Z tego artykułu się dowiesz: Jakie główne wnioski przynosi badanie TALIS 2024 dotyczące nauczycieli w Polsce?

W jaki sposób polscy nauczyciele postrzegają swój zawód oraz jakie wyzwania go kształtują?

Jak zmienia się poziom uznania społecznego dla nauczycieli w Polsce na przestrzeni lat?

Co polscy nauczyciele wskazują jako główne źródła stresu i frustracji zawodowej?

Jak różnorodność uczniów wpływa na codzienną pracę nauczycieli i ich potrzeby szkoleniowe?

Jakie są demograficzne i zawodowe prognozy dotyczące przyszłości kadry nauczycielskiej w Polsce?

Czym jest TALIS

TALIS (Teaching and Learning International Survey) to największe na świecie badanie opinii nauczycieli i dyrektorów szkół, prowadzone przez OECD. Pozwala zobaczyć, jak wygląda praca nauczycieli w różnych krajach – jakie mają warunki, z czym się zmagają i co ich motywuje.

W Polsce badanie przeprowadził Instytut Badań Edukacyjnych. Wzięli w nim udział nauczyciele klas 5–8 szkół podstawowych oraz ich dyrektorzy. Wyniki, opublikowane jesienią 2024 roku, pokazują pełen kontrastów obraz polskiej szkoły – między pasją a przemęczeniem, między poczuciem misji a frustracją.

Zawód z misją, ale bez uznania

Aż trzy czwarte nauczycieli przyznało, że zdecydowało się na ten zawód, by mieć wpływ na przyszłe pokolenia. Jeszcze więcej – ponad 80 procent – mówi, że po prostu lubi pracować z dziećmi i młodzieżą. To pokazuje, że mimo trudnych warunków praca w szkole dla wielu wciąż jest powołaniem, a nie tylko sposobem na życie.

Jednocześnie zaledwie jeden na dziesięciu nauczycieli uważa, że jego zawód cieszy się społecznym uznaniem. To najniższy wynik w historii polskiego udziału w badaniu. Dla porównania – w Finlandii, która uchodzi za wzór edukacyjny, ponad połowa nauczycieli ma poczucie, że społeczeństwo ich ceni.