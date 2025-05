Egzamin ósmoklasisty 2025: Słownictwo i gramatyka z języka angielskiego. Co musisz umieć?

Język obcy jest obok matematyki i języka polskiego jednym z obowiązkowych przedmiotów na egzaminie ósmoklasisty. Celem egzaminu jest sprawdzenie, w jakim stopniu uczeń spełnia wymagania z podstawy programowej dla klas I–VIII. Zostanie on przeprowadzony w formie pisemnej i potrwa 110 minut. Jest obowiązkowy, co oznacza, że aby móc ukończyć szkołę, musi do niego przystąpić każdy uczeń. W tym przypadku nie obowiązuje jednak minimalny wynik, jaki trzeba uzyskać. Oznacza to, że egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Jak będzie wyglądać egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 2025?

Na egzamin uczniowie mogą zabrać ze sobą wyłącznie przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem. Arkusz będzie zawierał zadania zamknięte, w tym zadania wielokrotnego wyboru oraz na dobieranie. Oprócz tego pojawią się zadania otwarte, w których uczeń musi samodzielnie sformułować odpowiedź, zazwyczaj jednym wyrazem lub kilkoma. Mogą także pojawić się zadania, w których trzeba będzie na podstawie tekstu w języku angielskim, udzielić odpowiedzi w języku polskim. Poza tym uczniowie będą musieli napisać dłuższą wypowiedź pisemną dotyczącą sytuacji z życia codziennego. Celem tego zadania jest sprawdzenie, czy uczeń byłby w stanie porozumieć się z obcokrajowcem w danej kwestii.

Arkusz będzie zawierać od 45 do 55 zadań, które zostaną ujęte w 12–15 wiązek. Egzamin będzie obejmować następujące części – rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna.

Struktury gramatyczne wymagane na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego. Co trzeba umieć?

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej odpowiada poziomowi A2, zaś w zakresie rozumienia wypowiedzi poziomowi A2+. W związku z tym uczniowie będą musieli opanować następujące struktury gramatyczne.