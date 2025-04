Duże zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2025. Jakie nowości czekają na zdających?

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2025: Dyrektor CKE zdradza szczegóły

Na temat zmian w egzaminie ósmoklasisty 2025 wypowiedział się prof. Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w podcaście „Rzeczpospolitej” zatytułowanym „Szkoła na nowo". W rozmowie z Joanną Ćwiek-Świdecką przyznał, że egzamin ósmoklasisty będzie w tym roku łatwiejszy, a to za sprawą uszczuplenia w czerwcu 2024 roku podstawy programowej. To na niej natomiast, a nie – tak jak do tej pory – na wymaganiach egzaminacyjnych, oparte będą arkusze.

Szef CKE wspomniał również, że w czasie oceniania tegorocznego egzaminu z matematyki być może w niewielkim stopniu wprowadzone zostanie e-ocenianie:

- Do tej pory e-ocenianie było tylko na języku rosyjskim i niemieckim. Teraz testujemy e-ocenianie na matematyce. Ale póki nie będę na 150 proc. pewien, że jesteśmy do tego przygotowani, nie podejmę decyzji o e-ocenianiu – zaznaczył prof. Zakrzewski.

Na czym polega e-ocenianie? Jak wyjaśnił dyrektor CKE, wiąże się z umieszczeniem w arkuszu egzaminacyjnym specjalnej wkładki przeznaczonej na odpowiedzi na pytania otwarte. To w niej zdający wpiszą swoje rozwiązania zadań. W trakcie oceniania egzaminu wkładka zostanie zeskanowana, a skany przeniesione zostaną do odpowiedniego oprogramowania. Następnie udostępniane będą do sprawdzenia odpowiednio przeszkolonym w tym zakresie egzaminatorom. Ci ostatni uzyskają dostęp do skanów na swoich komputerach.