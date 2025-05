Egzamin ósmoklasisty 2025: Co trzeba umieć z matematyki? Lista

Egzamin z matematyki jest jednym z trzech obowiązkowych egzaminów, przed którymi stają uczniowie klas VIII. Podejście do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Czy można go nie zdać?

Egzamin z matematyki jest dla uczniów klas VIII obowiązkowy. Choć teoretycznie egzaminu tego nie można nie zdać, bo nie ma określonego progu zdawalności, to podejście do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik jest brany pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły średniej. Dla uczniów jest to pierwszy w życiu tak ważny test wiedzy, który ma istotny wpływ na dalszą edukację.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki sprawdza, w jakim stopniu uczeń VIII klasy szkoły podstawowej spełnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Pozostałymi obowiązkowymi przedmiotami podczas egzaminu ósmoklasisty są język polski oraz język obcy nowożytny – angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski lub rosyjski.

Jak wygląda egzamin ósmoklasisty z matematyki 2025? Ile trwa?

Egzamin ósmoklasisty z matematyki odbywa się w formie pisemnej. Na jego napisanie uczniowie mają 125 minut. Zdający powinien mieć ze sobą długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem, w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎Nie można natomiast korzystać z kalkulatora.