W najbliższych miesiącach informacje o założeniach reformy mają dotrzeć do tysięcy nauczycieli w całym kraju. Jak podkreślają przedstawiciele MEN, Kompas Jutra ma być jedną z najszerzej konsultowanych reform w historii polskiej edukacji.

Publikacja: 14.01.2026 19:01

„Kierunek: Kompas Jutra”. MEN rusza w Polskę.

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Edukacja nie zmienia się zza biurka – musi być rozmową. Z takiego założenia wychodzi Ministerstwo Edukacji Narodowej, które rozpoczyna ogólnopolską trasę informacyjną pod hasłem „Kierunek: Kompas Jutra”. Minister edukacji Barbara Nowacka wraz z wiceministrami, ekspertami i nauczycielami zaangażowanymi w przygotowanie Reformy26 chce spotkać się bezpośrednio z tymi, których zmiany dotyczą najbardziej: nauczycielami i rodzicami.

To objazd po całej Polsce, ale też zapowiedź nowego sposobu myślenia o reformach w oświacie. Zamiast gotowych rozwiązań narzucanych z góry – dialog, wyjaśnianie, konsultowanie i stopniowe wprowadzanie zmian.

Edukacja jako inwestycja w przyszłość kraju

– Przyszłość polskiej edukacji to przyszłość całego kraju – słyszymy w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Dlatego nauczyciel ma być zawodem najwyższego zaufania i prestiżu, a reforma systemu oświaty nie może odbywać się bez jego udziału.

Reforma26 Kompas Jutra tworzona jest wspólnie przez nauczycieli, naukowców i ekspertów z Instytutu Badań Edukacyjnych. Jej ambicją jest nie tylko zmiana dokumentów programowych, lecz także realna poprawa jakości nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych – niezależnie od miejsca zamieszkania czy typu szkoły.

Od teorii do praktyki

Jednym z kluczowych celów reformy jest przygotowanie uczniów do życia w świecie, który zmienia się szybciej niż dotychczasowe modele nauczania. Świecie nowych technologii, dynamicznego rynku pracy i wyzwań społecznych, których nie da się przewidzieć z wyprzedzeniem kilkunastu lat.

Dlatego Kompas Jutra stawia na upowszechnienie sprawdzonych, ale wciąż zbyt rzadko stosowanych rozwiązań: pracy projektowej, doświadczeń edukacyjnych i uczenia się przez działanie. To metody, które – jak pokazuje praktyka wielu szkół – zwiększają zaangażowanie uczniów i pomagają im dostrzec sens nauki oraz jej praktyczne zastosowanie w codziennym życiu.

– Dobre rozwiązania już istnieją. Teraz czas, by stały się standardem, a nie wyjątkiem – przekonują twórcy reformy.

Rozmowa zamiast niepewności

Trasa „Kierunek: Kompas Jutra” ma rozwiać wątpliwości i odpowiedzieć na pytania, które naturalnie pojawiają się przy każdej większej zmianie w systemie edukacji. Podczas spotkań przedstawiciele MEN, eksperci oraz nauczyciele współtworzący Reformę26 będą wyjaśniać założenia zmian i tłumaczyć, jak będą one wprowadzane krok po kroku.

W środę, 5 listopada 2025 r., w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmia
Reforma26. Kompas Jutra. Nowy kierunek dla polskiej szkoły?

Spotkania współorganizowane przez kuratoria oświaty odbędą się we wszystkich województwach. W każdym z nich weźmie udział kilkuset nauczycieli z regionu.

Podręcznik nadal ma znaczenie

Choć w debacie o przyszłości edukacji coraz częściej mówi się o projektach, doświadczeniach i uczeniu się przez działanie, twórcy Reformy26 podkreślają, że podręcznik nie znika ze szkoły. Przeciwnie – jego rola ma się zmieniać i ewoluować wraz z nowymi potrzebami uczniów i nauczycieli.

Podręczniki pozostają jednym z najważniejszych narzędzi pracy nauczyciela: porządkują treści, pomagają zachować ciągłość nauczania i zapewniają wszystkim uczniom równy dostęp do wiedzy. W nowym modelu edukacji mają jednak coraz częściej pełnić funkcję punktu wyjścia – inspiracji do dalszej pracy, dyskusji i samodzielnych poszukiwań.

– Dobry podręcznik nie jest dziś zamkniętym zbiorem informacji, lecz mapą, która pomaga nauczycielowi i uczniowi poruszać się po coraz bardziej złożonej rzeczywistości – podkreśla nowa dyrektor wydawnicza WSiP Małgorzata Simonides. – Naszym zadaniem jest tworzenie materiałów elastycznych, aktualnych i spójnych z nową podstawą programową, ale jednocześnie takich, które zostawiają przestrzeń na pracę projektową i indywidualne podejście do ucznia.

Wydawcy deklarują gotowość do ścisłej współpracy z autorami reformy i nauczycielami. Nowe podręczniki – zgodnie z zapowiedziami – mają lepiej łączyć treści obowiązkowe z kompetencjami przyszłości, takimi jak krytyczne myślenie, współpraca czy umiejętność korzystania z wiedzy w praktyce.

W tym sensie Kompas Jutra nie odrzuca sprawdzonych narzędzi, lecz nadaje im nowy kierunek – tak, by szkoła była jednocześnie nowoczesna i zakorzeniona w solidnych podstawach dydaktycznych.

Co się zmieni i kiedy?

We wrześniu 2026 roku zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa dla przedszkoli i szkół podstawowych. Będzie ona kładła większy nacisk na rozwijanie kompetencji, samodzielne myślenie i współpracę, a nie wyłącznie na zapamiętywanie treści.

Pierwsze przystanki na trasie Kompasu Jutra zaplanowano w województwach: lubuskim (Lubrza), lubelskim (Lublin) oraz podkarpackim (Leżajsk i Tarnobrzeg). Kolejne terminy i miejsca spotkań będą ogłaszane na stronie reforma26.gov.pl.

MEN zapowiada, że celem jest jedno: by żadna istotna kwestia nie pozostała bez odpowiedzi, a nauczyciele byli dobrze przygotowani do nadchodzących zmian. Bo – jak podkreślają organizatorzy – Kompas ma sens tylko wtedy, gdy wszyscy wiedzą, dokąd zmierzają.

