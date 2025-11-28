Materiał Partnera: UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Choć przez wiele dziesięcioleci kształcenie lekarzy na UW było wstrzymane z powodów historycznych i systemowych, idea uniwersyteckiej medycyny nigdy nie zanikła. W 2022 roku, decyzją władz uczelni, powołano Wydział Medyczny – jako kontynuację dawnej tradycji oraz odpowiedź na współczesne potrzeby społeczne i naukowe. W ciągu zaledwie trzech lat, we współpracy z Wojskowym Instytutem Medycznym, wykonano ogromną pracę organizacyjną, merytoryczną i dydaktyczną.

W moim przekonaniu tylko interdyscyplinarne ośrodki akademickie, takie jak Uniwersytet Warszawski, są w stanie realnie odpowiedzieć na współczesne potrzeby społeczne i technologiczne, kształcąc lekarzy gotowych nie tylko leczyć, ale i rozumieć kontekst – społeczny, technologiczny, systemowy. Tak jak przez dziesięciolecia robił to Uniwersytet Warszawski – zgodnie ze swoją najlepszą, klasyczną tradycją uniwersytetu otwartego na świat, badania i odpowiedzialność społeczną.

Wydział Medyczny dąży do stworzenia silnego ośrodka akademickiego, który będzie integrował dydaktykę, badania naukowe i działalność kliniczną. Kluczowe znaczenie ma współpraca z Wojskowym Instytutem Medycznym – Państwowym Instytutem Badawczym (WIM–PIB), który pełni funkcję partnera strategicznego. Dzięki tej współpracy możliwe jest prowadzenie kształcenia klinicznego oraz realizacja badań naukowych na wysokim poziomie.

Integracja nauki, praktyki i technologii

Wydział Medyczny Uniwersytetu Warszawskiego buduje model kształcenia, który łączy klasyczną wiedzę akademicką z nowoczesnymi technologiami i umiejętnościami niezbędnymi w dynamicznie zmieniającym się świecie. Kształcenie lekarza to dziś nie tylko nauka anatomii, fizjologii i farmakologii, ale także przygotowanie do pracy w złożonym, technologicznie zaawansowanym systemie opieki zdrowotnej.

Jednym z priorytetów jest wprowadzanie do programu studiów takich zagadnień, jak sztuczna inteligencja w medycynie. Uniwersytet Warszawski jest liderem w badaniach nad AI, a potencjał ten znajduje zastosowanie w diagnostyce, analizie obrazów medycznych, predykcji ryzyka oraz wspomaganiu decyzji klinicznych. Studenci kierunku lekarskiego mają możliwość poznania tych narzędzi już na etapie kształcenia przed dyplomem, co przygotuje ich do świadomego i bezpiecznego wykorzystywania technologii w praktyce klinicznej.

Kolejnym obszarem jest medycyna taktyczna, która – choć tradycyjnie kojarzona z działaniami wojskowymi – okazuje się nieoceniona również w czasie pokoju. Zajęcia z tego zakresu uczą szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych: katastrofach komunikacyjnych, zdarzeniach masowych, incydentach z udziałem wielu poszkodowanych. Umiejętności te wpisują się w profil nowoczesnego lekarza, który musi działać skutecznie nie tylko w warunkach szpitalnych, ale również w sytuacjach ekstremalnych.

Wszystko to odbywa się przy nacisku na rozwój kompetencji miękkich, empatii i skutecznej komunikacji z pacjentem, czyli humanizacji medycyny, która w opinii wydziału jest nieodzownym elementem skutecznego leczenia.

Dydaktyka – budowanie jakości na solidnych podstawach

Dydaktyka na Wydziale Medycznym UW opiera się na przekonaniu, że odpowiedzialne kształcenie przyszłych lekarzy to proces wymagający szczególnej dbałości o każdy jego element – od jakości kadry po infrastrukturę i sposób oceny efektów nauczania.

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku lekarskiego otrzymuje dyplom ukończenia Wydziału Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jednak aby uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza, musi odbyć 12-miesięczny staż podyplomowy oraz zdać Lekarski Egzamin Końcowy (LEK). Staż ten organizowany jest przez Okręgową Izbę Lekarską (OIL), a miejsce jego odbywania zależy od średniej ocen – tylko najwyższe wyniki (powyżej 4,5) dają szansę na pozostanie w Warszawie. Niższe oceny mogą oznaczać konieczność wyjazdu na staż nawet 60–100 km poza stolicę, co znacząco utrudnia kontynuowanie aktywności naukowej w tym czasie.

Wynik LEK-u to nie tylko miara indywidualnego przygotowania studenta – to również obiektywny wskaźnik jakości dydaktyki całego wydziału. Dlatego ogromne znaczenie ma dobór kadry: znakomity naukowiec czy lekarz klinicysta nie zawsze jest jednocześnie dobrym nauczycielem akademickim. Wydział podchodzi do tego wyzwania z pełną świadomością, oddzielając kompetencje dydaktyczne od badawczych i budując dwa uzupełniające się zespoły – dydaktyczny i naukowo-badawczy.

Infrastruktura – fundamenty rozwoju dydaktyki i badań

Wydział Medyczny rozwija się dynamicznie także w zakresie infrastruktury, tworząc warunki niezbędne do prowadzenia nowoczesnego kształcenia i badań. Na Kampusie Ochota oraz w obiektach Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego powstają specjalistyczne przestrzenie dydaktyczne i laboratoryjne. Tworzony jest ośrodek egzaminacyjny OSCE oraz nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej, które stanie się jednym z kluczowych miejsc praktycznego kształcenia studentów kierunku lekarskiego.

W planach jest dalsza rozbudowa zaplecza dydaktycznego – uruchamiane są pracownie fizjologii, genetyki, histologii, a także rozwijana jest Pracownia Anatomii Prawidłowej (prosektorium). Trwają również prace nad powołaniem Zakładu medycyny sądowej, który poszerzy ofertę dydaktyczną i umożliwi realizację zajęć z zakresu medycyny prawnej i orzecznictwa.

W ramach rozwoju instytucjonalnego tworzone są nowe katedry i zakłady. Program studiów rozwijany jest w oparciu o nowoczesne podejście dydaktyczne – z naciskiem na rozwój kompetencji zawodowych, badawczych, interpersonalnych oraz umiejętności pracy zespołowej. Od roku akademickiego 2025/2026 studenci rozpoczną zajęcia kliniczne, a pierwszy cykl kształcenia zakończy się w roku akademickim 2028/2029.

Planowane jest również uruchomienie nowego kierunku studiów drugiego stopnia w języku angielskim – Biological Therapeutics (leki biologiczne). Wspierane są interdyscyplinarne badania naukowe, rozwija się współpraca międzynarodowa, a celem jest powołanie na UW nowej dyscypliny naukowej (nauki medyczne) oraz przygotowanie się do ewaluacji działalności naukowej w latach 2026–2029.

Równolegle rozwijana jest infrastruktura wspierająca badania naukowe. Wykorzystywany jest potencjał istniejących grup badawczych działających na Uniwersytecie Warszawskim, a także zasoby kliniczne WIM–PIB. Celem jest stworzenie przestrzeni sprzyjającej interdyscyplinarnym projektom badawczym, a także skuteczne aplikowanie o środki zewnętrzne – m.in. z Agencji Badań Medycznych, Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dziedzictwo i powrót do tradycji

Warto przypomnieć, że medycyna była obecna na Uniwersytecie Warszawskim od początku jego istnienia. W 1915 roku, w czasie I wojny światowej, powołano na UW trzy wydziały, w tym Matematyczno-Przyrodniczy, w ramach którego funkcjonował Oddział Przygotowawczo-Lekarski. Działalność dydaktyczna i naukowa w zakresie medycyny rozwinęła się na większą skalę po 1920 roku.

Reforma szkolnictwa z lat 1949–1950 doprowadziła do wyłączenia medycyny ze struktur Uniwersytetu. Powołano wówczas Akademię Lekarską, przekształconą następnie w Akademię Medyczną, podporządkowaną Ministerstwu Zdrowia. Kształcenie lekarzy przeniosło się do niezależnej jednostki, a UW utracił możliwość prowadzenia kierunku lekarskiego – mimo zachowania potencjału naukowego i infrastrukturalnego.

W 2022 roku, po wieloletnich analizach i konsultacjach, rektor Uniwersytetu Warszawskiego zdecydował o utworzeniu Wydziału Medycznego, który od tej chwili kontynuuje misję akademickiego kształcenia lekarzy w strukturze uniwersyteckiej. Choć formalna struktura została przywrócona stosunkowo niedawno, nauki medyczne były obecne na UW przez cały czas, m.in. w ramach kierunków biologicznych, chemicznych, biofizycznych i psychologicznych.

Decyzja z 2022 roku przywróciła medycynę w struktury uniwersyteckie – w nowej, interdyscyplinarnej formie, odpowiadającej współczesnym standardom. Wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej potwierdziła wysoką jakość kształcenia i brak nieprawidłowości.

