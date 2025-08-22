Taki ruch może być interpretowany jako przygotowanie do nowego roku szkolnego, w którym od 1 września 2024 roku obowiązuje „odchudzona” podstawa programowa – zmniejszona o około 20 proc. usuniętych treści.

Szkoły i uczniowie będą musieli dostosować swoje harmonogramy, ponieważ próbne egzaminy odbędą się dopiero na przełomie stycznia i lutego 2026 roku. Zmiana ta może wpłynąć na dynamikę nauki i przygotowań, przesuwając moment sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów. A choć same testy diagnostyczne nie są obowiązkowe, odgrywają istotną rolę w procesie przygotowań – pozwalają uczniom przećwiczyć egzamin w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, zarówno pod względem technicznym, jak i psychologicznym.

Kiedy matura i egzamin ósmoklasisty 2026? Terminy główne egzaminów w 2026 roku

CKE opublikowała również pełny harmonogram egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2025/2026: