Egzaminy maturalne w sesji głównej odbędą się w maju. Część pisemna zaplanowana została w dniach 4–21 maja, natomiast ustna będzie przeprowadzana od 7 do 30 maja. Dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, przewidziano dodatkową sesję w dniach 1–16 czerwca (pisemne: 1–16 czerwca, ustne: 8–10 czerwca).
odbędą się egzaminy ósmoklasisty (źródło: CKE)
Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 11–13 maja. Pierwszego dnia uczniowie zmierzą się z językiem polskim, drugiego – z matematyką, a trzeciego – z językiem obcym nowożytnym. Dla uczniów, którzy nie będą mogli wziąć udziału w głównym terminie, przygotowano dodatkowy termin 8–10 czerwca.
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w nowym roku szkolnym rozpoczną się 1 września 2025 roku i potrwają do 26 czerwca 2026 roku. W czasie roku szkolnego przewidziano dwie przerwy świąteczne: zimową, od 22 do 31 grudnia 2025 roku, oraz wiosenną, w dniach 2–7 kwietnia 2026 roku.
odbywać się będą matury (źródło: CKE)
Znaczące zmiany dotyczą organizacji ferii zimowych, które w nowym roku szkolnym odbędą się w trzech turach, a nie jak dotąd w czterech. Terminy dla poszczególnych województw przedstawiają się następująco:
Znajomość nowych terminów pozwoli uczniom i nauczycielom odpowiednio zaplanować przygotowania do egzaminów oraz czas wolny w nadchodzącym roku szkolnym.
