Wszystkie zmiany w ortografii opisane są na stronie Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.
Centralna Komisja Egzaminacyjna uspokaja jednak: w latach 2026–2030 na egzaminach zewnętrznych – ósmoklasisty, maturalnym i eksternistycznych – akceptowane będą zarówno dotychczasowe, jak i nowe zasady zapisu. Dopiero od 2031 roku jedynym obowiązującym standardem będzie ortografia w nowym wydaniu.
• Uczniowie i maturzyści – mogą przez najbliższe pięć lat pisać „po staremu” lub „po nowemu”. Ich prace nie będą oceniane surowiej.
• Nauczyciele – muszą przygotować się do nauczania w okresie przejściowym. Będzie to wymagało dodatkowego wysiłku: na lekcjach języka polskiego trzeba wyjaśniać uczniom, że istnieją dwie równoległe normy.
• Podręczniki i ćwiczenia – wydawnictwa edukacyjne stoją przed dużym wyzwaniem. Od 2026 roku publikacje powinny uwzględniać nowe zasady, ale jednocześnie przez kilka lat nie będą mogły ignorować starej ortografii.
• Życie codzienne – szkoły, administracja, media i świat cyfrowy (od komunikatorów po edytory tekstów) także będą musiały dostosować się do nowych reguł.
Z punktu widzenia językoznawców – raczej korekta i dostosowanie zasad do współczesnego użycia języka, niż gwałtowna rewolucja. Jednak dla przeciętnego ucznia czy maturzysty każda zmiana oznacza konieczność uczenia się nowych reguł, a dla nauczycieli – aktualizację metodyki pracy.
Wprowadzenie pięcioletniego okresu przejściowego daje czas na oswojenie się ze zmianami. Dzięki temu unikniemy chaosu, jaki mógłby powstać, gdyby już w 2026 roku uczniowie byli zmuszeni bezwzględnie stosować nowe zapisy.
