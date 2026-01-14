Reforma26 Kompas Jutra tworzona jest wspólnie przez nauczycieli, naukowców i ekspertów z Instytutu Badań Edukacyjnych. Jej ambicją jest nie tylko zmiana dokumentów programowych, lecz także realna poprawa jakości nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych – niezależnie od miejsca zamieszkania czy typu szkoły.

W najbliższych miesiącach informacje o założeniach reformy mają dotrzeć do tysięcy nauczycieli w całym kraju. Jak podkreślają przedstawiciele MEN, Kompas Jutra ma być jedną z najszerzej konsultowanych reform w historii polskiej edukacji.

Od teorii do praktyki

Jednym z kluczowych celów reformy jest przygotowanie uczniów do życia w świecie, który zmienia się szybciej niż dotychczasowe modele nauczania. Świecie nowych technologii, dynamicznego rynku pracy i wyzwań społecznych, których nie da się przewidzieć z wyprzedzeniem kilkunastu lat.

Dlatego Kompas Jutra stawia na upowszechnienie sprawdzonych, ale wciąż zbyt rzadko stosowanych rozwiązań: pracy projektowej, doświadczeń edukacyjnych i uczenia się przez działanie. To metody, które – jak pokazuje praktyka wielu szkół – zwiększają zaangażowanie uczniów i pomagają im dostrzec sens nauki oraz jej praktyczne zastosowanie w codziennym życiu.

– Dobre rozwiązania już istnieją. Teraz czas, by stały się standardem, a nie wyjątkiem – przekonują twórcy reformy.

Rozmowa zamiast niepewności

Trasa „Kierunek: Kompas Jutra” ma rozwiać wątpliwości i odpowiedzieć na pytania, które naturalnie pojawiają się przy każdej większej zmianie w systemie edukacji. Podczas spotkań przedstawiciele MEN, eksperci oraz nauczyciele współtworzący Reformę26 będą wyjaśniać założenia zmian i tłumaczyć, jak będą one wprowadzane krok po kroku.