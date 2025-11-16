Reklama
Pokolenie online. Ponad 1,4 mln dzieci w Polsce korzysta z mediów społecznościowych

Po raz pierwszy tak wyraźnie widać, jak głęboko świat internetu wnika w życie dzieci, jak wcześnie zaczynają one funkcjonować w przestrzeni online i jak niewielka jest realna kontrola dorosłych nad tym procesem.

Publikacja: 16.11.2025 09:06

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Ponad 1,4 miliona polskich dzieci w wieku od 7 do 12 lat korzysta z mediów społecznościowych i komunikatorów przeznaczonych oficjalnie dla osób powyżej 13. roku życia – wynika z najnowszego raportu „Internet dzieci 2025/2”. Opracowanie, przygotowane przez Fundację Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, Polskie Badania Internetu, Gemius oraz Państwową Komisję ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, odsłania skalę zjawiska, które trudno już bagatelizować.

Smartfony w szkołach podstawowych. Sejm rozpoczął prace nad zakazem
Edukacja i wychowanie
Smartfony w szkołach podstawowych. Sejm rozpoczął prace nad zakazem

Raport obejmuje dane z drugiego kwartału 2025 roku, zebrane wśród dzieci w wieku 7–14 lat. Wynika z nich jasno: internet przestał być dla najmłodszych dodatkiem do codzienności – stał się jej integralną częścią. Aplikacje społecznościowe i komunikatory to dla wielu z nich główna przestrzeń kontaktów, rozrywki i tożsamości.

TikTok, Messenger i pornografia – internet dzieci po polsku

Z TikToka korzysta już 34 proc. dzieci w wieku 7–12 lat, czyli ponad 800 tysięcy osób. Około 27 proc. z nich ma konto na Facebooku, a 16 proc. na Instagramie. Jeszcze częściej niż media społecznościowe używane są komunikatory – 36 proc. dzieci korzysta z Messengera, a 31 proc. z WhatsAppa.

Co więcej, aktywność młodych użytkowników jest intensywna. Dwie trzecie dzieci używających TikToka spędza w tej aplikacji ponad godzinę dziennie, a około 250 tysięcy z nich uruchamia ją ponad 20 razy w ciągu doby. W wakacje te liczby jeszcze rosną – średni czas korzystania z aplikacji wzrasta o kolejne pół godziny dziennie.

Najbardziej alarmującym fragmentem raportu jest jednak inny wskaźnik. W grupie wiekowej 7–14 lat około miliona dzieci miesięcznie odwiedza strony pornograficzne. To więcej niż liczba dzieci odwiedzających Wikipedię. Oznacza to, że polskie dzieci – często przypadkowo – mają regularny kontakt z treściami przeznaczonymi wyłącznie dla dorosłych.

Dzieci w świecie bez granic

Eksperci podkreślają, że dane z raportu nie są wyłącznie statystyczną ciekawostką. Pokazują systemowy problem – brak skutecznej ochrony najmłodszych w przestrzeni cyfrowej. Platformy, mimo formalnych ograniczeń wiekowych, w praktyce nie weryfikują tożsamości użytkowników. Z kolei rodzice, nauczyciele i instytucje często nie mają narzędzi, by reagować skutecznie.

Jakie zasady używania telefonów komórkowych obowiązują w szkołach?
Trendy
Smartfony w szkołach. Ogólnopolskie badanie IBE

– Nie powinniśmy koncentrować się tylko na zakazach dla dzieci, ale także na nakazach dla platform – podkreślają autorzy raportu. Ich zdaniem odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w sieci nie może spoczywać wyłącznie na rodzinach. To platformy internetowe powinny wdrożyć realne mechanizmy ochronne – skuteczną weryfikację wieku, ograniczenia dostępu do nieodpowiednich treści, przejrzystość w zakresie gromadzenia danych i reklam.

Nie zakazy, lecz mądra higiena cyfrowa

Raport wskazuje także na potrzebę szerokiej edukacji cyfrowej – zarówno w szkołach, jak i w domach. Dzieci nie potrzebują wyłącznie zakazów, ale wiedzy o tym, jak bezpiecznie i świadomie korzystać z internetu. Wspólne rozmowy o tym, co robią w sieci, z kim się komunikują, jak reagować na przemoc czy treści nieodpowiednie, są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek.

Specjaliści zwracają też uwagę na konieczność promowania tzw. higieny cyfrowej – ograniczania czasu ekranowego, wprowadzania dni „offline”, rozwijania aktywności pozainternetowych i wspólnego ustalania zasad korzystania z urządzeń.

Raport, który nie pozwala przejść obojętnie

Śródroczny raport „Internet dzieci 2025/2” to jedno z najpełniejszych źródeł wiedzy o cyfrowych nawykach najmłodszych Polaków. Obraz, który z niego wyłania się, jest niepokojący. Po raz pierwszy tak wyraźnie widać, jak głęboko świat internetu wnika w życie dzieci, jak wcześnie zaczynają one funkcjonować w przestrzeni online i jak niewielka jest realna kontrola dorosłych nad tym procesem.

Pokolenie „urodzone” z telefonem w ręku dorasta szybciej, niż dorośli potrafią nadążyć. W tej sytuacji pytanie nie brzmi już, czy powinniśmy reagować, ale jak – i jak szybko.

Źródło: rp.pl

Edukacja Technologie Internet TikTok

