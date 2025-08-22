Reklama

CKE zapowiada próbne egzaminy. Materiały dostępne dopiero od stycznia 2026

Szkoły i uczniowie będą musieli dostosować swoje harmonogramy, ponieważ próbne egzaminy odbędą się dopiero na przełomie stycznia i lutego 2026 roku. Zmiana ta może wpłynąć na dynamikę nauki i przygotowań.

Publikacja: 22.08.2025 16:09

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) poinformowała, że w roku szkolnym 2025/2026 udostępni szkołom materiały do przeprowadzenia próbnych egzaminów – zarówno dla uczniów ósmych klas, jak i maturzystów – nie wcześniej niż w styczniu 2026 roku.

Matura i egzamin ósmoklasisty 2026. Co dokładnie przewidziano?

  • Próbne egzaminy ósmoklasisty – testy diagnostyczne dla uczniów ósmej klasy podstawówki.
  • Próbne egzaminy maturalne – przewidziane dla uczniów czwartej klasy liceum i piątej klasy technikum, dotyczące części pisemnej egzaminu maturalnego w Formule 2023.

CKE szczegółowo zaznacza, że materiały zostaną udostępnione dopiero od stycznia 2026, co oznacza istotne przesunięcie względem ubiegłych lat, gdy były one dostępne już w grudniu.

Taki ruch może być interpretowany jako przygotowanie do nowego roku szkolnego, w którym od 1 września 2024 roku obowiązuje „odchudzona” podstawa programowa – zmniejszona o około 20 proc. usuniętych treści.

Szkoły i uczniowie będą musieli dostosować swoje harmonogramy, ponieważ próbne egzaminy odbędą się dopiero na przełomie stycznia i lutego 2026 roku. Zmiana ta może wpłynąć na dynamikę nauki i przygotowań, przesuwając moment sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów. A choć same testy diagnostyczne nie są obowiązkowe, odgrywają istotną rolę w procesie przygotowań – pozwalają uczniom przećwiczyć egzamin w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, zarówno pod względem technicznym, jak i psychologicznym.

Kiedy matura i egzamin ósmoklasisty 2026? Terminy główne egzaminów w 2026 roku

CKE opublikowała również pełny harmonogram egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2025/2026:

  • Matura pisemna odbędzie się 4–21 maja, ustna zaś 7–30 maja.
  • Terminy dodatkowe egzaminu maturalnego: pisemne 1-16 czerwca 2026 i ustne 8-10 czerwca.
  • Egzamin ósmoklasisty zaplanowano na 11–13 maja, a dodatkowy termin na 8–10 czerwca 2026.

Źródło: rp.pl

Edukacja Egzaminy Matura Egzamin Ósmoklasisty

