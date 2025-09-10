Z kolei do egzaminu w terminie poprawkowym, który odbył się w sierpniu 2025, przystąpiło 27 909 absolwentów. Uprawnione do udziału w tym egzaminie były wyłącznie osoby, które podeszły do egzaminu w maju lub czerwcu ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów (tj. z języków polskiego i angielskiego oraz matematyki) i nie zdały jednego z nich. Oznacza to, że nieco ponad 1 na 10 maturzystów z maja i czerwca (ok. 10,9 proc.) nie zdał jednego z przedmiotów i podeszło do egzaminu powtórkowego.

ok. 10,9 proc. maturzystów z maja i czerwca podeszło do egzaminu powtórkowego w sierpniu 2025 roku (na podstawie danych CKE)

Matura 2025. Jak poszło tegorocznym maturzystom?

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl w lipcu, maturę w głównym terminie zdało 80 proc. absolwentów. Ich średnie wyniki z egzaminów to: 61 proc. z matematyki, 59 proc. z języka polskiego, a 78 proc. z angielskiego.

Z kolei 13 proc. nie zdało jednego z przedmiotów, co uprawniało ich do podejścia do sierpniowego egzaminu poprawkowego – oznacza to ponad 33 tys. uczniów, uprawnionych do pisania egzaminu w sierpniu. Większość z nich, jak wynika z podanych dziś przez CKE danych, skorzystała z tej możliwości.