Największa zmiana w organizacji nauczania od lat

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Reklama Reklama

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie kluczowe zmiany planuje się w organizacji nauczania w polskich szkołach podstawowych?

Jakie nowe przedmioty i zmiany w programie nauczania wprowadza nowe rozporządzenie?

W jaki sposób MEN zamierza zwiększyć elastyczność szkolnych programów nauczania?

Jakie znaczenie ma nowy przedmiot edukacja obywatelska w kontekście programowym?

Jakie nowe podejście jest planowane w szkołach specjalnych w Polsce?

Jakie wyzwania i szanse wiążą się z wdrażaniem tych reform w polskim systemie edukacji?

Dokument, ściśle powiązany z projektowaną nową podstawą programową kształcenia ogólnego, zapowiada jednak jedną z najpoważniejszych reform organizacji nauczania w szkole podstawowej od wielu lat. Zmiany obejmują nie tylko rozkład godzin i strukturę przedmiotów, ale także sposób uczenia – wyraźnie przesuwając akcent z przekazywania wiedzy na jej praktyczne zastosowanie.

Spójność z nową podstawą programową

Projekt rozporządzenia dotyczący ramowych planów nauczania jest procedowany równolegle z projektem nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. MEN podkreśla, że oba dokumenty są ze sobą w pełni kompatybilne: zmiany w liczbie godzin, strukturze przedmiotów i organizacji pracy szkoły mają umożliwić realizację nowych celów kształcenia i wymagań szczegółowych.

Nowe ramowe plany obejmują szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (w tym szkoły specjalne), oddziały przysposabiające do pracy w klasach VII i VIII oraz szkoły podstawowe dla dorosłych – zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Skala reformy jest więc szeroka, a jej wdrażanie zostało rozpisane na kilka lat.