Centralna Komisja Egzaminacyjna uspokaja jednak: w latach 2026–2030 na egzaminach zewnętrznych – ósmoklasisty, maturalnym i eksternistycznych – akceptowane będą zarówno dotychczasowe, jak i nowe zasady zapisu. Dopiero od 2031 roku jedynym obowiązującym standardem będzie ortografia w nowym wydaniu.

Co to oznacza w praktyce?

• Uczniowie i maturzyści – mogą przez najbliższe pięć lat pisać „po staremu” lub „po nowemu”. Ich prace nie będą oceniane surowiej.

• Nauczyciele – muszą przygotować się do nauczania w okresie przejściowym. Będzie to wymagało dodatkowego wysiłku: na lekcjach języka polskiego trzeba wyjaśniać uczniom, że istnieją dwie równoległe normy.

• Podręczniki i ćwiczenia – wydawnictwa edukacyjne stoją przed dużym wyzwaniem. Od 2026 roku publikacje powinny uwzględniać nowe zasady, ale jednocześnie przez kilka lat nie będą mogły ignorować starej ortografii.

• Życie codzienne – szkoły, administracja, media i świat cyfrowy (od komunikatorów po edytory tekstów) także będą musiały dostosować się do nowych reguł.