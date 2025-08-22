Aktualizacja: 22.08.2025 16:15 Publikacja: 22.08.2025 16:09
Foto: Adobe Stock
Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.
Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) poinformowała, że w roku szkolnym 2025/2026 udostępni szkołom materiały do przeprowadzenia próbnych egzaminów – zarówno dla uczniów ósmych klas, jak i maturzystów – nie wcześniej niż w styczniu 2026 roku.
Czytaj więcej
Choć dopiero zbliżamy się do końca bieżącego roku szkolnego, to już teraz Ministerstwo Edukacji o...
CKE szczegółowo zaznacza, że materiały zostaną udostępnione dopiero od stycznia 2026, co oznacza istotne przesunięcie względem ubiegłych lat, gdy były one dostępne już w grudniu.
Taki ruch może być interpretowany jako przygotowanie do nowego roku szkolnego, w którym od 1 września 2024 roku obowiązuje „odchudzona” podstawa programowa – zmniejszona o około 20 proc. usuniętych treści.
Czytaj więcej
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła pełny harmonogram egzaminów w roku szkolnym 2025/2026. Z...
Szkoły i uczniowie będą musieli dostosować swoje harmonogramy, ponieważ próbne egzaminy odbędą się dopiero na przełomie stycznia i lutego 2026 roku. Zmiana ta może wpłynąć na dynamikę nauki i przygotowań, przesuwając moment sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów. A choć same testy diagnostyczne nie są obowiązkowe, odgrywają istotną rolę w procesie przygotowań – pozwalają uczniom przećwiczyć egzamin w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, zarówno pod względem technicznym, jak i psychologicznym.
CKE opublikowała również pełny harmonogram egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2025/2026:
Czytaj więcej
Zmiany w ortografii, choć wydają się czymś odległym i akademickim, dotyczą w praktyce milionów uc...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.
Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) poinformowała, że w roku szkolnym 2025/2026 udostępni szkołom materiały do przeprowadzenia próbnych egzaminów – zarówno dla uczniów ósmych klas, jak i maturzystów – nie wcześniej niż w styczniu 2026 roku.
Zmiany w ortografii, choć wydają się czymś odległym i akademickim, dotyczą w praktyce milionów uczniów, nauczyci...
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła pełny harmonogram egzaminów w roku szkolnym 2025/2026. Znamy terminy za...
Znajdziemy tu zarówno klasyczne pytania o winę i karę, przeznaczenie, wolność czy relacje międzyludzkie, jak i b...
Najlepsze wyniki maturzyści zdobyli na egzaminie podstawowym z języka angielskiego. Maturę zdało 80 proc. ucznió...
MEN informuje, że jeśli szkoła omyłkowo wystawiła świadectwo na nieprawidłowym blankiecie lub użyła wzoru, który...
Coraz więcej firm świadomie inwestuje w jakość, nie tylko swoich produktów i usług, ale też w standardy współpracy z partnerami biznesowymi. Rośnie rola banków, które nie tylko dostarczają finansowanie, ale zapewniają również kompleksowe wsparcie operacyjne.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas