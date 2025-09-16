Podczas poniedziałkowej konferencji, poświęconej podsumowaniu pomocy udzielonej ofiarom ubiegłorocznej powodzi, minister Barbara Nowacka przedstawiła nową inicjatywę edukacyjną. – Prace nad takim podręcznikiem ruszają w porozumieniu z MSWiA. Mam nadzieję, że w niedługim czasie te materiały będą gotowe – powiedziała.

Szefowa MEN podkreśliła, że zanim podręcznik trafi do szkół, konieczne jest przygotowanie nauczycieli. – W pierwszej kolejności trzeba wesprzeć pedagogów, by umieli się komunikować z młodzieżą w sytuacjach kryzysowych – zaznaczyła.

Powrót do tradycji PO

Minister Nowacka zapowiedziała również zmiany w programie szkolnego przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, który realizowany jest w ósmej klasie szkoły podstawowej oraz w pierwszej klasie szkół ponadpodstawowych. – Uważam, że powinniśmy bardziej wrócić do tego, co było w Przysposobieniu Obronnym - stwierdziła.

Wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim resort edukacji planuje rozszerzenie treści związanych z bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych i obroną cywilną.