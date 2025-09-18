Spokój, prosty język i wsparcie

Resort edukacji podkreśla, że kluczowe jest dostosowanie języka rozmowy do wieku i możliwości poznawczych ucznia. Nauczyciele powinni mówić prostym, zrozumiałym językiem, unikać dramatyzowania, a jednocześnie przypominać zasady bezpieczeństwa – w tym sygnały alarmowe i podstawy pierwszej pomocy. Ważne jest także, by nie ignorować emocji uczniów i zapewniać im przestrzeń zarówno do mówienia, jak i do milczenia. Jak czytamy w dokumencie: „milczenie nie oznacza braku udziału w rozmowie – ono też może być formą przeżywania sytuacji”.

Rozpoznaj, co dziecko już wie

Jednym z istotnych punktów rekomendacji jest zachęcanie nauczycieli do sprawdzania, co dzieci już wiedzą i jak postrzegają daną sytuację. Pytania typu: „Co daje ci poczucie bezpieczeństwa?” albo „Kto ci je zapewnia?” mają otworzyć przestrzeń do rozmowy i pozwolić lepiej zrozumieć emocje ucznia. Jeśli nauczyciel nie zna odpowiedzi na pytanie, powinien mieć odwagę powiedzieć „nie wiem” i zaprosić klasę do wspólnego poszukiwania informacji w wiarygodnych źródłach.

Walka z dezinformacją

MEN zwraca też uwagę na ogromne znaczenie edukacji medialnej. W dokumencie czytamy o konieczności uświadamiania uczniom, że nie wszystkie informacje pojawiające się w internecie są prawdziwe. Nauczyciele powinni wspólnie z dziećmi tworzyć listy rzetelnych źródeł, a także omawiać, jak rozpoznawać fake newsy i propagandę. „Zanurzenie w negatywnych informacjach wpływa na psychikę człowieka” – przestrzegają autorzy wytycznych.

Konkretne wskazówki w sytuacji zagrożenia

Rekomendacje zawierają też praktyczne informacje – od listy najważniejszych numerów alarmowych (112, 999, 998, 997, 987, 986), po wskazówki, jak skutecznie wezwać pomoc. Uczniowie powinni wiedzieć, jak rozmawiać z dyspozytorem, jak podać adres czy charakterystyczne punkty otoczenia, a także jak opisać zdarzenie spokojnie i rzeczowo. Zwrócono uwagę nawet na takie szczegóły, jak korzystanie ze słupków oddziałowych w lesie, które ułatwiają służbom namierzenie miejsca zdarzenia.

Dlaczego to ważne?

Zdaniem specjalistów, sposób, w jaki dorośli rozmawiają z dziećmi o trudnych wydarzeniach, może mieć długofalowe konsekwencje. Uczniowie, którzy czują, że ich emocje są szanowane, łatwiej radzą sobie z niepokojem i stresem. Z kolei brak odpowiedniego wsparcia może prowadzić do utrwalania lęków i bezradności.