Wystartowały egzaminy ósmoklasistów 2025. Dziś język polski

O której godzinie CKE publikuje arkusze egzaminów ósmoklasisty?

Arkusze egzaminacyjne egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego zostaną opublikowane w dniu egzaminu ok. godz. 13:00. Arkusze będzie można pobrać ze strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (cke.gov.pl) i ze stron okręgowych komisji egzaminacyjnych. Arkusze z języka polskiego wraz z odpowiedziami przygotowanymi przez ekspertów pojawią się także na stronie rp.pl.

Język polski na egzaminie ósmoklasisty. Jakie zadania w arkuszu egzaminacyjnym?

Arkusz składa się z dwóch części. W pierwszej umieszczono pakiet zadań, które dotyczą dwóch typów tekstów: literackiego (poezja, epika lub dramat) oraz nieliterackiego (np. popularnonaukowego).

Większość zadań w teście odnosi się bezpośrednio do tekstów i może mieć formę zadań zamkniętych lub otwartych. Uczniowie mogą znaleźć w teście m.in. zadania typu prawda-fałsz oraz zadania wielokrotnego wyboru. Wśród pytań otwartych może pojawić się zadanie z luką (wymagające uzupełnienia zdania lub krótkiego tekstu) oraz zadanie przygotowania krótkiej wypowiedzi pisemnej (tworzenie form użytkowych). Pytania w pierwszej części arkusza mogą także dotyczyć tekstów ikonicznych (plakaty, reprodukcje), frazeologizmów, przysłów itp. Część pytań w teście będzie dotyczyć treści i problematyki lektur obowiązkowych.

Zadania egzaminacyjne sprawdzą m.in. umiejętności ucznia dotyczące argumentowania, wnioskowania i formułowania opinii. Uczniowie muszą się także wykazać umiejętnościami literackimi, językowymi i kulturowymi.

Wypracowanie na egzaminie ósmoklasisty. Jakie tematy do wyboru?

Druga część arkusza egzaminacyjnego zawiera propozycje dwóch tematów wypracowań (do wyboru): o charakterze twórczym (tu np. opowiadanie twórcze) lub argumentacyjnym (rozprawka, przemówienie). Tekst nie może być krótszy niż 200 wyrazów. Uczeń piszący wypracowanie musi odwołać się w tekście do obowiązkowej lektury szkolnej oraz/lub do jednego lub kilku utworów wybranych samodzielnie.