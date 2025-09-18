Aktualizacja: 19.09.2025 02:10 Publikacja: 18.09.2025 16:30
Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało i przekazało kuratorom oświaty rekomendacje dotyczące tego, jak nauczyciele i wychowawcy powinni prowadzić rozmowy z dziećmi i młodzieżą na temat trudnych sytuacji kryzysowych. Dokument został przesłany z prośbą o rozpowszechnienie we wszystkich szkołach w Polsce.
Powód? Coraz częstsze incydenty związane z naruszeniem przestrzeni powietrznej czy pojawianiem się obcych dronów, które mogą budzić niepokój zarówno wśród dorosłych, jak i uczniów. Celem wytycznych jest, aby rozmowy w szkołach były prowadzone w sposób spokojny, wyważony i odpowiedzialny – tak, by nie wzbudzać lęku, a jednocześnie dawać dzieciom poczucie bezpieczeństwa.
Resort edukacji podkreśla, że kluczowe jest dostosowanie języka rozmowy do wieku i możliwości poznawczych ucznia. Nauczyciele powinni mówić prostym, zrozumiałym językiem, unikać dramatyzowania, a jednocześnie przypominać zasady bezpieczeństwa – w tym sygnały alarmowe i podstawy pierwszej pomocy. Ważne jest także, by nie ignorować emocji uczniów i zapewniać im przestrzeń zarówno do mówienia, jak i do milczenia. Jak czytamy w dokumencie: „milczenie nie oznacza braku udziału w rozmowie – ono też może być formą przeżywania sytuacji”.
Jednym z istotnych punktów rekomendacji jest zachęcanie nauczycieli do sprawdzania, co dzieci już wiedzą i jak postrzegają daną sytuację. Pytania typu: „Co daje ci poczucie bezpieczeństwa?” albo „Kto ci je zapewnia?” mają otworzyć przestrzeń do rozmowy i pozwolić lepiej zrozumieć emocje ucznia. Jeśli nauczyciel nie zna odpowiedzi na pytanie, powinien mieć odwagę powiedzieć „nie wiem” i zaprosić klasę do wspólnego poszukiwania informacji w wiarygodnych źródłach.
MEN zwraca też uwagę na ogromne znaczenie edukacji medialnej. W dokumencie czytamy o konieczności uświadamiania uczniom, że nie wszystkie informacje pojawiające się w internecie są prawdziwe. Nauczyciele powinni wspólnie z dziećmi tworzyć listy rzetelnych źródeł, a także omawiać, jak rozpoznawać fake newsy i propagandę. „Zanurzenie w negatywnych informacjach wpływa na psychikę człowieka” – przestrzegają autorzy wytycznych.
Rekomendacje zawierają też praktyczne informacje – od listy najważniejszych numerów alarmowych (112, 999, 998, 997, 987, 986), po wskazówki, jak skutecznie wezwać pomoc. Uczniowie powinni wiedzieć, jak rozmawiać z dyspozytorem, jak podać adres czy charakterystyczne punkty otoczenia, a także jak opisać zdarzenie spokojnie i rzeczowo. Zwrócono uwagę nawet na takie szczegóły, jak korzystanie ze słupków oddziałowych w lesie, które ułatwiają służbom namierzenie miejsca zdarzenia.
Zdaniem specjalistów, sposób, w jaki dorośli rozmawiają z dziećmi o trudnych wydarzeniach, może mieć długofalowe konsekwencje. Uczniowie, którzy czują, że ich emocje są szanowane, łatwiej radzą sobie z niepokojem i stresem. Z kolei brak odpowiedniego wsparcia może prowadzić do utrwalania lęków i bezradności.
– Odpowiedzialna rozmowa to nie tylko przekazywanie faktów, ale też budowanie poczucia bezpieczeństwa i uczenie dzieci, jak odnajdywać się w kryzysowych sytuacjach – podkreślają autorzy wytycznych.
Rekomendacje MEN wpisują się w szerszą dyskusję o roli szkoły w przygotowywaniu młodych ludzi do wyzwań współczesnego świata. Oprócz nauki przedmiotów ścisłych i humanistycznych, uczniowie potrzebują narzędzi do radzenia sobie z niepewnością i informacyjnym chaosem.
Szkoła – jako instytucja bliska dzieciom i młodzieży – może odegrać w tym procesie kluczową rolę. Warunkiem jest jednak, aby nauczyciele nie tylko znali nowe wytyczne, ale też potrafili je wdrażać w codziennej praktyce wychowawczej.
Rekomendacje MEN pokazują, że rozmowa o kryzysach nie musi być źródłem strachu. Może stać się natomiast ważnym elementem wychowania, które uczy odwagi, odpowiedzialności i krytycznego myślenia – wartości niezwykle potrzebnych w dzisiejszych niespokojnych czasach.
