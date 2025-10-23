Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło uruchomienie czwartej edycji programu „Laptop dla nauczyciela”. Z nowelizacji przepisów wynika, że o bon na zakup sprzętu komputerowego mogą ubiegać się osoby, które wcześniej były uprawnione do jego otrzymania, lecz z różnych przyczyn nie zdążyły złożyć wniosku lub nie mogły tego zrobić z przyczyn formalnych.

– Celem programu jest wyrównanie szans w zakresie kompetencji cyfrowych i wsparcie nauczycieli w codziennej pracy dydaktycznej – przypomina resort edukacji w komunikacie.

Kto może otrzymać bon

Bon przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r., którzy nie otrzymali wcześniej wsparcia w ramach programu. Dotyczy to m.in.:

• nauczycieli i wychowawców klas IV–VIII w szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych,

• nauczycieli klas odpowiadających IV–VIII w szkołach artystycznych,