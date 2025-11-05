Aktualizacja: 05.11.2025 18:10 Publikacja: 05.11.2025 10:00
– Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej powierzył mi zadanie dotyczące kontroli nad jakością sprawdzania egzaminów, ale też wprowadzenia nowości w postaci cyfryzacji – tłumaczy swoje stanowisko Krzysztof Obrębski, wicedyrektor CKE. W jego ocenie system działa dobrze, ale potrzebne są jego usprawnienia.
Na wady systemu wskazała Najwyższa Izba Kontroli w raporcie opublikowanym w połowie tego roku nie zostawił suchej nitki na systemie sprawdzania egzaminów. Jak czytamy w nim m.in., że co piąty egzaminator w OKE w Poznaniu popełnił błąd merytoryczny, a 40 proc. wniosków o weryfikację kończyło się podwyższeniem wyniku.– Zgadzam się, że nie brzmi to dobrze, ale te błędy dotyczą tylko prac zweryfikowanych na wniosek uczniów – mówi Krzysztof Obrębski. I dodaje, że te pomyłki to w dużej mierze błędy techniczne i ludzkie. Dlatego wprowadzamy system oceniania wspieranego przez komputer, który działa już w języku rosyjskim i niemiecki – wyjaśnia. Jak tłumaczył, asystent cyfrowy będzie analizował różnice w punktacji i „wyłapywał” niezgodności z zasadami. – System jest tak skalibrowany, że wychwytuje błędy merytoryczne i techniczne. Dzięki temu znacznie ograniczyliśmy liczbę nieprawidłowości – dodaje. Nowością jest też wprowadzenie egzaminatora-weryfikatora, który w czasie rzeczywistym może korygować błędy innych sprawdzających.
Czytaj więcej
Raport GUS ujawnia obraz systemu oświaty w czasach demograficznych zmian i nowych wyzwań.
Od przyszłego roku cyfrowe sprawdzanie obejmie również matematykę na egzaminie ósmoklasisty i maturze. – W tym roku to jeszcze próba obciążeniowa, ale od przyszłego roku już pełne wdrożenie nowego systemu – zapowiada gość. Kolejną zmianą będzie obowiązek przenoszenia odpowiedzi na osobną kartę – rozwiązanie znane z egzaminów międzynarodowych.
Krzysztof Obrębski opowiadał także o tym, jak technologia ma pomóc w walce z błędami egzaminatorów, jak będą wyglądały najbliższe matury i egzaminy ósmoklasisty oraz dlaczego wprowadzenie tzw. „asystenta egzaminatora” może zrewolucjonizować sposób oceniania w Polsce. Rozmowa pokazuje kulisy pracy CKE, ujawnia realne problemy z jakością sprawdzania prac i tłumaczy, jak instytucja reaguje na wyzwania związane z AI i uczciwością egzaminów.
Czytaj więcej
Centralna Komisja Egzaminacyjna podała terminy próbnego egzaminu ósmoklasisty oraz próbnego egzam...
Największym wyzwaniem pozostaje ocenianie języka polskiego. – Tu egzaminator jest niezbędny, bo tylko człowiek zrozumie kontekst. Asystent może podpowiedzieć, ale nie zastąpi nauczyciela – mówi. Przyznaje, że w tym przedmiocie uznaniowość jest nieunikniona. – Tylu ilu jest polonistów, tyle odpowiedzi. Ale zasady są szczegółowe i stale udoskonalane.
Dyrektor przyznaje też, że kluczem do poprawy jakości jest czas: – Egzaminatorzy po tygodniu pracy w szkole sprawdzają prace w weekendy. Zmęczenie i presja to ogromny problem. Chcemy im dać więcej czasu i wsparcia – podsumowuje.
Dyrektor kończy rozmowę osobistym akcentem: – Przez 14 lat pracowałem w szkole. Wiem, jak wygląda codzienność nauczyciela. Dlatego zależy mi, by ten system był nie tylko sprawiedliwy, ale też ludzki. Robimy to dla uczniów – to oni są najważniejsi – podkreśla Krzysztof Obrębski.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej powierzył mi zadanie dotyczące kontroli nad jakością sprawdzania egzaminów, ale też wprowadzenia nowości w postaci cyfryzacji – tłumaczy swoje stanowisko Krzysztof Obrębski, wicedyrektor CKE. W jego ocenie system działa dobrze, ale potrzebne są jego usprawnienia.
Na wady systemu wskazała Najwyższa Izba Kontroli w raporcie opublikowanym w połowie tego roku nie zostawił suchej nitki na systemie sprawdzania egzaminów. Jak czytamy w nim m.in., że co piąty egzaminator w OKE w Poznaniu popełnił błąd merytoryczny, a 40 proc. wniosków o weryfikację kończyło się podwyższeniem wyniku.– Zgadzam się, że nie brzmi to dobrze, ale te błędy dotyczą tylko prac zweryfikowanych na wniosek uczniów – mówi Krzysztof Obrębski. I dodaje, że te pomyłki to w dużej mierze błędy techniczne i ludzkie. Dlatego wprowadzamy system oceniania wspieranego przez komputer, który działa już w języku rosyjskim i niemiecki – wyjaśnia. Jak tłumaczył, asystent cyfrowy będzie analizował różnice w punktacji i „wyłapywał” niezgodności z zasadami. – System jest tak skalibrowany, że wychwytuje błędy merytoryczne i techniczne. Dzięki temu znacznie ograniczyliśmy liczbę nieprawidłowości – dodaje. Nowością jest też wprowadzenie egzaminatora-weryfikatora, który w czasie rzeczywistym może korygować błędy innych sprawdzających.
Znamy końcowe wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych. Z terminu poprawkowego w sierpniu skorzystała większość...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Szkoły i uczniowie będą musieli dostosować swoje harmonogramy, ponieważ próbne egzaminy odbędą się dopiero na pr...
Zmiany w ortografii, choć wydają się czymś odległym i akademickim, dotyczą w praktyce milionów uczniów, nauczyci...
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła pełny harmonogram egzaminów w roku szkolnym 2025/2026. Znamy terminy za...
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Znajdziemy tu zarówno klasyczne pytania o winę i karę, przeznaczenie, wolność czy relacje międzyludzkie, jak i b...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas