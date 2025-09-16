Aktualizacja: 17.09.2025 00:19 Publikacja: 16.09.2025 15:28
Podczas poniedziałkowej konferencji, poświęconej podsumowaniu pomocy udzielonej ofiarom ubiegłorocznej powodzi, minister Barbara Nowacka przedstawiła nową inicjatywę edukacyjną. – Prace nad takim podręcznikiem ruszają w porozumieniu z MSWiA. Mam nadzieję, że w niedługim czasie te materiały będą gotowe – powiedziała.
Szefowa MEN podkreśliła, że zanim podręcznik trafi do szkół, konieczne jest przygotowanie nauczycieli. – W pierwszej kolejności trzeba wesprzeć pedagogów, by umieli się komunikować z młodzieżą w sytuacjach kryzysowych – zaznaczyła.
Minister Nowacka zapowiedziała również zmiany w programie szkolnego przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, który realizowany jest w ósmej klasie szkoły podstawowej oraz w pierwszej klasie szkół ponadpodstawowych. – Uważam, że powinniśmy bardziej wrócić do tego, co było w Przysposobieniu Obronnym - stwierdziła.
Wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim resort edukacji planuje rozszerzenie treści związanych z bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych i obroną cywilną.
Minister Kierwiński już wcześniej zapowiadał przygotowanie „Podręcznika bezpieczeństwa” – dokumentu zawierającego zasady reagowania w razie zagrożeń. Teraz ma powstać także uproszczona wersja, skierowana bezpośrednio do uczniów. – Będziemy informować w momencie, kiedy ten podręcznik dla dzieci będzie gotowy do dystrybucji – zapewniła Nowacka.
Zmiany w edukacji bezpieczeństwa w szkołach wprowadzane są sukcesywnie. Od roku szkolnego 2024/2025 nauka udzielania pierwszej pomocy jest obowiązkowo realizowana już w klasach I–III szkoły podstawowej w ramach edukacji przyrodniczej. Z kolei w starszych klasach podstawówki i szkołach średnich elementy te wprowadzają także wychowawcy podczas godzin wychowawczych.
Obecnie na lekcjach Edukacji dla bezpieczeństwa uczniowie uczą się zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, poznają podstawy organizacji działań ratowniczych, pierwszej pomocy oraz elementy edukacji obronnej.
