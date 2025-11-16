Co więcej, aktywność młodych użytkowników jest intensywna. Dwie trzecie dzieci używających TikToka spędza w tej aplikacji ponad godzinę dziennie, a około 250 tysięcy z nich uruchamia ją ponad 20 razy w ciągu doby. W wakacje te liczby jeszcze rosną – średni czas korzystania z aplikacji wzrasta o kolejne pół godziny dziennie.

Najbardziej alarmującym fragmentem raportu jest jednak inny wskaźnik. W grupie wiekowej 7–14 lat około miliona dzieci miesięcznie odwiedza strony pornograficzne. To więcej niż liczba dzieci odwiedzających Wikipedię. Oznacza to, że polskie dzieci – często przypadkowo – mają regularny kontakt z treściami przeznaczonymi wyłącznie dla dorosłych.

Dzieci w świecie bez granic

Eksperci podkreślają, że dane z raportu nie są wyłącznie statystyczną ciekawostką. Pokazują systemowy problem – brak skutecznej ochrony najmłodszych w przestrzeni cyfrowej. Platformy, mimo formalnych ograniczeń wiekowych, w praktyce nie weryfikują tożsamości użytkowników. Z kolei rodzice, nauczyciele i instytucje często nie mają narzędzi, by reagować skutecznie.

– Nie powinniśmy koncentrować się tylko na zakazach dla dzieci, ale także na nakazach dla platform – podkreślają autorzy raportu. Ich zdaniem odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w sieci nie może spoczywać wyłącznie na rodzinach. To platformy internetowe powinny wdrożyć realne mechanizmy ochronne – skuteczną weryfikację wieku, ograniczenia dostępu do nieodpowiednich treści, przejrzystość w zakresie gromadzenia danych i reklam.

Nie zakazy, lecz mądra higiena cyfrowa

Raport wskazuje także na potrzebę szerokiej edukacji cyfrowej – zarówno w szkołach, jak i w domach. Dzieci nie potrzebują wyłącznie zakazów, ale wiedzy o tym, jak bezpiecznie i świadomie korzystać z internetu. Wspólne rozmowy o tym, co robią w sieci, z kim się komunikują, jak reagować na przemoc czy treści nieodpowiednie, są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek.