Nowa ortografia na horyzoncie. Egzaminy dostosują się do nowych zasad

Zmiany w ortografii, choć wydają się czymś odległym i akademickim, dotyczą w praktyce milionów uczniów, nauczycieli i rodziców. Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN uchwaliła, że od 1 stycznia 2026 roku zacznie obowiązywać nowa wersja polskiej ortografii. To najpoważniejsza korekta reguł pisowni od kilkudziesięciu lat.

Publikacja: 21.08.2025 10:50

Wszystkie zmiany w ortografii opisane są na stronie Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

Foto: PAP/Leszek Szymański

Grzegorz Cygonik

Centralna Komisja Egzaminacyjna uspokaja jednak: w latach 2026–2030 na egzaminach zewnętrznych – ósmoklasisty, maturalnym i eksternistycznych – akceptowane będą zarówno dotychczasowe, jak i nowe zasady zapisu. Dopiero od 2031 roku jedynym obowiązującym standardem będzie ortografia w nowym wydaniu.

Co to oznacza w praktyce?

• Uczniowie i maturzyści – mogą przez najbliższe pięć lat pisać „po staremu” lub „po nowemu”. Ich prace nie będą oceniane surowiej.

• Nauczyciele – muszą przygotować się do nauczania w okresie przejściowym. Będzie to wymagało dodatkowego wysiłku: na lekcjach języka polskiego trzeba wyjaśniać uczniom, że istnieją dwie równoległe normy.

• Podręczniki i ćwiczenia – wydawnictwa edukacyjne stoją przed dużym wyzwaniem. Od 2026 roku publikacje powinny uwzględniać nowe zasady, ale jednocześnie przez kilka lat nie będą mogły ignorować starej ortografii.

• Życie codzienne – szkoły, administracja, media i świat cyfrowy (od komunikatorów po edytory tekstów) także będą musiały dostosować się do nowych reguł.

Z punktu widzenia językoznawców – raczej korekta i dostosowanie zasad do współczesnego użycia języka, niż gwałtowna rewolucja. Jednak dla przeciętnego ucznia czy maturzysty każda zmiana oznacza konieczność uczenia się nowych reguł, a dla nauczycieli – aktualizację metodyki pracy.

Przewodnicząca Rady Języka Polskiego dr hab. Katarzyna Kłosińska i prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, czł
Dlaczego okres przejściowy jest tak ważny?

Wprowadzenie pięcioletniego okresu przejściowego daje czas na oswojenie się ze zmianami. Dzięki temu unikniemy chaosu, jaki mógłby powstać, gdyby już w 2026 roku uczniowie byli zmuszeni bezwzględnie stosować nowe zapisy.

Wszystkie zmiany w ortografii opisane są na stronie Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

Jerzy Bralczyk, członek Rady Języka Polskiego
Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Źródło: rp.pl

Co to oznacza w praktyce?

