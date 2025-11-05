Reklama
„Szkoła na nowo”: Cyfrowy asystent na zlecenie CKE – czyli jak zmieni się system sprawdzania egzaminów

Czy technologia może wesprzeć egzaminatorów maturalnych? Czy egzaminy ósmoklasisty będą sprawdzane szybciej? I czy e-sprawdzanie to sposób CKE na uniknięcie kompromitujących błędów – o tym w podcaście „Szkoła na nowo” rozmawiamy z Krzysztofem Obrębskim, wicedyrektorem CKE odpowiedzialnym za cyfryzację.

05.11.2025

Joanna Ćwiek-Świdecka

– Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej powierzył mi zadanie dotyczące kontroli nad jakością sprawdzania egzaminów, ale też wprowadzenia nowości w postaci cyfryzacji – tłumaczy swoje stanowisko Krzysztof Obrębski, wicedyrektor CKE. W jego ocenie system działa dobrze, ale potrzebne są jego usprawnienia.

Na wady systemu wskazała Najwyższa Izba Kontroli w raporcie opublikowanym w połowie tego roku nie zostawił suchej nitki na systemie sprawdzania egzaminów. Jak czytamy w nim m.in., że co piąty egzaminator w OKE w Poznaniu popełnił błąd merytoryczny, a 40 proc. wniosków o weryfikację kończyło się podwyższeniem wyniku.– Zgadzam się, że nie brzmi to dobrze, ale te błędy dotyczą tylko prac zweryfikowanych na wniosek uczniów – mówi Krzysztof Obrębski. I dodaje, że te pomyłki to w dużej mierze błędy techniczne i ludzkie. Dlatego wprowadzamy system oceniania wspieranego przez komputer, który działa już w języku rosyjskim i niemiecki – wyjaśnia. Jak tłumaczył, asystent cyfrowy będzie analizował różnice w punktacji i „wyłapywał” niezgodności z zasadami. – System jest tak skalibrowany, że wychwytuje błędy merytoryczne i techniczne. Dzięki temu znacznie ograniczyliśmy liczbę nieprawidłowości – dodaje. Nowością jest też wprowadzenie egzaminatora-weryfikatora, który w czasie rzeczywistym może korygować błędy innych sprawdzających.

Edukacja i wychowanie
Edukacja w liczbach. Jak wyglądała polska szkoła w roku 2024/2025

Pierwsze zmiany zasad oceniania już od tego roku szkolnego

Od przyszłego roku cyfrowe sprawdzanie obejmie również matematykę na egzaminie ósmoklasisty i maturze. – W tym roku to jeszcze próba obciążeniowa, ale od przyszłego roku już pełne wdrożenie nowego systemu – zapowiada gość. Kolejną zmianą będzie obowiązek przenoszenia odpowiedzi na osobną kartę – rozwiązanie znane z egzaminów międzynarodowych.

Krzysztof Obrębski opowiadał także o tym, jak technologia ma pomóc w walce z błędami egzaminatorów, jak będą wyglądały najbliższe matury i egzaminy ósmoklasisty oraz dlaczego wprowadzenie tzw. „asystenta egzaminatora” może zrewolucjonizować sposób oceniania w Polsce. Rozmowa pokazuje kulisy pracy CKE, ujawnia realne problemy z jakością sprawdzania prac i tłumaczy, jak instytucja reaguje na wyzwania związane z AI i uczciwością egzaminów.

CKE opublikowała analizę próbnego egzaminu ósmoklasisty, który odbył się w grudniu 2024 roku
Edukacja i wychowanie
Kiedy próbna matura i egzamin ósmoklasisty. CKE podała terminy

Ocenianie egzaminów z języka polskiego to wyzwanie

Największym wyzwaniem pozostaje ocenianie języka polskiego. – Tu egzaminator jest niezbędny, bo tylko człowiek zrozumie kontekst. Asystent może podpowiedzieć, ale nie zastąpi nauczyciela – mówi. Przyznaje, że w tym przedmiocie uznaniowość jest nieunikniona. – Tylu ilu jest polonistów, tyle odpowiedzi. Ale zasady są szczegółowe i stale udoskonalane.

Dyrektor przyznaje też, że kluczem do poprawy jakości jest czas: – Egzaminatorzy po tygodniu pracy w szkole sprawdzają prace w weekendy. Zmęczenie i presja to ogromny problem. Chcemy im dać więcej czasu i wsparcia – podsumowuje.

Dyrektor kończy rozmowę osobistym akcentem: – Przez 14 lat pracowałem w szkole. Wiem, jak wygląda codzienność nauczyciela. Dlatego zależy mi, by ten system był nie tylko sprawiedliwy, ale też ludzki. Robimy to dla uczniów – to oni są najważniejsi – podkreśla Krzysztof Obrębski.

 

rp.pl

