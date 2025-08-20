Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Egzaminy maturalne w sesji głównej odbędą się w maju. Część pisemna zaplanowana została w dniach 4–21 maja, natomiast ustna będzie przeprowadzana od 7 do 30 maja. Dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, przewidziano dodatkową sesję w dniach 1–16 czerwca (pisemne: 1–16 czerwca, ustne: 8–10 czerwca).

11-13 maja 2026 roku odbędą się egzaminy ósmoklasisty (źródło: CKE)

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 11–13 maja. Pierwszego dnia uczniowie zmierzą się z językiem polskim, drugiego – z matematyką, a trzeciego – z językiem obcym nowożytnym. Dla uczniów, którzy nie będą mogli wziąć udziału w głównym terminie, przygotowano dodatkowy termin 8–10 czerwca.