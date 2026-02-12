Reklama
Doradztwo zawodowe z nowymi zasadami. Rodzice zyskują formalny wpływ

Doradztwo zawodowe, dotąd często traktowane jako dodatek do programu nauczania, zyskuje dzięki nowym regulacjom wyraźniejszą rangę. Dla szkół oznacza to konieczność bardziej przemyślanego planowania działań.

Publikacja: 12.02.2026 16:34

Doradztwo zawodowe z nowymi zasadami. Rodzice zyskują formalny wpływ

Foto: FotoDax / Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA..

Doradztwo zawodowe w szkołach przestaje być wyłącznie domeną nauczycieli i szkolnych specjalistów. Obowiązujące już rozporządzenie Ministerstwa Edukacji wprowadza zmiany, które wyraźnie wzmacniają rolę rodziców w tym obszarze, nadając im formalne uprawnienia konsultacyjne i opiniodawcze. Nowe przepisy dotyczą wszystkich publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Doradztwo zawodowe. Większa rola rodziców

Zgodnie z rozporządzeniem działania z zakresu doradztwa zawodowego muszą być planowane i realizowane w sposób bardziej transparentny, a szkoły są zobowiązane do współpracy z rodzicami przy tworzeniu i modyfikowaniu programów doradczych. Oznacza to, że decyzje dotyczące form, treści i organizacji zajęć doradztwa zawodowego nie mogą być podejmowane wyłącznie wewnątrz szkoły, bez udziału rodzin uczniów.

Ministerstwo Edukacji wskazuje, że zmiana ma charakter porządkujący. W wielu placówkach doradztwo zawodowe funkcjonowało dotąd marginalnie lub sprowadzało się do jednorazowych spotkań informacyjnych. Nowe regulacje mają wymusić bardziej systemowe podejście, w którym szkoła nie tylko informuje uczniów o możliwych ścieżkach kształcenia, ale także uwzględnia perspektywę rodziców, znających możliwości, ograniczenia i aspiracje swoich dzieci.

W praktyce oznacza to, że rady rodziców mogą brać udział w opiniowaniu programów doradztwa zawodowego, zgłaszać uwagi dotyczące ich adekwatności do lokalnego rynku pracy oraz sygnalizować potrzebę współpracy szkoły z pracodawcami, instytucjami rynku pracy czy uczelniami. Rozporządzenie nie daje rodzicom prawa narzucania konkretnych rozwiązań, ale zobowiązuje szkołę do realnego dialogu, a nie jedynie informowania o gotowych decyzjach.

Resort podkreśla jednocześnie, że doradztwo zawodowe nie ma prowadzić do wczesnej selekcji ani presji na wybór konkretnej ścieżki kariery. Jego celem pozostaje wspieranie ucznia w poznawaniu własnych predyspozycji, zainteresowań i możliwości edukacyjnych. W tym kontekście włączenie rodziców ma służyć lepszemu dopasowaniu działań szkoły do realnych potrzeb młodych ludzi, a nie zastępowaniu pracy doradców.

Doradztwo zawodowe w szkołach niedostosowane do rynku pracy?

Zmiany pojawiają się w momencie, gdy coraz więcej ekspertów zwraca uwagę na niedostosowanie szkolnego doradztwa zawodowego do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Brak spójnej współpracy między szkołą a rodziną był jedną z najczęściej wskazywanych słabości systemu. MEN liczy, że formalne wzmocnienie roli rodziców poprawi jakość planowania i realizacji działań doradczych.

Jednocześnie część dyrektorów i nauczycieli obawia się, że nowe obowiązki mogą oznaczać dodatkową biurokrację i konflikty kompetencyjne. Ministerstwo odpowiada, że rozporządzenie jasno rozgranicza role: szkoła odpowiada za merytoryczną stronę doradztwa, a rodzice za współtworzenie jego ram i ocenę skuteczności. Kluczowe znaczenie będzie miało to, jak te przepisy zostaną zastosowane w codziennej praktyce.

Doradztwo zawodowe, dotąd często traktowane jako dodatek do programu nauczania, zyskuje dzięki nowym regulacjom wyraźniejszą rangę. Dla szkół oznacza to konieczność bardziej przemyślanego planowania działań, a dla rodziców – nie tylko większy wpływ, ale także odpowiedzialność za jakość wsparcia, jakie młodzi ludzie otrzymują przy podejmowaniu pierwszych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Edukacja Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Średnie
