Kolejna szansa na laptop dla nauczyciela. Rusza IV edycja programu

Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, którzy dotąd nie skorzystali z rządowego programu „Laptop dla nauczyciela”, mogą ponownie ubiegać się o wsparcie. Wnioski można składać od 22 października do 21 listopada 2025 r.

Publikacja: 23.10.2025 10:06

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło uruchomienie czwartej edycji programu „Laptop dla nauczyciela”

Foto: Adobe Stock

Grzegorz Cygonik

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło uruchomienie czwartej edycji programu „Laptop dla nauczyciela”. Z nowelizacji przepisów wynika, że o bon na zakup sprzętu komputerowego mogą ubiegać się osoby, które wcześniej były uprawnione do jego otrzymania, lecz z różnych przyczyn nie zdążyły złożyć wniosku lub nie mogły tego zrobić z przyczyn formalnych.

– Celem programu jest wyrównanie szans w zakresie kompetencji cyfrowych i wsparcie nauczycieli w codziennej pracy dydaktycznej – przypomina resort edukacji w komunikacie.

Kto może otrzymać bon

Bon przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r., którzy nie otrzymali wcześniej wsparcia w ramach programu. Dotyczy to m.in.:

• nauczycieli i wychowawców klas IV–VIII w szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych,

• nauczycieli klas odpowiadających IV–VIII w szkołach artystycznych,

• innych pracowników pedagogicznych przypisanych do tych klas,

• a także nauczycieli szkół ponadpodstawowych i artystycznych, z wyłączeniem nauczycieli przedszkolnych oraz pedagogów szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

Z programu mogą też skorzystać nauczyciele, którzy w poprzednich edycjach nie mogli otrzymać bonu z przyczyn niezależnych, np. z powodu pozostawania w stanie nieczynnym, przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia, na świadczeniu rehabilitacyjnym czy urlopie bezpłatnym trwającym co najmniej 14 dni. Uprawnienie przysługuje również tym, którzy byli w tym czasie zawieszeni w obowiązkach służbowych albo przebywali na zwolnieniu z pracy w związku z działalnością związkową.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Oświata i nauczyciele
MEN wydał długo oczekiwany komunikat. „Nauczyciele oczekiwali czegoś więcej"

Jak złożyć wniosek

Wnioski o przyznanie bonu nauczyciele składają za pośrednictwem dyrektora szkoły, właściwej dla miejsca zatrudnienia – obecnego lub tego z 30 września 2023 r. Po weryfikacji dyrektor przekazuje je do organu prowadzącego, który ma 30 dni na złożenie zbiorczego wniosku w systemie teleinformatycznym.

Termin ostateczny na przekazanie zbiorczych wniosków przez organy prowadzące to 22 grudnia 2025 r.

Organy prowadzące mogą zaktualizować dane osób uprawnionych do składania wniosków za pomocą ankiety w Strefie Pracownika Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Jeśli szkoła prowadzona jest przez niepubliczny organ bez dostępu do SIO, ankietę może wypełnić jedna z placówek w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

Zasady przyznania i realizacji bonu

Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie oświadczenia, że nauczyciel nie otrzymał wcześniej laptopa, laptopa przeglądarkowego ani środków publicznych na zakup takiego sprzętu. Wnioskodawca musi też potwierdzić prawdziwość danych pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przyznany bon można wykorzystać do 31 grudnia 2025 r.

TALIS 2024 pokazuje, że praca w szkole coraz częściej wiąże się z silnym stresem.
Nauczyciele
Stres, wypalenie, przemęczenie. To o polskich nauczycielach mówi najnowsze badanie

Inwestycja w cyfrową szkołę

Program „Laptop dla nauczyciela” realizowany jest od 2023 r. jako część rządowego projektu rozwoju kompetencji cyfrowych w oświacie. Obejmuje także przekazywanie laptopów uczniom klas czwartych szkół podstawowych. Jak podkreśla MEN, cyfrowe wsparcie ma pomóc nauczycielom w przygotowywaniu nowoczesnych lekcji, tworzeniu materiałów edukacyjnych i rozwijaniu umiejętności potrzebnych w pracy z młodym pokoleniem wychowanym w erze technologii.

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

