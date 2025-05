W 2025 roku egzaminy ósmoklasisty mają sprawdzić wiadomości i umiejętności, które zostały określone w podstawie programowej z 2024 roku. Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego zawiera zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Wśród pierwszych z wymienionych znaleźć się mogą na przykład pytania jednego i wielokrotnego wyboru, wybór prawda-fałsz lub zadania na dobieranie. Zadania otwarte to z kolei zadania z luką oraz zadania krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi.

Jakie umiejętności sprawdza egzamin ósmoklasisty z języka polskiego?

Jak wskazuje CKE, zadania egzaminacyjne mają w głównej mierze sprawdzać umiejętności uczniów związane z argumentowaniem, wnioskowaniem i formułowaniem opinii. Aby udzielić poprawnej odpowiedzi, należy mieć kompetencje literackie, w tym między innymi rozumieć sens utworów, kompetencje kulturowe, na przykład przy interpretacji plakatu, a także językowe, między innymi świadomie korzystając ze środków językowych.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2025. Lista lektur

Zadania, które znajdują się w arkuszu z języka polskiego, mogą także sprawdzać znajomość treści oraz problematyki lektur obowiązkowych, opierać się na tekstach poetyckich (zarówno z podstawy programowej, jak i innych) lub też na utworach literackich, które nie są lekturą obowiązkową. W przypadku utworów poetyckich sprawdzana jest umiejętność ich analizy i interpretacji, a nie znajomość treści.

W bieżącym oraz następnym roku szkolnym, jeśli w I części arkusza egzaminacyjnego znajdą się zadania dotyczące lektur obowiązkowych dla klas IV–VI, to będą się one odnosiły jedynie do zamieszczonych w nim fragmentów. Lektury obowiązkowe z klas IV-VI, poznawane w całości, to: