Prof. Bolesław Kalicki jest dziekanem Wydziału Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego
Choć przez wiele dziesięcioleci kształcenie lekarzy na UW było wstrzymane z powodów historycznych i systemowych, idea uniwersyteckiej medycyny nigdy nie zanikła. W 2022 roku, decyzją władz uczelni, powołano Wydział Medyczny – jako kontynuację dawnej tradycji oraz odpowiedź na współczesne potrzeby społeczne i naukowe. W ciągu zaledwie trzech lat, we współpracy z Wojskowym Instytutem Medycznym, wykonano ogromną pracę organizacyjną, merytoryczną i dydaktyczną.
W moim przekonaniu tylko interdyscyplinarne ośrodki akademickie, takie jak Uniwersytet Warszawski, są w stanie realnie odpowiedzieć na współczesne potrzeby społeczne i technologiczne, kształcąc lekarzy gotowych nie tylko leczyć, ale i rozumieć kontekst – społeczny, technologiczny, systemowy. Tak jak przez dziesięciolecia robił to Uniwersytet Warszawski – zgodnie ze swoją najlepszą, klasyczną tradycją uniwersytetu otwartego na świat, badania i odpowiedzialność społeczną.
Wydział Medyczny dąży do stworzenia silnego ośrodka akademickiego, który będzie integrował dydaktykę, badania naukowe i działalność kliniczną. Kluczowe znaczenie ma współpraca z Wojskowym Instytutem Medycznym – Państwowym Instytutem Badawczym (WIM–PIB), który pełni funkcję partnera strategicznego. Dzięki tej współpracy możliwe jest prowadzenie kształcenia klinicznego oraz realizacja badań naukowych na wysokim poziomie.
Wydział Medyczny Uniwersytetu Warszawskiego buduje model kształcenia, który łączy klasyczną wiedzę akademicką z nowoczesnymi technologiami i umiejętnościami niezbędnymi w dynamicznie zmieniającym się świecie. Kształcenie lekarza to dziś nie tylko nauka anatomii, fizjologii i farmakologii, ale także przygotowanie do pracy w złożonym, technologicznie zaawansowanym systemie opieki zdrowotnej.
Jednym z priorytetów jest wprowadzanie do programu studiów takich zagadnień, jak sztuczna inteligencja w medycynie. Uniwersytet Warszawski jest liderem w badaniach nad AI, a potencjał ten znajduje zastosowanie w diagnostyce, analizie obrazów medycznych, predykcji ryzyka oraz wspomaganiu decyzji klinicznych. Studenci kierunku lekarskiego mają możliwość poznania tych narzędzi już na etapie kształcenia przed dyplomem, co przygotuje ich do świadomego i bezpiecznego wykorzystywania technologii w praktyce klinicznej.
Kolejnym obszarem jest medycyna taktyczna, która – choć tradycyjnie kojarzona z działaniami wojskowymi – okazuje się nieoceniona również w czasie pokoju. Zajęcia z tego zakresu uczą szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych: katastrofach komunikacyjnych, zdarzeniach masowych, incydentach z udziałem wielu poszkodowanych. Umiejętności te wpisują się w profil nowoczesnego lekarza, który musi działać skutecznie nie tylko w warunkach szpitalnych, ale również w sytuacjach ekstremalnych.
Wszystko to odbywa się przy nacisku na rozwój kompetencji miękkich, empatii i skutecznej komunikacji z pacjentem, czyli humanizacji medycyny, która w opinii wydziału jest nieodzownym elementem skutecznego leczenia.
Dydaktyka na Wydziale Medycznym UW opiera się na przekonaniu, że odpowiedzialne kształcenie przyszłych lekarzy to proces wymagający szczególnej dbałości o każdy jego element – od jakości kadry po infrastrukturę i sposób oceny efektów nauczania.
Po ukończeniu studiów absolwent kierunku lekarskiego otrzymuje dyplom ukończenia Wydziału Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jednak aby uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza, musi odbyć 12-miesięczny staż podyplomowy oraz zdać Lekarski Egzamin Końcowy (LEK). Staż ten organizowany jest przez Okręgową Izbę Lekarską (OIL), a miejsce jego odbywania zależy od średniej ocen – tylko najwyższe wyniki (powyżej 4,5) dają szansę na pozostanie w Warszawie. Niższe oceny mogą oznaczać konieczność wyjazdu na staż nawet 60–100 km poza stolicę, co znacząco utrudnia kontynuowanie aktywności naukowej w tym czasie.
Wynik LEK-u to nie tylko miara indywidualnego przygotowania studenta – to również obiektywny wskaźnik jakości dydaktyki całego wydziału. Dlatego ogromne znaczenie ma dobór kadry: znakomity naukowiec czy lekarz klinicysta nie zawsze jest jednocześnie dobrym nauczycielem akademickim. Wydział podchodzi do tego wyzwania z pełną świadomością, oddzielając kompetencje dydaktyczne od badawczych i budując dwa uzupełniające się zespoły – dydaktyczny i naukowo-badawczy.
Wydział Medyczny rozwija się dynamicznie także w zakresie infrastruktury, tworząc warunki niezbędne do prowadzenia nowoczesnego kształcenia i badań. Na Kampusie Ochota oraz w obiektach Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego powstają specjalistyczne przestrzenie dydaktyczne i laboratoryjne. Tworzony jest ośrodek egzaminacyjny OSCE oraz nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej, które stanie się jednym z kluczowych miejsc praktycznego kształcenia studentów kierunku lekarskiego.
W planach jest dalsza rozbudowa zaplecza dydaktycznego – uruchamiane są pracownie fizjologii, genetyki, histologii, a także rozwijana jest Pracownia Anatomii Prawidłowej (prosektorium). Trwają również prace nad powołaniem Zakładu medycyny sądowej, który poszerzy ofertę dydaktyczną i umożliwi realizację zajęć z zakresu medycyny prawnej i orzecznictwa.
W ramach rozwoju instytucjonalnego tworzone są nowe katedry i zakłady. Program studiów rozwijany jest w oparciu o nowoczesne podejście dydaktyczne – z naciskiem na rozwój kompetencji zawodowych, badawczych, interpersonalnych oraz umiejętności pracy zespołowej. Od roku akademickiego 2025/2026 studenci rozpoczną zajęcia kliniczne, a pierwszy cykl kształcenia zakończy się w roku akademickim 2028/2029.
Planowane jest również uruchomienie nowego kierunku studiów drugiego stopnia w języku angielskim – Biological Therapeutics (leki biologiczne). Wspierane są interdyscyplinarne badania naukowe, rozwija się współpraca międzynarodowa, a celem jest powołanie na UW nowej dyscypliny naukowej (nauki medyczne) oraz przygotowanie się do ewaluacji działalności naukowej w latach 2026–2029.
Równolegle rozwijana jest infrastruktura wspierająca badania naukowe. Wykorzystywany jest potencjał istniejących grup badawczych działających na Uniwersytecie Warszawskim, a także zasoby kliniczne WIM–PIB. Celem jest stworzenie przestrzeni sprzyjającej interdyscyplinarnym projektom badawczym, a także skuteczne aplikowanie o środki zewnętrzne – m.in. z Agencji Badań Medycznych, Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Warto przypomnieć, że medycyna była obecna na Uniwersytecie Warszawskim od początku jego istnienia. W 1915 roku, w czasie I wojny światowej, powołano na UW trzy wydziały, w tym Matematyczno-Przyrodniczy, w ramach którego funkcjonował Oddział Przygotowawczo-Lekarski. Działalność dydaktyczna i naukowa w zakresie medycyny rozwinęła się na większą skalę po 1920 roku.
Reforma szkolnictwa z lat 1949–1950 doprowadziła do wyłączenia medycyny ze struktur Uniwersytetu. Powołano wówczas Akademię Lekarską, przekształconą następnie w Akademię Medyczną, podporządkowaną Ministerstwu Zdrowia. Kształcenie lekarzy przeniosło się do niezależnej jednostki, a UW utracił możliwość prowadzenia kierunku lekarskiego – mimo zachowania potencjału naukowego i infrastrukturalnego.
W 2022 roku, po wieloletnich analizach i konsultacjach, rektor Uniwersytetu Warszawskiego zdecydował o utworzeniu Wydziału Medycznego, który od tej chwili kontynuuje misję akademickiego kształcenia lekarzy w strukturze uniwersyteckiej. Choć formalna struktura została przywrócona stosunkowo niedawno, nauki medyczne były obecne na UW przez cały czas, m.in. w ramach kierunków biologicznych, chemicznych, biofizycznych i psychologicznych.
Decyzja z 2022 roku przywróciła medycynę w struktury uniwersyteckie – w nowej, interdyscyplinarnej formie, odpowiadającej współczesnym standardom. Wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej potwierdziła wysoką jakość kształcenia i brak nieprawidłowości.
