potrzebni są specjaliści od informatyki i inżynierii danych.

Dzięki studiom można dołączyć do grupy specjalistów, którzy projektują i wdrażają zaawansowane systemy przechowywania, przetwarzania i integracji danych. Program kształcenia skupia się nie tylko na teorii, ale również na praktycznym rozwijaniu umiejętności programowania, projektowania i zarządzania infrastrukturą, aby móc skutecznie gromadzić, analizować oraz przekształcać dane w wartościowe informacje. Studenci współpracują z doświadczonymi naukowcami i profesjonalistami, aby zdobyć niezbędne umiejętności w pracy z danymi.

W programie studiów uwzględniono metody programowania, projektowania, budowania i zarządzania infrastrukturą niezbędną do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i analizowania danych. Program obejmuje zestaw technik i narzędzi, które są wykorzystywane do przekształcania surowych danych w formę użyteczną do analizy oraz w procesie świadomego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji.

Nowoczesne podejście

– Gotowość cyfrowa przyszłych absolwentów w aspekcie wykonywanej pracy staje się coraz ważniejsza w dzisiejszym szybko zmieniającym się i napędzanym przez technologię świecie. Aby odnieść sukces zawodowy w przyszłości, poszczególne osoby muszą być biegłe w technologii cyfrowej i posiadać szereg umiejętności, które pozwolą im skutecznie poruszać się w cyfrowym krajobrazie – mówi opiekun kierunku ‪dr hab. inż. Krzysztof Koszela. – Dlatego uzyskana w trakcie studiów wiedza oraz umiejętności i kompetencje pozwolą na efektywne wspomaganie dziedzin i procesów wymagających rozwiązań cyfrowych z równoczesnym uwzględnieniem zasad racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów środowiska przyrodniczego – dodaje.‬

Informatyka i inżynieria danych to interdyscyplinarny kierunek, który otwiera szerokie perspektywy kariery zawodowej. Przy jego planowaniu uwzględniono zapotrzebowanie środowiska społeczno-gospodarczego na pracowników odpowiedzialnych za projektowanie i wdrażanie systemów przechowywania danych, systemów przetwarzania danych i systemów integracji danych. W zamierzeniach jest wykształcenie potencjalnej kadry, ściśle współpracującej z naukowcami, analitykami i innymi zainteresowanymi stronami, aby zapewnić, że dane są dostępne i mogą być wykorzystane do formułowania właściwych wniosków i podejmowania świadomych decyzji.

– Nowoczesne podejście do realizacji tego programu studiów w pełni wpisuje się w misję uniwersytetu jako nowoczesnej uczelni przyrodniczej, będącej liderem aktywności badawczej i kształcenia. Zwiększy to konkurencyjność oferty dydaktycznej naszej uczelni o nowy, dotychczas nierealizowany w skali kraju kierunek studiów, będący odpowiedzią na zapotrzebowanie sektora gospodarki, w dobie zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych oraz postępującej transformacji cyfrowej – tłumaczy prof. dr hab. Klaudia Borowiak, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP.

Praktyczny profil

Wydział Informatyki Uniwersytetu Morskiego w Gdyni uruchomił studia inżynierskie na kierunku informatyka o profilu praktycznym. Nacisk położony jest przede wszystkim na zdobycie umiejętności realnie potrzebnych na rynku pracy. Program studiów obejmuje dużą liczbę zajęć praktycznych (laboratoriów, warsztatów, pracy zespołowej) prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę akademicką oraz specjalistów z branży IT. Integralną częścią programu jest również półroczna praktyka zawodowa, realizowana w renomowanych przedsiębiorstwach z branży IT.

– Tym, co wyróżnia kierunek informatyka na Wydziale Informatyki UMG, jest właśnie praktyczny wymiar studiów, odpowiadający na realne potrzeby branży. Stąd nasi studenci już na etapie studiowania na kierunku informatyka będą mieli możliwość w ramach praktyk nawiązać pierwsze kontakty zawodowe i zdobyć cenne doświadczenie niezbędne na rynku pracy w firmach zajmujących się kompleksowymi rozwiązaniami IT dla przemysłu morskiego, kosmicznego, budowlanego, jak również kolejowego – informuje prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. Sambor Guze, prof. UMG.

Studenci kierunku informatyka mogą wybrać jedną z dwóch specjalistycznych ścieżek kształcenia: inteligentne aplikacje lub programowanie systemów autonomicznych. Każda z tych ścieżek została zaprojektowana z myślą o przyszłości – rozwijających się technologiach, trendach cyfrowych i potrzebach rynku.

Szeroka wiedza

Z kolei Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zachęca do podjęcia studiów na kierunku informatyka stosowana. Studenci zdobędą tu szeroką wiedzę z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, przyrodniczych i ścisłych oraz społecznych, w szczególności w zakresie dyscypliny wiodącej – informatyka techniczna i telekomunikacja. Studia na kierunku informatyka stosowana przygotowują do poruszania się po zmieniającym się rynku pracy i ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych, a także do pracy w zespole i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

„Jako absolwent kierunku informatyka stosowana będziesz przygotowany/przygotowana do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu. Jako absolwent specjalności inżynieria oprogramowania uzyskasz kwalifikacje programisty w stopniu zaawansowanym. Jako absolwent specjalności teleinformatyka i systemy wbudowane będziesz przygotowany do pracy w zawodzie programisty w zakresie programowania wysokiego i niskiego poziomu w różnych dziedzinach techniki” – zachęca uczelnia.