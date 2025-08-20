Reklama

CKE podała terminy egzaminów w 2026 roku. Zmieni się też harmonogram ferii

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła pełny harmonogram egzaminów w roku szkolnym 2025/2026. Znamy terminy zarówno matur, jak i egzaminów ósmoklasisty, a także szczegóły dotyczące ferii, przerw świątecznych i wakacji.

Publikacja: 20.08.2025 14:21

CKE podała terminy egzaminów w 2026 roku. Zmieni się też harmonogram ferii

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Egzaminy maturalne w sesji głównej odbędą się w maju. Część pisemna zaplanowana została w dniach 4–21 maja, natomiast ustna będzie przeprowadzana od 7 do 30 maja. Dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, przewidziano dodatkową sesję w dniach 1–16 czerwca (pisemne: 1–16 czerwca, ustne: 8–10 czerwca).

11-13 maja

2026 roku

odbędą się egzaminy ósmoklasisty (źródło: CKE)

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 11–13 maja. Pierwszego dnia uczniowie zmierzą się z językiem polskim, drugiego – z matematyką, a trzeciego – z językiem obcym nowożytnym. Dla uczniów, którzy nie będą mogli wziąć udziału w głównym terminie, przygotowano dodatkowy termin 8–10 czerwca.

Kiedy ferie w 2026 roku? Kiedy wiosenna przerwa od zajęć w 2026 roku?

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w nowym roku szkolnym rozpoczną się 1 września 2025 roku i potrwają do 26 czerwca 2026 roku. W czasie roku szkolnego przewidziano dwie przerwy świąteczne: zimową, od 22 do 31 grudnia 2025 roku, oraz wiosenną, w dniach 2–7 kwietnia 2026 roku.

4-21 maja

2026 roku

odbywać się będą matury (źródło: CKE)

Ferie zimowe w 2026 roku w trzech turach, a nie w czterech

Znaczące zmiany dotyczą organizacji ferii zimowych, które w nowym roku szkolnym odbędą się w trzech turach, a nie jak dotąd w czterech. Terminy dla poszczególnych województw przedstawiają się następująco:

  • 19 stycznia – 1 lutego 2026 roku: województwa mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie;
  • 2–15 lutego 2026 roku: województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie;
  • 16 lutego – 1 marca 2026 roku: województwa podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Wakacje letnie w 2026 roku rozpoczną się 27 czerwca, a zakończą 31 sierpnia.

Znajomość nowych terminów pozwoli uczniom i nauczycielom odpowiednio zaplanować przygotowania do egzaminów oraz czas wolny w nadchodzącym roku szkolnym.

Edukacja Egzaminy Matura Egzamin Ósmoklasisty ferie

