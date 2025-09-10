Aktualizacja: 11.09.2025 02:29 Publikacja: 10.09.2025 13:01
Centralna Komisja Egzaminacyjna podała ostateczne wyniki tegorocznych matur, obejmujące maturzystów podchodzących do egzaminu we wszystkich trzech terminach – tj. w terminie głównym (maj 2025), dodatkowym (czerwiec 2025) i poprawkowym (sierpień 2025). Jak wypadli tegoroczni zdający? Ilu skorzystało z terminu w sierpniu?
tj. w terminie głównym i dodatkowym (dane: CKE)
Jak podaje CKE, do matur w pierwszych dwóch terminach – głównym w maju 2025 i dodatkowym, przeznaczonym dla osób niemogących podejść po raz pierwszy do matury w maju, w czerwcu 2025 – przystąpiło 256 716 absolwentów szkół ponadpodstawowych (tj. zarówno 4-letnich liceów, jak i 5-letnich techników, szkół artystycznych i branżowych szkół II stopnia). Ponadto, w maturach w tych terminach wzięło udział 642 absolwentów – obywateli Ukrainy.
po niezdaniu jednego przedmiotu obowiązkowego (dane: CKE)
Z kolei do egzaminu w terminie poprawkowym, który odbył się w sierpniu 2025, przystąpiło 27 909 absolwentów. Uprawnione do udziału w tym egzaminie były wyłącznie osoby, które podeszły do egzaminu w maju lub czerwcu ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów (tj. z języków polskiego i angielskiego oraz matematyki) i nie zdały jednego z nich. Oznacza to, że nieco ponad 1 na 10 maturzystów z maja i czerwca (ok. 10,9 proc.) nie zdał jednego z przedmiotów i podeszło do egzaminu powtórkowego.
podeszło do egzaminu powtórkowego w sierpniu 2025 roku (na podstawie danych CKE)
Jak pisaliśmy na łamach rp.pl w lipcu, maturę w głównym terminie zdało 80 proc. absolwentów. Ich średnie wyniki z egzaminów to: 61 proc. z matematyki, 59 proc. z języka polskiego, a 78 proc. z angielskiego.
Z kolei 13 proc. nie zdało jednego z przedmiotów, co uprawniało ich do podejścia do sierpniowego egzaminu poprawkowego – oznacza to ponad 33 tys. uczniów, uprawnionych do pisania egzaminu w sierpniu. Większość z nich, jak wynika z podanych dziś przez CKE danych, skorzystała z tej możliwości.
Matury z więcej niż jednego przedmiotu nie zdało 7 proc. absolwentów podchodzących do egzaminu w terminie głównym, tj. prawie 18 tys. osób. Nie mieli oni możliwości powtórzenia egzaminu w sierpniu.
