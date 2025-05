Według harmonogramu udostępnionego na stronie CKE pierwszy egzamin ósmoklasisty w tym roku (z języka polskiego) odbędzie się we wtorek 13 maja o godz. 9.00. 14 maja o godz. 9.00 uczniowie podejdą do egzaminu z matematyki, natomiast 15 maja o godz. 9.00 – z języka obcego nowożytnego. Terminy dodatkowe to natomiast 10 czerwca 2025 roku (język polski), 11 czerwca (matematyka) oraz 12 czerwca (język polski nowożytny).

Kto zdaje egzamin ósmoklasisty 2025?

Jak sama nazwa wskazuje, do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej, a ponadto uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej.

Czy egzaminu ósmoklasisty można nie zdać?

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać – nie ma określonego minimalnego wyniku, który należy zdobyć. Warto jednak podkreślić, że jest on obowiązkowy, podejść do niego musi każdy uczeń. Jest to warunek ukończenia szkoły podstawowej.

Przedmioty obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty ma formę pisemną. Każdy uczeń musi przystąpić do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.