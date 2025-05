Egzamin ósmoklasisty 2025: Gdzie szukać arkuszy CKE i odpowiedzi?

W przypadku języka obcego w arkuszu egzaminacyjnym będzie od 45 do 55 zadań. Będzie on obejmował części takie, jak: rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych, wypowiedź pisemna. Do zdobycia jest 55 punktów – 34 za zadania zamknięte i 21 za zadania otwarte.

Odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty 2025 na rp.pl

Zarówno 13 maja, w dniu egzaminu z języka polskiego, jak i 14 maja, w dniu egzaminu z matematyki, po godz. 13 na stronie rp.pl zostaną opublikowane tegoroczne arkusze CKE wraz z rozwiązaniami zadań, przygotowanymi dla nas przez ekspertów z Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Będą to odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz otwartych. Zapraszamy do śledzenia naszej strony.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty? Jak je sprawdzić?

Zgodnie z harmonogramem podanym przez CKE, termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2024/2025, w tym termin przekazania wyników szkołom został ustalony na 4 lipca 2025 r.

Wyniki można sprawdzić w systemie informatycznym ZIU-SIOEO dostępnym pod adresem: https://ziu.gov.pl/login. Login oraz hasło do logowania przekazuje zdającemu dyrektor szkoły, w której zdający przystępował do egzaminu ósmoklasisty. Można się zalogować również za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.