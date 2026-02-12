Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA..

Doradztwo zawodowe w szkołach przestaje być wyłącznie domeną nauczycieli i szkolnych specjalistów. Obowiązujące już rozporządzenie Ministerstwa Edukacji wprowadza zmiany, które wyraźnie wzmacniają rolę rodziców w tym obszarze, nadając im formalne uprawnienia konsultacyjne i opiniodawcze. Nowe przepisy dotyczą wszystkich publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zgodnie z rozporządzeniem działania z zakresu doradztwa zawodowego muszą być planowane i realizowane w sposób bardziej transparentny, a szkoły są zobowiązane do współpracy z rodzicami przy tworzeniu i modyfikowaniu programów doradczych. Oznacza to, że decyzje dotyczące form, treści i organizacji zajęć doradztwa zawodowego nie mogą być podejmowane wyłącznie wewnątrz szkoły, bez udziału rodzin uczniów.

Ministerstwo Edukacji wskazuje, że zmiana ma charakter porządkujący. W wielu placówkach doradztwo zawodowe funkcjonowało dotąd marginalnie lub sprowadzało się do jednorazowych spotkań informacyjnych. Nowe regulacje mają wymusić bardziej systemowe podejście, w którym szkoła nie tylko informuje uczniów o możliwych ścieżkach kształcenia, ale także uwzględnia perspektywę rodziców, znających możliwości, ograniczenia i aspiracje swoich dzieci.