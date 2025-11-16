Aktualizacja: 16.11.2025 15:18 Publikacja: 16.11.2025 09:06
Ponad 1,4 miliona polskich dzieci w wieku od 7 do 12 lat korzysta z mediów społecznościowych i komunikatorów przeznaczonych oficjalnie dla osób powyżej 13. roku życia – wynika z najnowszego raportu „Internet dzieci 2025/2”. Opracowanie, przygotowane przez Fundację Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, Polskie Badania Internetu, Gemius oraz Państwową Komisję ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, odsłania skalę zjawiska, które trudno już bagatelizować.
Raport obejmuje dane z drugiego kwartału 2025 roku, zebrane wśród dzieci w wieku 7–14 lat. Wynika z nich jasno: internet przestał być dla najmłodszych dodatkiem do codzienności – stał się jej integralną częścią. Aplikacje społecznościowe i komunikatory to dla wielu z nich główna przestrzeń kontaktów, rozrywki i tożsamości.
Z TikToka korzysta już 34 proc. dzieci w wieku 7–12 lat, czyli ponad 800 tysięcy osób. Około 27 proc. z nich ma konto na Facebooku, a 16 proc. na Instagramie. Jeszcze częściej niż media społecznościowe używane są komunikatory – 36 proc. dzieci korzysta z Messengera, a 31 proc. z WhatsAppa.
Co więcej, aktywność młodych użytkowników jest intensywna. Dwie trzecie dzieci używających TikToka spędza w tej aplikacji ponad godzinę dziennie, a około 250 tysięcy z nich uruchamia ją ponad 20 razy w ciągu doby. W wakacje te liczby jeszcze rosną – średni czas korzystania z aplikacji wzrasta o kolejne pół godziny dziennie.
Najbardziej alarmującym fragmentem raportu jest jednak inny wskaźnik. W grupie wiekowej 7–14 lat około miliona dzieci miesięcznie odwiedza strony pornograficzne. To więcej niż liczba dzieci odwiedzających Wikipedię. Oznacza to, że polskie dzieci – często przypadkowo – mają regularny kontakt z treściami przeznaczonymi wyłącznie dla dorosłych.
Eksperci podkreślają, że dane z raportu nie są wyłącznie statystyczną ciekawostką. Pokazują systemowy problem – brak skutecznej ochrony najmłodszych w przestrzeni cyfrowej. Platformy, mimo formalnych ograniczeń wiekowych, w praktyce nie weryfikują tożsamości użytkowników. Z kolei rodzice, nauczyciele i instytucje często nie mają narzędzi, by reagować skutecznie.
– Nie powinniśmy koncentrować się tylko na zakazach dla dzieci, ale także na nakazach dla platform – podkreślają autorzy raportu. Ich zdaniem odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w sieci nie może spoczywać wyłącznie na rodzinach. To platformy internetowe powinny wdrożyć realne mechanizmy ochronne – skuteczną weryfikację wieku, ograniczenia dostępu do nieodpowiednich treści, przejrzystość w zakresie gromadzenia danych i reklam.
Raport wskazuje także na potrzebę szerokiej edukacji cyfrowej – zarówno w szkołach, jak i w domach. Dzieci nie potrzebują wyłącznie zakazów, ale wiedzy o tym, jak bezpiecznie i świadomie korzystać z internetu. Wspólne rozmowy o tym, co robią w sieci, z kim się komunikują, jak reagować na przemoc czy treści nieodpowiednie, są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek.
Specjaliści zwracają też uwagę na konieczność promowania tzw. higieny cyfrowej – ograniczania czasu ekranowego, wprowadzania dni „offline”, rozwijania aktywności pozainternetowych i wspólnego ustalania zasad korzystania z urządzeń.
Śródroczny raport „Internet dzieci 2025/2” to jedno z najpełniejszych źródeł wiedzy o cyfrowych nawykach najmłodszych Polaków. Obraz, który z niego wyłania się, jest niepokojący. Po raz pierwszy tak wyraźnie widać, jak głęboko świat internetu wnika w życie dzieci, jak wcześnie zaczynają one funkcjonować w przestrzeni online i jak niewielka jest realna kontrola dorosłych nad tym procesem.
Pokolenie „urodzone” z telefonem w ręku dorasta szybciej, niż dorośli potrafią nadążyć. W tej sytuacji pytanie nie brzmi już, czy powinniśmy reagować, ale jak – i jak szybko.
