Barbara Nowacka: będzie nowy podręcznik reagowania w sytuacjach kryzysowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z MSWiA przygotowuje podręcznik, który ma pomóc dzieciom i młodzieży w nauce reagowania w sytuacjach kryzysowych. Jak zapowiedziała szefowa MEN Barbara Nowacka, zmianie ulegnie także szkolny przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa.

Publikacja: 16.09.2025 15:28

Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka

Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka

Foto: PAP/Piotr Nowak

Grzegorz Cygonik

Podczas poniedziałkowej konferencji, poświęconej podsumowaniu pomocy udzielonej ofiarom ubiegłorocznej powodzi, minister Barbara Nowacka przedstawiła nową inicjatywę edukacyjną. – Prace nad takim podręcznikiem ruszają w porozumieniu z MSWiA. Mam nadzieję, że w niedługim czasie te materiały będą gotowe – powiedziała.

Szefowa MEN podkreśliła, że zanim podręcznik trafi do szkół, konieczne jest przygotowanie nauczycieli. – W pierwszej kolejności trzeba wesprzeć pedagogów, by umieli się komunikować z młodzieżą w sytuacjach kryzysowych – zaznaczyła.

Powrót do tradycji PO

Minister Nowacka zapowiedziała również zmiany w programie szkolnego przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, który realizowany jest w ósmej klasie szkoły podstawowej oraz w pierwszej klasie szkół ponadpodstawowych. – Uważam, że powinniśmy bardziej wrócić do tego, co było w Przysposobieniu Obronnym - stwierdziła.

Wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim resort edukacji planuje rozszerzenie treści związanych z bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych i obroną cywilną.

„Podręcznik bezpieczeństwa” w wersji dla dzieci

Minister Kierwiński już wcześniej zapowiadał przygotowanie „Podręcznika bezpieczeństwa” – dokumentu zawierającego zasady reagowania w razie zagrożeń. Teraz ma powstać także uproszczona wersja, skierowana bezpośrednio do uczniów. – Będziemy informować w momencie, kiedy ten podręcznik dla dzieci będzie gotowy do dystrybucji – zapewniła Nowacka.

Pierwsza pomoc już od najmłodszych klas

Zmiany w edukacji bezpieczeństwa w szkołach wprowadzane są sukcesywnie. Od roku szkolnego 2024/2025 nauka udzielania pierwszej pomocy jest obowiązkowo realizowana już w klasach I–III szkoły podstawowej w ramach edukacji przyrodniczej. Z kolei w starszych klasach podstawówki i szkołach średnich elementy te wprowadzają także wychowawcy podczas godzin wychowawczych.

Obecnie na lekcjach Edukacji dla bezpieczeństwa uczniowie uczą się zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, poznają podstawy organizacji działań ratowniczych, pierwszej pomocy oraz elementy edukacji obronnej.

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Osoby Barbara Nowacka Bezpieczeństwo Ministerstwo Edukacji Narodowej

